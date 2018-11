Semnele că România a intrat în criză: PSD ne aruncă în austeritate FORȚATĂ! Prognoza de toamna a Comisiei Europene indica o crestere accelerata a datoriei publice, care va depasi procentul asumat de Guvern, si o depasire a deficitului bugetar, acestea fiind cauzele cresterii salariilor si pensiilor din ultimul timp. Concret, Comisia Europeana estimeaza o crestere economica de numai 3,6% pentru acest an, o scadere accentuata a consumului privat (indice pe care se baza pana nu de mult cresterea economica), o crestere continua a importurilor in raport cu exporturile, adica o majorare a deficitului comercial, dar si o continua crestere a preturilor, inflatia fiind estimata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

