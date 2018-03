Semne surprinzătoare că ai imunitate scăzută. Obiceiuri la care să renunţi Imunitate scazuta. Invata sa le recunosti si incearca sa le combati. 1. Mananci prea multe dulciuri Un studiu a aratat ca mancand 100 g de zahar (cat se afla in doar trei cutii de suc acidulat) reduci semnificativ capacitatea celulelor albe de lupta cu bacteriile cel putin 5 ore dupa consumarea zaharului. Solutia: Bea cel putin o cana de ceai verde pe zi, bautura plina de antioxidanti, capabili sa neutralizeze radicalii liberi, responsabili de numeroase boli. Vitamina C e si ea un "carburant" extrem de eficient pentru imunitate, asa ca incearca sa bei macar o data pe zi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Mancand doar o jumatate de cana de morcovi in fiecare zi, organismul nostru asimileaza 2g de fibre dietetice, 4960 mcg beta; Carotina,127 mg potasiu si 6g vitamina C, potrivit wikipedia.org.Contine intre altele si multe alte substante nutritive esentiale pentru organismul uman: acidul folic, vitamina…

- Varza poate fi consumata atat in stare cruda ori gatita, cat si murata, fiind unul dintre alimentele nelipsite din bucataria romaneasca. E bine de stiut ca acest produs nu este doar gustos, ci prezinta numeroase beneficii pentru sanatate. Prin continutul bogat de substante nutritive, zeama de varza…

- Cu toții știm ca lamaile sunt pline de vitamine și nutrienți. Aroma de lamaie proaspata este foarte revigoranta și buna pentru sanatate. In plus, lamaile conțin proprietați antiseptice și antibacteriene. Din pacate, prea puțini oameni cunosc toate beneficiile pe care le au lamaile asupra sanatații.…

- Studiile de specialitate arata ca ne putem „incarca“ organismul cu vitamina D doar prin simpla expunere la soare. In perioadele in care lumina soarelui este mai slaba, vitamina esentiala corpului uman poate fi „extrasa“ dintr-o serie de alimente, in cantitati chiar mai mari decat in lumina solara.

- Deputatul USR Tudor Pop a declarat joi ca cea mai mare vina privind criza imunoglobulinei o poarta guvernarea PSD-ALDE, mentionand ca o solutie pentru rezolvarea acesteia ar fi punerea din nou in functiune a Institutului Cantacuzino. "Chiar daca doamna premier Dancila arunca in proportie de 80% vina…

- Studii dupa studii au dovedit ca, atunci cand starea de sanatate a barbatului este deteriorata sau are obiceiuri daunatoare, sperma lui nu va fi sanatoasa si deci incapabila sa procreeze in cele mai bune conditii o noua viata.Cum poate fi sperma mai sanatoasa? Sperma are un rol vital…

- Russell Grant, astrolog celebru cu experienta de peste 50 ani, autor de carti bestseller si personalitate media, este considerat “astrologul Casei Regale Britanice” datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor apreciate pentru membrii familiei regale si apropiatii lor. Horoscop…

- Magdalena Morosanu a infiintat sectia de diabet de la Spitalul de Urgenta din Galati, fiind in prezent conferentiar universitar la Facultatea de Medicina din Galati, si conduce o clinica de de nutritie si de diagnosticare a diabetului. „Greutatea normala este cel mai puternic atu al sanatatii noastre“,…

- 1.600 de elevi din Bucuresti, Constanta, Iasi, Pitesti si Ploiesti beneficiaza gratuit de educatie financiara prin modulul Credite inteligente, parte a programului Junior Achievement de la Kruk Romania, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES. Potrivit comunicatului, liceenii vor afla cum sa gestioneze…

- Include aceste alimente in dieta si vei observa cum incepi sa topesti grasimea. Oua - Un singur ou are 78 de calorii si contine multe proteine care dau o senzatie de satietate. Consuma-le la micul dejun. Branza - Alege branza proaspata de capra sau branza feta pentru o doza buna de…

- Vitamina D este una dintre cele mai importante vitamine, fiind implicata in toate funcțiile organismului. Vitamina D acționeaza asemenea unui hormon. Fiecare celula din corp are un receptor pentru vitamina D și peste 30.000 de gene sunt influențate de ea.

- Sarea este asimilata de organism din aproape toate alimentele pe care le mancam in fiecare zi. Unele au mai multa sare, altele mai puțina, plus ca mai adaugam noi daca trebuie. Dar sarea consumata in exces poate provoca probleme de sanatate precum hipertensiune arteriala, osteoporoza și alte…

- Loboda, cunoscuta si sub denumirea de spanacul francezului sau spanac nemtesc de munte, este folosita, inca din antichitate, pentru deosebitele proprietati detoxifiante si antioxidante. Citeste si: Patriarhia, replica DURA la criticile privind finantarea de la buget pentru Catedrala: 'Este…

- Ce este dieta DASH? DASH este o dieta dezvoltata special pentru reducerea tensiunii arteriale atunci cand o persoana sufera din aceasta cauza. Dar mai tarziu, oamenii de știința au ințeles ca aceasta dieta rezolva multe alte probleme importante: reducerea nivelului de colesterol,…

- Primaria Timisoara a cumparat sase containere in care vor invata aproximativ 170 de elevi inscrisi la Scoala Generala Nr. 30, care este supraaglomerata, astfel ca sute de copii merg la cursuri dupa-amiaza, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- 1. Berbec Partenerii ideali pentru Berbeci sunt Gemenii, Lei, Sagetatorii și Varsatorii. Berbecii iși aleg partenerii și ii cuceresc pe loc. Relația poate fi de durata daca partenerul știe sa mențina interesul Berbecului. 2. Taur Cei mai potriviți parteneri pentru Taur sunt Racul,…

- Bullying-ul a existat situațional și inainte de a avea acest termen consacrat. Tocmai din cauza incidenței mari in randul elevilor, s-a considerat ca este o situație care nu mai poate fi ignorata și i s-a dat un nume, dar inca nu are o definiție unitara. La fel și in cazul cyberbullying-ului. “Bullying-ul…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Unul dintre cele mai bune trucuri atunci cand vine vorba de silueta ta este sa ai grija la lichidele pe care le consumi. Și aici ne referim bineințeles și la cantitatea de cafea consumata. Limiteaza-te la o simpla ceașca dimineața, eventual fara lapte și zahar. Evita pe cat posibil bauturile…

- Obiceiurile de dimineața te ajuta sa slabești sunt urmatoarele: Fa un duș cu apa calduța Chiar daca nu-ți place apa rece, ar trebui sa optezi pentru astfel de dușuri. Apa calduța spre rece stimuleaza metabolismul și accelereaza procesul de pierdere in greutate. In plus, crește nivelul…

- Cauti o metoda care sa te ajute sa rezisti tentatiei de a da iama in raionul cu dulciuri sau rontanele nesanatoase in perioada menstruatiei si nu numai? Ei bine, specialistii arata ca poftele specifice pe care le intampini in acea perioada a lunii ascund carente din cauza carora organismul nu poate…

- Va salut prieteni! Sunt nutriționist Bianca Patru și doresc sa va invit marți, 6 februarie, la un seminar de nutriție, la Vitality Spa. O sa dezbatem impreuna urmatoarele teme: – principii alimentare sanatoase; – calculul greutatii ideale; – calculul metabolismului bazal; – stabilirea tipului somatic;…

- CHIȘINAU 03 feb – Sputnik. În ultima vreme, în rândul parinților se raspândesc mai multe obiceiuri în privința îngrijirii copiilor care pot avea efecte dezastruoase pentru bebelusi. O discutie cu un medic pediatru este întotdeauna o idee buna, anunța…

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. O perspectiva diferita iti poate muta destinul de la esec la succes, de la rau la bine. E weekend. N-ai vrea niste prajituri? Ai aici cele mai delicioase retete…

- In ziua de azi este destul de complicat sa ai o dieta echilibrata, care sa contina toti nutrientii necesari organismului tau. Oricat de blamat ar fi, zaharul este unul dintre acesti nutrienti fara de care celulele nu ar supravietui....

- Patrunjelul petroselinum crispum este unul din cele mai populare plante culinare din lume care face parte din familia Umbelliferae.Patrunjelul este unul dintre cele sapte condimente care lupta impotriva multor boli, alaturi de ghimbir, oregano, scortisoara, sofran, salvie si ardei rosu iute, potrivit…

- Sunt cunoscute pentru nivelul ridicat de colesterol, insa au o multime de beneficii pentru sanatate. Iata ce ti se intampla daca mananci trei oua in fiecare saptamana. Iti reduci riscul de boli de inima - Datorita cresterii colesterolului bun, esti mai putin expusa la boli cardiace. Iti…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?,…

- Daca vrei sa stii cum iti merge saptamana viitoare la capitolul dragoste, citeste Horoscop dragoste. Horoscop zilnic. Chiar daca la prima citire poti sa nu recunosti situatia descrisa zodiei tale, reciteste cu atentie, citeste printre randuri. Sfatul primit este ce ai nevoie sa auzi astazi,…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?, iar cea mai…

- Atunci cand vine vorba de sanatatea noastra fizica si psihica, specialistii ne recomanda, inainte sa actionam in consecinta, sa ne punem urmatoarele intrebari: Mananci mult?, Faci miscare suficienta?, Bei lichide destule?, Mananci de minim 3 ori pe zi si nu mai tarziu de ora 20.00?, iar cea mai importanta…

- Pomelo a devenit un fruct din ce in ce mai popular și in Romania, datorita proprietaților lui și a unui gust deosebit. Are multiple beneficii: previne infecțiile urinare, vindeca țesuturile, previne slabirea radacinii dinților și intarește sistemul imunitar. Știați insa ca pomelo comercializat in magazinele…

- Iata 8 semne ca ghidul tau spiritual incearca sa te contacteze. Un mesaj special Ghidul spiritual ar putea folosi materialele scrise pentru a ajunge la tine. Ai citit vreodata ceva, pentru ca apoi sa auzi exact cuvintele citite? Ai subliniat un pasaj dintr-o carte sau revista, pentru a apoi sa o…

- Varicela si zona zoster au aceeasi cauza: virusul varicelo-zosterian (herpesvirus uman de tip 3). Varicela este primo-infectia, dar, dupa ce afectiunea se vindeca, virusul ramane in stare latenta la nivelul ganglionilor nervosi si se poate reactiva in anumite conditii, cand ...

- Studiile realizate recent au demonstrat ca atunci cand mananca pe fuga, oamenii risca sa se confrunte cu diabetul, boli ale sistemului circulator, obezitate sau infarct miocardic, scrie realitatea.net.

- Ei bine, exista anumite semne, unele evidente, altele mai subtile, care iți arata ca partenerul tau se culca cu altcineva. Tu le-ai vazut vreodata sau, cel puțin, ai avut curajul sa le recunoști? 1. Nu se mai bucura sa petreaca timp cu tine. Lipsa entuziasmului se poate extinde fara…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Daca vrei sa-ți menții greutatea și sa nu te ingrași nu e nevoie sa ții o dieta aspra sau sa te privezi de anumite alimente, ci trebuie sa pui in practica sfaturile date de specialiști in nutriție. Daca te intrebi: ”cum sa mananc fara sa ma ingraș”, vei gasi raspunsul in urmatoarele 10 trucuri: Hidrateaza-te…

- Ardeiul iute Aleppo, semintele de telina, cardamonul, chimionul, scortisoara si turmericul au fost intent studiate de catre profesori de la Facultatea de Medicina de la Universitatea din New York , dar si de la Harvard Medical School. Ardeiul iute Aleppo Ardeiul iute Aleppo este…

- Cand sistemul imunitar este slabit, organismul devin vulnerabil in fata microbilor care provoaca infectiile si multe alte probleme de sanatate. Dar stiai ca unele obiceiuri zilnice pot slabi imunitatea? Iata care sunt cele mai frecvente cauze ale sistemului imunitar deficitar:

- Dupa perioada sarbatorilor, mesele copioase și lipsa activitații fizice iți poate fi un pic greu mai ales daca trebuie sa te intorci la serviciu. Daca tot am schimbat anul, hai sa facem cateva schimbari impreuna, sa prețuim mai mult sanatatea. Zilele de sarbatoare iși lasa amprenta…

- Daca tineti cu totii o dieta fada, saraca in calorii si exagerat de restrictiva, cu siguranta nu vei obtine rezultate, caci va veti frustra cu totii. Hai sa admitem: cine poate sa manance doar salata, lapte de soia si supa de varza saptamani la rand?? De fapt, mancatul restrictiv si cu excesiv de…

- S-a dovedit faptul ca pastele reincalzite reduc nivelul de zahar din sange, spre deosebire de pastele abia gatite. Specialistii sustin ca o schimbare de temperatura, prin reincalzire, transforma pastele intr-o mancare sanatoasa. Atunci cand sunt incalzite, pastele se transforma in amidon…

- Rutina de dimineața este extrem de importanta pentru fiecare persoana. E procesul care iți va da energie pentru toata ziua, e momentul cel mai bun ca sa te organizezi și reprezinta un punct de plecare pentru toate planurile tale. Modul in care iți incepi ziua iți va influența categoric starea de spirit,…

- Este sezonul gripei si toata lumea sta cu grija, mai ales la munca, sa nu ia vreun virus de la vreun coleg bolnav. Desi aceste fabrici de microbi bipede pot raspandi boala daca ne ating sau daca atingem obiecte de uz personal pe care le-au folosit in

- Cele mai frecvente accidente in timpul schiului sunt leziunile la genunchi. Majoritatea accidentelor pot fi evitate prin atentie si prevenire. Am colectat mai jos cateva dintre cele mai importante precautii. Cele mai frecvente vatamari suferite in timpul schiului sunt intinderile de ligament, respectiv…

- Acest aspect nu trebuie sa te ingrijoreze....insa ce ne facem cand scaderea tensiunii intervine brusc, fara sa-i stim cauzele.... Printre simptomele tensiunii scazute amintim: ameteli, tulburari de echilibru, transpiratii excesive, senzatie de lesin, scaderea cantitatii de urina, dureri in…

- "Oamenii superocupați, sau supergrabiți, sau cei care știu ca in viața lor pot aparea miliarde de chestii care le pot strica programul și pot, de exemplu, anula o masa de pranz, trebuie sa invețe sa iși faca programul pentru a doua zi. Sa stea seara 5 minute și sa se gandeasca. La ce ora plec maiine?…