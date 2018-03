Semne şi simptome ale cancerului pe care majoritatea femeilor le ignoră Trebuie sa cunoasteti semnele si simptomele precoce ale bolii, astfel incat sa puteti beneficia de tratament si de gestionare adecvata imediat. Cunoasterea si intelegerea profunda a propriului trup si modul in care acesta functioneaza va vor ajuta sa determinati orice semne si simptome neobisnuite care ar putea indica un diagnostic pozitiv al cancerului. Dureri in piept bruste si frecvente Daca simtiti durere in piept care radiaza de-a lungul bratelor si se extinde pana la umeri, este posibil sa aveti semne timpurii de cancer pulmonar. Tuse si raceala de lunga durata … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Greva la metrou si in caile ferate, pichete in fata marilor magazine, prezentatoare-vedeta absente din mass-media - Spania s-a mobilizat joi pentru drepturile femeilor printr-o greva generala 'feminista' fara precedent in aceasta tara, transmite AFP.Apelul sindicatelor si al organizatiilor…

- Femeile care au profitat de vremea frumoasa au ieșit la plimbare in Parcul Afgan au avut parte de o supriza placuta. Doi polițiști cavaleriști au imparțit flori, felicitari și zambete cu ocazia zilei Internaționale a Femeilor.

- Povestile femeilor care i-au ajutat pe luptatorii anti-comunisti din Muntii Fagaras, ascunse pana acum in dosare secretizate, vor fi expuse in Turnul Temnita al Cetatii Fagaras, vineri, 9 martie 2018. In centrul atentiei vor fi aduse prin intermediul acestui eveniment zeci de eroine, de femei care…

- Barbații spun cele mai mult minciuni pe 8 Martie, susține psihologul Libertatea, Cezar Laurențiu Cioc. “Doar pe tine o sa te iubesc mereu!”, “Eu nu sunt precum ceilalți barbați!”, “Nici n-am sa ma uit vreodata la alte femei!”, “Niciodata n-o sa fiu interesat de altcineva!” – astfel de declarații le…

- Un front atmosferic rece continua sa afecteze o mare parte a Europei, iar numarul total de decese a ajuns la 55, pe fondul ninsorilor abundente si a vantului puternic, relateaza BBC News si The Associated Press, preluate de Mediafax. Mai multe drumuri, legaturi feroviare si scoli au fost inchise, iar…

- Femeile din Arabia Saudita au voie acum sa se inroleze in armata, in timp ce regatul intreprinde o serie de reforme care sa le ofere femeilor un mai mare acces la o serie larga de profesii...

- Arabia Saudita a permis pentru prima data inrolarea femeilor in armata. Femeile au timp pana joi pentru a aplica pentru un post de soldat in provinciile Riyadh, Mecca, al-Qassim si Medina, potrivit BBC .

- Multe femei se baloneaza din cand in cand, dar pun problema pe seama mesei prea incarcate sau a gustarii luate pe fuga intre mese. Acest aspect ar putea fi insa parte dintr-o problema mai mare. Balonarea este simptomul principal al cancerului ovarian, dupa ce cercetarile recente au aratat ca 50% dintre…

- Din nefericire, in majoritatea situațiilor, cancerul pancreatic este depistat in stadii avansate, cand este prea tarziu pentru a vorbi de vindecare. In aproximativ 90% din cazuri, tumoarea se formeaza in pancreasul exocrin, responsabil de producerea enzimelor indispensabile digestiei, putand…

- Numarul solicitarilor la ambulanța a crescut constant in București și in Ilfov de la inceputul iernii. Peste 1.500 de apeluri sunt primite in fiecare zi, a declarat directorul general al Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, Alis Grasu. Tot mai mulți oameni cer ajutorul ambulanței, dupa racirea…

- Au mers din casa in casa pentru a vorbi despre regulile de aparare impotriva incendiilor. Chiar daca numarul incendiilor in raionul Calarași a scozut, pompierii continua sa mearga prin sate, pe la casele oamenilor, ca sa le vorbeasca despre pericolul focului, despre cum sa previna un eventual incendiu.…

- Cercetatorii au descoperit ca inhalarea regulata a cocktailului de substante chimice folosite in majoritatea produselor de curatenie este nociva pentru sanatatea plamanilor – insa, aparent, doar in cazul femeilor, scrie iflscience.com. Cercetatorii au remarcat faptul ca ratele de dezvoltare a astmului…

- Semnele cu iNu se accepta cashi devin din ce in ce mai numeroase in magazinele si restaurantele din intreaga Suedia, insa ritmul in care cash-ul dispare a inceput sa ingrijoreze autoritatile. Un raport in aceasta privinta urmeaza a fi publicat in vara. Suedia este considerata societatea…

- Poate ca iți este greu sa crezi, inca poți citi mai departe pentru a te distra sau pentru a te destinde. Daca nu știi ora la care te-ai nascut, intreaba-ți parinții. Iata ce spune ora la care te-ai nascut despre tine: 00:00 – 02:00 Acest interval de timp este guvernat de Mercur. Persoanele…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Bolnavilor (11 februarie), si totodata aflandu-ne in luna destinata prevenirii cancerului, dorim sa va atragem atentia asupra modalitatilor prin care se poate reduce riscul acestei boli ingrijoratoare. Cancerul este o boala grava, tot mai des intalnita, dar printr-un stil…

- La finalul unei zile de lucru, din ce in ce mai multe femei aleg sa se implice in activitați sportive. Beneficiile nu sunt deloc mici: se diminueaza, astfel, stresul acumulat dupa o zi de munca și riscurile asociate sedentarismului, atat de comune printre cei care lucreaza la birou. Un angajat mai sanatos…

- Directia de Sanatate Publica Argeș marcheaza in februarie – ”Luna Naționala de prevenire a cancerului”. Scopul campaniei Luna Naționala de prevenire a cancerului 2018 este de a reduce numarul de decese care pot fi prevenite in fiecare an, prin creșterea gradului de conștientizare in randul publicului…

- Prezenta la o dezbatere organizata de Asociația Spaniola de Prevenție a Cancerului, Regina Letizia a dezvaluit ca cineva apropiat ei sufera de aceasta boala incurabila. Regina Spaniei a participat, ieri, la o convenție in Madrid, susținuta de Asociația Spaniola de Prevenție a Cancerului, in cadrul caruia…

- Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței impotriva Femeilor ii cere premierului Viorica Dancila, intr-o scrisoare deschisa, adoptarea de urgența a unor masuri eficiente de monitorizare a agresorilor și deblocarea proiectului Guvernului pentru armonizarea legislației cu prevederile Convenției…

- Noua metoda se afla inca in stadiu experimental, insa rezultatele obțiunute pana in prezent sunt foarte promițatoare. Un test sangvin experimental a permis detectarea precoce a celor mai frecvente opt tipuri de cancer in 70% din cazuri, in medie, oferind astfel o raza de speranta medicilor care incearca…

- Iata un truc pentru a rezista oja mai mult pe unghii Majoritatea femeilor agita oja inainte de a o aplica. Insa experții in frumusețe spun ca acest obicei este greșit. Celebra manichiurista Simcha Whitehill spune ca agitarea sticlei ar putea ruina definitiv o manichiura, indiferent…

- Femeile vor fi cele mai afectate de intrarea roboților pe piața muncii, este concluzia unui raport prezentat, miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, scrie Russia Today. Studiul, intitulat „Spre o revoluție revigoranta: un viitor al locurilor de munca pentru toți”, dezvaluie ca atunci cand…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat miercuri ca va fi vizita Coreea de Sud in februarie, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Reuters. Prezenta sa era nesigura din cauza disputei intre Tokyo si Seul privind "femeile de reconfortare" coreene, obligate sa presteze…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat miercuri ca va fi vizita Coreea de Sud in februarie, cu ocazia Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang, informeaza Reuters. Prezenta sa era nesigura din cauza disputei intre Tokyo si Seul privind "femeile de reconfortare" coreene, obligate sa presteze…

- Care este cheia unei afaceri de succes in cazul femeilor? Si de ce unele antreprenoare par a avea mai mult succes decat altele? Ce face diferenta intre succes si esec in lumea femeilor de afaceri? Si, de ce nu, ce au in comun femeile de succes in afaceri? 1.Pasiunea Se pare ca prima conditie ca sa atragi…

- Sangele se incadreaza intr-una dintre cele patru grupe - A, B, AB si 0 – determinate de tipul antigenelor, adica al proteinelor de pe suprafata hematiilor ce pot determina reactii din partea sistemului imunitar. Prezenta sau absenta unor anumite tipuri de antigen pe suprafata eritrocitelor determina…

- Femeile social-democrate saluta si apreciaza desemnarea Vioricai Dancila in inalta functie de Prim-Ministru al Romaniei.Numirea in aceasta functie este o onoare pentru toate colegele din partid si pentru femeile din Romania. Semnificatia acestui act creste, intrucat se rupe sirul istoric privind…

- In urma unui studiu s-a observat ca cele mai multe dintre femei nu sunt conștiente de simptomele cancerului ovarian. Studiul arata ca din 1 000 de femei chestionate, doar 1% știau ca nevoia de a urina mai des este, de fapt, un simptom al cancerului ovarian.

- Persoanele infestate cu viermi intestinali pot experimenta schimbari digestive, inclusiv pierderea apetitului si chiar greturi in prezenta mancarii. In cazul in care se acumuleaza o multime de viermi intestinali se poate ajunge la obturarea intestinelor si aparitia constipatiei. Totodata,…

- Singuratatea e mai periculoasa pentru sanatate decat obezitatea, a reieșit in urma unor studii. Iata și alte lucruri pe care nu le-ai fi banuit… Bricheta a fost inventata in 1823, inaintea chibritului, care a fost inventat in 1826. Daca ții un peștișor auriu pe intuneric, iși va pierde culoarea in timp.…

- Comunicarea unei femei, prin toate elementele acesteia – verbala, nonverbala, paraverbala – comporta nuanțe diferite fața de comunicarea unui barbat. In opinia psihologului Lenke Iuhoș, care a studiat de cațiva ani aceste nuanțe, femeia iși centreaza comunicarea mai mult pe emoții (teama, nervozitate,…

- Comunicarea unei femei, prin toate elementele acesteia – verbala, nonverbala, paraverbala – comporta nuanțe diferite fața de comunicarea unui barbat. In opinia psihologului Lenke Iuhoș, care a studiat de cațiva ani aceste nuanțe, femeia iși centreaza comunicarea mai mult pe emoții (teama, nervozitate,…

- Femeile care lucreaza pe tura de noapte au șanse mai mari de apariție a cancerului, dupa cum sugereaza un nou studiu, scrie Dailymail. Astfel, munca pe turma de noapte, in perioade lungi de timp,...

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- Accesorii multe și colorate, de preferat aurii sau argintii, acestea sunt secretele care te ajuta sa treci cu bine in noul an. Balanța - culori de albastru și verdeScorpion - culori foarte multe și colorate, sa aiba un curcubeuBerbec - roșu. Femeile sa-și acopere umerii cu o eșarfa,…

- Trei din patru persoane, care au folosit internetul pentru a cumpara produse, au achizitionat imbracaminte si produse sportive in acest an, reiese dintr-o publicatie a Institutului National de Statistica (INS). “Printre produsele cele mai comandate/cumpărate prin intermediul internetului…

- O parte din parlamentarii UDMR au initiat o propune legislativa care vizeaza ca pentru persoanele cu varsta de peste 25 de ani, termenul de valabilitate al pasapoartelor simple electronice sa fie de 10 ani, iar pentru persoanele intre 12 si 25 de ani sa ramana de 5 ani. „Prezenta propunere legislativa…

- Te-ai gandit vreodata ca exista posibilitatea ca apartamentul tau sau casa ta sa fie bantuita? Pentru a afla semnele care iți arata ca ai o prezența straina in locuința, citește materialul de mai jos.

- Aproape 500.000 de oameni sunt diagnosticati cu cancer de colon la nivel mondial. Sangerarea rectala este unul dintre cele mai frecvente simptome ale cancerului de colon, dar alte semne ar putea fi mult mai subtile. Daca observi oricare dintre semnele de mai jos, discuta cu medicul tau. 1. Afli ca esti…

- Sarbatoarea din 20 decembrie, inchinata Sfantului Ignatie al Antiohiei, este cunoscuta in popor sub denumirea de Ignatul porcilor sau Inatoarea. Se crede ca in noaptea de Ignat porcii viseaza ca vor fi taiați. De acum incolo nu se mai ingrașa, nu mai pun carne pe ei și nu mai mananca, pentru ca și-au…

- Cancerul este boala care capata cele mai urate si neasteptate forme. Aceasta afectiune afecteaza milioane de persoane si nu tine cont de nimeni. In ultima vreme tot mai multi copii si tot mai multe femei cad prada cancerului. Iti prezentam cateva simptome care anunta boala, semne la care cu siguranta…

- Femeile din Arabia Saudita vor putea de asemenea sa conduca motociclete si camioane începând cu iunie 2018, au clarificat autoritatile, la aproape trei luni dupa anuntul facut de Riad ca femeile vor putea sofa, relateaza AFP. În acest regat ultraconservator, femeile…