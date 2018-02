Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 15 februarie 2018I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru realizarea “Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare “Sistem Lansator Multiplu…

- Valeriu Cristian Barbuica, din Targu Jiu, tatal unui copil de un an si patru luni care a murit duminica trecuta pe patul Spitalului de Urgenta „Bagdasar Arseni“ din Bucuresti, face declaratii grave la adresa personalului medical de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) Gorj.

- O femeie din Arad a murit in spital din cauza gripei, acesta fiind al 20-lea caz de deces la nivel național in acest sezon. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in urma complicatiilor cauzate de gripa sezoniera (de tip B). Femeia a fost internata…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut sâmbata stingerea imediata a conflictului din Siria. Potrivit AFP, Guterres a subliniat ca toate partile implicate trebuie sa respecte rezolutiile internationale si a cerut ca toate partile sa se implice pentru

- Ficatul filtreaza si purifica sangele, produce bila, produce colesterol si proteine speciale si converteste excesul de glucoza in glicogen. Atunci cand nu mai functioneaza cum trebuie ficatul iti trimite cateva...

- Actrita Anca Pandrea a fost internata vineri dimineata, ea avand gripa. Este o stare de urgenta, dat fiind faptul ca, de la inceputul anului, au decedat nu mai putin de 16 oameni din cauza virusului gripal. A

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu este intr-un top al rusinii in ceea ce priveste chestionarele completate de pacientii externati. Clasamentul a fost intocmit de Observatorul Roman de Sanatate. Intr-un an,...

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 8 februarie 2018:I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței in familie, cu modificarile…

- O femeie care locuieste in centrul municipiului Arad, pe strada Ion Vidu, a sunat la 112 si a chemat atat Politia locala, cat si agenti ai Politiei Rutiere, reclamand ca un autoturism ii blocheaza iesirea din curte si nu poate merge la spital pentru tratament medical. Femeia a postat si pe…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, tanarul, care este constient, a fost descarcerat si predat unui echipaj SMURD, iar circulatia este blocata pe un sens de mers. Ca urmare a lovirii unui stalp de electricitate, a fost afectata o linie electrica…

- Politia locala a dat amenzi de 11 milioane lei in 2017. A depistat peste 800 de cersetori Poliția Locala din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca si-a prezentat bilantul pe anul 2017. Politistii locali au aplicat un numar de 47.417 sancțiuni contravenționale, în valoare totala de 11.217.460…

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- Bogdan Dumitrescu, politistul impuscat in cap de iubita, este in continuare internat la Spitalul Județean Craiova, unde se afla in coma indusa. De la internare, barbatul a raspuns la stimuli de lumina și iși menține temperatura corpului. Medicii iau, insa, in calcul posibilitatea ca polițistul grav…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a avut, luni, prima întâlnire de lucru cu noul Inspector General al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), general Dan-Paul Iamandi. "La sedinta de comanda i-am transmis domnului general importanta pe care o acord institutiei…

- O familie din Sacele s-a intoxicat cu monoxid de carbon, printre victime fiind și doi copii de 3, respectiv 6 ani. Un numar de patru persoane, intre care doi copii, membri ai aceleiasi familii din Sacele, au ajuns la spital in noaptea de sambata spre duminica dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon.…

- In ultima luna, opt oameni au murit din cauza gripei. La Iasi, patru pacienti bolnavi de leucemie, cu imunitatea la pamant, sunt in stare grava, dupa ce s au imbolnavit de gripa chiar in spital.Doctorii ne sfatuiesc sa ne vaccinam deoarece nu este exclus sa urmeze o epidemie ce s ar putea extinde pana…

- Protestele impotriva legilor justiției vor avea un nou episod, miercuri, in Piața Victoriei. La un an de la inceputul protestelor pe OUG 13, pe rețelele de socializare s-au creat evenimente prin care oamenii se mobilizeaza pentru a ieși in strada. Citește și: ALERTA - CCR decizie pe legile…

- Simona Halep s-a simtit rau in timpul finalei pierdute sambata la Australian Open, iar dupa meci a fost internata de urgenta la spital din cauza unei deshidratari severe. Simona nu ar mai fi trait acest calvar daca organizatorii luau o decizie logica, insa conducerea turneului a decis ca nu e nevoie…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) intervine la aceasta ora pentru scoaterea unei persoane care a fost prinsa sub o masina, in orasul Zarnesti. Se pare ca omul incerca sa iși repare mașina acasa, in Tohanița, moment in care autoturismul a cazut peste el. Din pacate, conform purtatorului…

- In prima sedinta a Guvernului Dancila, care va avea loc astazi, va discuta o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00, potrivit Digi24.

- Pregatirile pentru reluarea activitatii de radioterapie intra in linie dreapta. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta ldquo;Sf. Apostol Andrei" Constanta a primit din partea Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare autorizarea necesara pentru dezafectarea sursei vechi de cobalt.Procesul…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti dimineata, la sediul ministerului, ca pregateste o Ordonanta de Urgenta pentru a anula depunerea Deciziei 600, potrivit Romania TV.Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei 600, timp in care o sa gasim cea mai buna solutie. In aceasta…

- Mihaela Vlada Pentru creșterea gradului de informare a populației feminine in ceea ce privește utilizarea serviciilor de screening ca metoda de depistare a cancerului de col uterin la persoane asimptomatice, reamintim ca Ministerul Sanatații deruleaza un program național de efectuare gratuita a testarii…

- Prefectul județului Satu Mare, Darius Filip a participat azi, 29 ianuarie la evaluarea rezultatelor obtinute in anul 2017 de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes” care a avut loc la Teatrul de Nord Satu Mare. Evenimentul s-a desfasurat in prezenta colonelului Daniel-Marian Dragne, inspectorul…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open 2018, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Partida s-a jucat la peste 30 de grade, iar Simona a cerut intervenția medicului chiar in timpul partidei. Deși a fost acuzata ca doar a simulat acele probleme, pentru a o scoate din ritm pe Caroline Wozniacki,…

- Sorina Pintea, propusa pentru a prelua portofoliul Ministerului Sanatatii in guvernul Viorica Dancila, este in managerul Spitalului Judetean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare din 2013. La alegerile parlamentare din decembrie 2016 a fost aleasa senator PSD, dar a renuntat la functie in februarie…

- Prima masina 2018: Guvernul va discuta un proiect de hotarare pentru completarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta 66/2014 privind aprobarea programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, se arata intr-un comunicat al Executivului. Prin acest proiect de hotarare se prevede ca,…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Masina in care se afla acesta s-a rasturnat. Consulul bulgar a fost transportat de urgenta la spital.

- Modificari importante si de substanta sunt aduse printr-un proiect de lege aflat in dezbatere publica si care are drept principal scop reasezarea procesului de autorizare pentru lucrarile de construire in beneficiul cetatenilor. Una din principalele schimbari este cea de abordare: in acest…

- Pe 2 ianuarie, Gheorghe Preoteasa, de 84 de ani, din comuna argeșeana Mușatești, a plecat de la domiciliu cu scopul de a vizita rude din localitatea invecinata, Valea Iașului, dar nu a mai ajuns. Semnalmente: inaltime 1,65-1,70 m, aproximativ 60-65 kg, par grizanat, sprancene și barba albe. Semne particulare:…

- Ramași fara Paul Anton, vandut in Rusia, la Anji, dinamoviștii vor trebui sa stabileasca in pauza competiționala cine va fi noul capitan al echipei, o mai veche problema in "Ștefan cel Mare". Pe langa faptul ca echipa a ramas fara cel mai bun marcator, Miriuța trebuie sa gaseasca acum și noul lider…

- Berbec: Semne bune ca incep schimbari importante pentru voi: veți afla poate chiar din gura șefului despre planurile cu bataie mai lunga pe care le are in ceea ce va privește, stabiliți ziua și locul unei negocieri cu un potențial client important, aflați ecourile unei inițiative recente a voastre.

- Clujul are bani pentru un Spital de Copii nou, dar nu are teren. Ministerul Sanatatii nu da bani, conform proiectului de Buget pe 2018 Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a declarat ca exista finantare pentru constructia cladirii unui Spital de Copii cu 700 de paturi la Cluj care…

- Infractorii iși perfecționeaza continuu metodele de a acționa. Recent, poliția a descoperit o serie de simboluri pe care hoții le desenau pe cutiile poștale sau pe ușile caselor oamenilor. Astfel, in funcție de cat de ușor putea fi sparta o casa, ei desenau unul din cele 36 de simboluri pe care…

- Numarul pacientilor cu afectiuni tiroidiene s-a triplat in ultimii 6 ani. Astfel, in 2010, au fost inregistrate 35.439 de cazuri noi, iar in 2016, numarul a ajuns la 83.413, potrivit datelor statistice ale Institutului National de Statistica din decembrie 2017.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, in aceasta dimineata, doua noi decrete. Este vorba despre decretul promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor masuri…

- In contextul menținerii in atenția opiniei publice a modificarilor aduse legii invațamantului in Ucraina, MRP reafirma susținerea statului roman privind dreptul de a invața in limba materna al etnicilor romani din statul vecin.La propunerea MRP, a fost modificata, prin Ordonanța de Urgența, Legea…

- Cateva sute de persoane, reprezentanti ai autoritatilor locale si turisti s-au adunat vineri, pe o vreme rece si ploioasa, pentru a participa la manifestarile dedicate Zilei Nationale, in Piața Sfatului și Piața Unirii. In Piata Sfatului, dupa intonarea Imnului de Stat al Romaniei, un sobor de preoți,…

- Spitalul de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Capitala nu mai poate face analize medicale pacientilor, incepand de vineri, din cauza datoriilor catre laboratorul privat, in timp ce internarile au fost sistate in doua sectii, din lipsa materialelor. De asemenea, joi noapte unei femei i-a fost facuta operatie…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, și reprezentanții Bancii Mondiale (BM) in Romania au vizitat joi cele doua unitați sanitare bucureștene in care vor fi deschise Centre de Mari Arși pentru copii și adulți.Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Sanatații, ministrul Bodog și reprezentanții…

- Peste 80 jandarmi partipa la manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei. Jandarmii mehedinteni participa alaturi de instituțiile din Garnizoana Drobeta Turnu Severin, la activitațile dedicate Zilei de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei. Vineri,1 decembrie, incepind cu ora 10.00, jandarmii participa la ceremonialul militar…

- In intervalul 04.12-08.12.2017, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ” Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș va fi gazda ”Cupei ASPR la șah, ediția 2017” finala pe I.G.S.U. In concurs s-au inscris reprezentanți din cadrul a 15 inspectorate județene pentru situații de urgența. In urma desfașurarii…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" al judetului Tulcea a desfasurat in data de 28.11.2017 un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in situatii de urgenta determinate de producerea unui incendiu la o fabrica de produse de cofetarie si patiserie,…

- Pompierii militari brașoveni au intervenit marți, incepand cu ora 7.30, pentru indepartarea unor copaci cazuți pe carosabil in municipiu, in urma viscolului de luni seara, conform purtatorului de cuvant al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, Ciprian Sfreja. …

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat în cadrul comandamentului de iarna organizat în aceasta dimineata masurile pe care primaria Generala le-a dispus dupa ce meteorologii au emis mai multe coduri de vreme rea.

- El a explicat cand dorește ca acest lucru sa fie posibil - atunci cand in trafic se afla obstacole oprite, staționate sau care se deplaseaza foarte incet, daca vizibilitatea este de peste 20 m, iar drumul are o lațime de minim 7m. Aceasta manevra de depașire peste linia continua va fi inclusa in…

- Tragedie intr-o familie dintr-o micuța comuna din Satu Mare. Persoanele din casa au fost gasite decedate. Un barbat, sotia acestuia si mama femeii au fost uciși in bataie, pe corpul lor, mai ales la nivelul capului, fiind multiple lovituri.

- Stela Popescu a murit. Actrita Stela Popescu a murit joi, la varsta de 81 de ani. Actrita a fost gasita la ora 15.50, de un echipaj SMURD, fara suflare, in propria casa, potrivit adevarul.ro. „Un echipaj de-al nostru a fost la domiciliul dumneaei, in jurul orei 15.50 si a gasit-o fara semne vitale“,…

- Premierul Tudose a precizat, la finalul dezbaterilor pe tema moțiunii de cenzura, ca ministrul de Interne pregatește o ordonanța de urgența care va plafona cuantumul amenzilor. Potrivit legii, punctul de amenda ar trebui sa creasca odata cu majorarea salariului minim pe economie. Premierul Mihai Tudose…