- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS, citand un purtator de cuvant al Flotei Rusiei din Marea Neagra, potrivit Reuters si Unian. 'Sisteme…

- 'In ceea ce priveste incidentul din Marea Neagra, aceasta este o provocare, bineinteles. Provocarea a fost orchestrata de puterea in exercitiu (de la Kiev) si cred ca si de actualul presedinte, inaintea alegerilor prezidentiale din Ucraina, preconizate pentru luna martie a anului viitor', a afirmat…

- Marina ucraineana a acuzat Rusia, duminica, pentru capturarea a trei nave ale sale in apropierea regiunii Crimeea, adaugand ca cel putin doi marinari ucraineni au fost raniti in urma escaladarii tensiunilor, relateaza site-ul postului BBC si agentia Reuters.

- Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc ca au incalcat duminica legile maritime internationale, dupa ce garzile de frontiera ruse au incercat fara succes sa opreasca doua nave de lupta ucrainene sa navigheze in jurul Crimeii in drumul spre un port ucrainean, transmite Reuters. Incidentul din Marea Neagra…

- Vorbind cu deputații din Parlamentul European în timpul audierilor privind situația din Marea Azov, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa și de securitate Federica Mogherini a declarat ca Uniunea Europeana nu va recunoaște niciodata anexarea Crimeei de catre…

- Rusia a desfasurat in Crimeea un al treilea divizion - subunitate - de rachete mobile sol-aer S-400, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Flotei ruse din Marea Neagra (cu baza la Sevastopol), Aleksei Rulev,...