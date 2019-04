Avocatul Poporului a transmis, vineri, ca este de acord cu ideea ca ordonantele de urgenta ale Guvernului sa poata fi atacate in contencios constitutional si de catre alte autoritati. Victor Ciorbea a transmis ca o astfel de posibilitate ar intari ”functionarea democratica a institutiilor si implicit consolidarea statului de drept”, potrivit News.ro. Introducerea unei noi posibilitați de contestare a OUG la CCR a fost susținuta de Klaus Iohannis și Traian Basescu in contextul atacurilor la adresa PSD pe tema justiției și in preajma referendumului din 26 mai. In prezent, doar Avocatul Poporului…