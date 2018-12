Semne că sfârșitul guvernului PSD e aproape și că își orchestrează plecarea A fost clar pentru toata lumea de la publicarea execuției dupa primele zece luni – salariile bugetarilor au ajuns la 60% din veniturile fiscale (fara contribuții). Și, deși manipularea statistica a PIB-ului lasa impresia ca acestea ar fi abia la 7,4%, catastrofa se vede pe cifrele reale – statul a incasat din taxe și impozite, suplimentar fața de primele zece luni din 2017, doar 420 de milioane de lei, in timp ce efortul statului numai pentru plata salariilor bugetarilor este mai mare cu 14,3 MILIARDE de lei. Chiar daca o buna parte din aceste 14 miliarde se intorc la stat sub forma de contribuții,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

