Semne că eşti într-o relaţie toxică. Iubirea nu e niciodată de ajuns Intr-o relatie sanatoasa ambii parteneri se pot baza unul pe celalalt, au incredere unul in altul, pot fi deschisi si sinceri spre a-si comunica nemultumirile si gandurile care ii macina, deci, exista o comunicare reala intre cei doi. O relatie sanatoasa se bazeaza pe afectiune si onestitate, pe egalitate, ambii parteneri avand drepturi egale si ambii fiind dispusi sa lase de la ei, sa faca mici compromisuri pentru satisfacerea nevoilor amandurora. O relatie in care nu exista compromisuri este sortita esecului. Iubirea nu este niciodata de ajuns in lipsa echilibrului nu este niciodata de ajuns in lipsa echilibrului O… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

