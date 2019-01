Stiri pe aceeasi tema

- Un drum european a fost inundat sambata, 26 ianuarie, pentru a doua oara in cursul acestei saptamani. Soseaua traverseaza o statiune balneara din Romania, motiv pentru care circulatia in zona se desfasoara cu mare greutate sau pe o artera ocolitoare.

- S.C. VITAL S.A. a preluat in operare serviciul de apa si canalizare din municipiului Sighetu Marmatiei in anul 2010, prestand /furnizand aceste servicii pe infrastructura administrata anterior de S.C. ACATERM S.A. Intrastructura extrem de invechita, depasita din punct de vedere tehnic si neperformanta…

- Administratia sibiana anunta ca echipele firmei care asigura deszapezirea in municipiul Sibiu și stațiunea Paltiniș au ieșit in teren din seara zilei de 10 ianuarie, de la ora 20.40. Opt utilaje au acționat in municipiul Sibiu și inca unul in Paltiniș, impraștiind material antiderapant (s-au utilizat…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) implementeaza Proiectul major „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania”, cod SMIS 120063, care face obiectul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografica a…

- COMUNICAT DE PRESA Data: 28 decembrie 2018 ANUNȚ DE PRESA FINALIZARE PROIECT ,,DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. TOP-CAD S.R.L. PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE” Proiectul “DEZVOLTAREA SOCIETATII S.C. TOP-CAD S.R.L. PRIN ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE” cod MySMIS 112325, finanțat prin…

- Luxemburghezul Marc Girardelli, o fosta legenda a skiului alpin, a provocat marti o surpriza cand a anuntat ca el detine statiunea de schi Bansko din Bulgaria, care a devenit o etapa obisnuita a Cupei Mondiale, si al carui proprietar nu a fost dezvaluit pana acum, transmite AFP preluata de Agerpres.…

- Reprezentantii USR Constanta atrag atentia asupra unui proiect de hotarare initiat de Decebal Fagadau privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului din statiunea Mamaia, restaurant Sirena, in suprafata de 1.657 mp, catre SC Salvator SRL. Proiectul de hotarare a fost prezent si pe ordinea…