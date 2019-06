Semnatarii acordului nuclear cu Iranul se reunesc la Viena Reprezentantii tarilor semnatare ale acordului nuclear cu Iranul din 2015 - cu exceptia SUA - se vor intalni la Viena in 28 iunie, a anuntat miercuri ministerul de externe de la Teheran, printr-un purtator de cuvant citat de DPA.



La reuniune vor participa ministrii de externe din Iran, China, Germania, Franta, Regatul Unit si Rusia, a precizat Abbas Mussawi, fara a da alte detalii.



Observatorii de la Teheran considera ca ar putea fi ultima tentativa diplomatica de a salva acordul inainte de expirarea, la inceputul lui iulie, a ultimatumului acordat de Iran. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Situatia este grava, riscul de razboi in Golf nu este exclus, asa ca trebuie sa facem tot posibilul pentru a nu se ajunge acolo", a declarat el la sfarsitul unui consiliu de ministri al guvernului francez la care a asistat."De aceea suntem in dialog cu toate partile", de la Iran la SUA,…

- Cu ocazia unei intrevederi cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat joi ca "trebuie demarate noi negocieri" cu Teheranul, pentru a asigura "pacea in regiune". "Vrem sa fim siguri ca ei nu vor obtine arma nucleara", a declarat presedintele francez, adaugand ca "avem un instrument…

- Iranul si-a intrerupt in mod oficial anumite angajamente pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a declarat miercuri un reprezentant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA) pentru agentia iraniana de presa Isna, relateaza Reuters, informeaza…

- Iranul a suspendat oficial unele dintre angajamentele asumate in cadrul acordului nuclear din 2015 cu puterile mondiale, in baza unui ordin dat de Consiliul securitatii nationale de la Teheran, a declarat miercuri agentiei ISNA un oficial iranian informat, transmite Reuters. Iranul a notificat saptamana…

- Președintele american Donald Trump a avertizat luni ca Iranul va suferi "consecințe mari" daca Iranul va ataca interesele SUA, în contextul în care Washingtonul a trimis deja bombardiere B-52 la Baza aeriana Al Udeid din Qatar, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat Iranul ca orice atac la adresa cetațenilor și intereselor SUA va provoca o replica rapida și decisiva din partea Washingtonului, informeaza Mediafax, citând agenția de știri Reuters."Regimul din Teheran ar trebui sa înțeleaga…

- Marea Britanie, Franța și Germania au avertizat, miercuri, Iranul ca vor exista consecințe serioase daca incalca condițiile Acordului atomic, dupa ce președintele iranian Hassan Rouhani a acordat marilor puteri un termen limita de 60 de zile pentru ca acestea sa elimine sancțiunile economice, potrivit…

- Iranul va anunta retragerea sa partiala din acordul nuclear semnat cu puterile mondiale, la un an dupa ce presedintele american Donald Trump a retras SUA din tratatul semnat in 2015, a anuntat Teheranul, relateaza The Guardian potrivit news.ro.„Masurile de reciprocitate” anuntate miercuri…