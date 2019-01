Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel si Emmanuel Macron semneaza marti un nou tratat in vederea unei consolidari a relatiei franco-germane si trimiterii unui mesaj de sustinere a constructiei Uniunii Europene (UE), in contextul in care aceasta este slabita de ascensiunea nationalismului, relateaza AFP.

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la Aachen, in Germania, la ceremonia de semnare a Tratatului de cooperare si integrare franco-german, la invitatia cancelarului Angela Merkel si a presedintelui francez, Emmanuel Macron. Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului va avea si…

- Un nou tratat de coperare pe care presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa-l semneze la 22 ianuarie vizeaza sa relanseze cuplul franco-german intr-un context european ”dificil”, printr-o serie de proiecte concrete, mai ales in domeniul Apararii, a anuntat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat luni seara o serie de masuri care vizeaza relansarea puterii de cumparare, incercand sa calmeze "vestele galbene" si recunoscand ca nu a reusit sa inteleaga criza imediat, relateaza AFP. Într-o alocuţiune de circa 15 minute, foarte…

- Protestatarii din miscarea „Vestelor galbene” au anulat intalnirea cu premierul francez Edouard Philippe programata pentru marti dupa ce unii membri au primit amenintari cu moartea, scrie BBC, in timp ce presa locala anunta ca guvernul francez va suspenda taxa controversata pe carburanti.…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic si-a exprimat regretul pentru tratamentul ce i-a fost rezervat duminica la Paris fata de cel al omologului sau din Kosovo, in timpul ceremoniilor centenarului Armistitiului din 1918, a relatat luni presa locala, noteaza France Presse. Presa sarba a publicat…