- Sala “Dialoguri Europene” a Centrului de Cultura si Arta al Judetului Salaj va gazdui luni, 12 februarie, de la ora 19, concertul de jazz “Free Fall”, sustinut de pianistul Lucian Ban si clarinetistul si saxofonistul Alex Simu. Organizatorii anunta o seara de jazz si improvizații inspirata și dedicata…

- Proiectul de buget pentru municipiul Lugoj, pe anul 2018, a fost definitivat și poate fi consultat de orice cetațean la avizierul primariei sau pe pagina de web a administrației locale, la adresa: www.primarialugoj.ro. In realizarea bugetului s-au luat in considerare cateva schimbari care au loc in…

- Vineri, 19 ianuarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politie Municipiului Sebes, sprijiniti de politistii de investigatii criminale, l-au depistat si retinut pe un barbat de 30 de ani, din Sebes, care era urmarit international. Pe numele acestuia, autoritatile judiciare germane…

- Accident rutier pe centura Focșaniului, in zona Centrului de Dializa. Sunt doua autovehicule implicate. Intervin pompierii cu o ambulanța SMURD și autospeciala de Descarcerare. Sensul de mers Focșani - Bacau este blocat. O persoana este incarcerata. Un autoturism marca Logan circula…

- Oana Schmidt Haineala este noul șef al Corpului de Control din Ministerul Justitiei, au declarat pentru Evz surse judiciare. Reamintim ca, in decembrie 2017, Inalta Curte de Casatie si Justitie a hotarat ca procuroarea Oana Schmidt-Haineala poate continua sa sa lucreze in Ministerul Justiției. Haineala…

- Guvernul nu e o instituție a partidului, Viorica Dancila nu trebuie folosita ca țap ispașitor, in condițiile in care nu va fi lasata sa conduca guvernul. Sunt declarațiile fostului premier Adrian Nastase, facute la un eveniment cultural.

- Sambata, 13 ianuarie 2018, la Centrul de zi „Danuț” al Parohiei Broșteni I – Pitulușa, a avut loc cea de-a XI-a ediție a proiectului educațional Eminescu – Luceafar, eu – o mica stea. Evenimentul a fost prilejuit de Ziua Culturii Naționale, sarbatorita, in fiecare an, pe 15 ianuarie,…

- Biblioteca Județeana „Octavian Goga” a demarat o noua serie de activitați educative și creative destinate membrilor Centrului de Zi pentru Vârstnici nr. 1 din Cluj-Napoca. Astfel, la solicitarea beneficiarilor, biblioteca a demarat anul acesta, în cadrul programului…

- Miercuri,10 ianuarie 2018, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop si Mitropolit Nifon, parohiile: Sf. Gheorghe, Lemnul, Sf. Dumitru, din Municipiul Targoviste, si Dragaesti Ungureni, din Protoieria Targoviste Nord, au daruit produse alimentare si dulciuri Centrului de Servicii Sociale…

- Tinerii beneficiari ai Centrului CARTHA Adjud au primit, zilele trecute, vizita pastorului baptist Ilie Bojonca și a unui grup de tineri din Germania. Special pentru acest moment, tinerii din centrul adjudean au pregatit și au prezentat un program artistic, constand intr-o sceneta și un recital de colinde,…

- ONLINE DEGEABA. Clujenii s-au inghesuit la cozi cat se poate de offline Clujenii au ignorat posibilitatea de a plati impozitele locale online, pusa la dispoziție de municipalitate. Din 8 ianuarie, clujenii au pornit sa își achite taxele și impozitele locale. Cum se întâmpla în…

- Mark Obermann, directorul Centrului de Neurologie din cadrul spitalului Asklepios, din Seesen, sustine ca sunt sanse destul de mari ca Michael Schumacher sa isi revina din starea in care a ramas dupa teribilul accident de schi din urma cu patru ani. Michael Schumacher, la PATRU ANI de la ACCIDENT.…

- Ana Caterina Morariu, o romanca de 37 de ani, i-a cucerit pe italieni nu doar grație frumuseții sale, ci și datorita calitaților actoricești pe care le are. Pentru romani, numele Ana Caterina Morariu nu spune mare lucru, dar printre italieni acesta are rezonanța. Acest lucru, deoarece romanca nascuta…

- „La data de 27 decembrie, politistii Sectiei 4 Rurala Miroslava au fost sesizati de catre un barbat de 32 de ani, din comuna Tibanesti, despre faptul ca vecinul sau de 52 de ani i-ar fi taiat cablul prin care locuinta sa era racordata la reteaua de energie electrica. Deplasandu-se la fata locului, politistii…

- La Institutul de Urologie si transplant Renal de la Cluj Napoca, criteriile pentru a ajunge pe masa de operatie pentru a face transplant nu erau respectate aproape niciodata. Astfel ca cei mai multi pacienti faceau operatie chiar in anul in care se inscriau pe lista de asteptare, in timp ce celor…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- ANCHETA LA CENTRUL SPA BARLAD FARA SANSA… Barbatul care s-a inecat in piscina Centrului de Revitalizare si Loisir (Centrul SPA) Barlad este in stare grava, in coma de gradul IV, cu status post inec, la ATI Reanimare, medicii fiind extrem de rezervati in privinta sanselor acestuia de supravietuire. Familia…

- Exprimandu-si 'sprijinul fata de respectarea deplina a suveranitatii si a integritatii teritoriale a Ucrainei', presedintele francez si cancelarul german 'subliniaza ca nu exista o alta solutie decat o reglementare exclusiv pasnica a conflictului' si 'isi reafirma atasamentul fata de punerea integrala…

- Copiii institutionalizati din cadrul Centrului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Dizabilitati si de la Centrul Maternal si Centrului de Zi din Targu Jiu au primit joi, 21 decembrie, vizita politistilor locali din municipiu. Cei mici au p...

- Politia finlandeza a lansat luni o ancheta preliminara pentru „divulgarea de informatii privind securitatea nationala”, dupa publicarea unui articol bazat pe documente secrete in legatura cu activitatea Centrului de informatii si analiza al armatei finlandeze de la Tikkakoski

- Jandarmul Florin Cioanca a murit in accidentul din Harman, Brașov. Fiica barbatului, o fetița de trei ani, s-a stins și ea in carambolul sangeros in care au fost implicate nu mai puțin de patru mașini. In urma nenorocirii, jandarmii au facut un apel public la oameni sa doneze sange pentru cealalta fetița…

- Un asteroid de dimensiuni mari ''botezat'' 3200 Phaethon va trece foarte aproape de Pamânt la 16 decembrie, informeaza NBC News si RTL, obiectul celest fiind considerat ''potential periculos''. Aceasta este prima oara când Phaethon va fi atât de aproape de Pamânt…

- Avocatul Poporului recomanda Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Timiș urmatoarele: ocuparea posturilor vacante in cadrul Centrului de Plasament Lugoj si efectuarea demersurilor pentru redimensionarea schemei de personal; adoptarea de masuri pentru realizarea unor modalitați…

- Deputatul PSD Beatrice Tudor a cerut Ministrului Sanatații, prin intermediul unei interpelari, sa faca publice evaluarile Corpului de Control al Ministerului in ceea ce privește modul in care sunt respectate protocoalele de triaj ale pacienților cu cazuri urgene care vin la spitalele din Romania,…

- Un seism cu magnitudinea 6,2 s-a produs marti in provincia Kerman din sud-estul Iranului, potrivit Centrului seismologic din cadrul Universitatii din Teheran, informeaza agentiile de presa AFP si...

- Seism foarte puternic în urma cu scurt timp în Micronezia, fara sa fie emisa si o alerta de tsunami. Un puternic seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs vineri la est-nord est de insula Yap din Micronezia, în Oceanul Pacific, a anunțat Centrul de alerta pentru tsunami din…

- "Guvernul Romaniei - 6.XII.2017. Memorandum - privind oportunitatea finantarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii conditiilor optime de detentie la standarde europene. Memorandumul prevede: 1. Constructia unui nou penitenciar, cu o capacitate de 1000 locuri, in loc.…

- Primaria Municipiului Sebes anunta cetatenii ca, in baza prevederilor Legii Nr. 481 privind protectia civila, republicata, precum si a actelor de autoritate ale institutiilor cu atributiuni in domeniul protectiei civile, prin grija structurilor de specialitate, in data de 6 decembrie 2017, intre orele…

- Politistii din Galati au depistat un barbat, de 23 de ani, urmarit international de autoritatile din Spania pentru savarsirea infractiunilor de omor si talharie. Schimbul de date si informatii s a realizat prin intermediul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.La data…

- Scene de groaza in City Park Mall. O parte a plafonului s a prabusit. O femeie care se afla in zona comerciala de la parterul centrului a scapat ca prin urechile acului sa fie ranita. Constantenii aflati la fata locului sustin ca nu exista raniti in urma acestui incident.Recent, un spatiu comercial…

- In perioada ianuarie-noiembrie 2017, 15 persoane au ajuns la Urgențele Spitalului Județean Satu Mare dupa ce au consumat cannabis. Potrivit evidențelor Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Satu Mare, dintre persoane ajunse la Urgențe, șase au varste cuprinse intre 16 și 18 ani. In…

- HOROSCOP BERBEC. Incearca sa ceri sfatul unei persoane total neimplicate in situatia in care te afli, pentru ca nu va fi influentata de nimeni si nimic! Prins in miezul evenimentelor, tu ai putea privi lucrurile unilateral, doar din punctul tau de vedere, cu simpatii si antipatii personale, or aceasta…

- In zona in care s-a inregistrat explozia , la 400 de kilometri de coastele Argentinei, de-a lungul platformei continentale, fundul oceanului variaza intre 200 si 3.000 de metri. Pana la o adancime de 600 de metri, submarinul ar fi fost dislocat sub presiune, afirma expertii care nu au putut…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader și-a pus averea la adapost pe numele fiului, Ionuț Alexandru Toader. In cațiva ani, Toader a pus mana pe un mic domeniu in Copou, format din doua case și o suprafața de teren. Pentru o casa de peste 100 metri patrați și terenul aferent, Toader ar fi achitat doar 60.000…

- A luptat peste 10 ani in slujba dreptații și s-a confruntat cu tot felul de raufacatori. S-a specializat in misiuni de intervenție și patrulare, fiind un camarad de nadejde pentru colegii sai polițiști. Ajunsa la o varsta inaintata, a fost scoasa la pensie. Nu beneficiaza acum de vreo pensie speciala,…

- Cerere in casatorie la concertul Deliei de la Londra. Week-endul trecut PsiheDelia a ajuns la Londra , la Indigo at O2 Arena, concert care a fost sold out. Cele mai importante și spectaculoase elemente din show-ul PsiheDelia de la Sala Palatului, de la grafica speciala a poveștii structurate pe capitole,…

- Asteroidul de forma unui trabuc e din alt sistem solar. Astronomii au confirmat luni, 20 noiembrie, ca obiectul stancos misterios, de forma unui trabuc, detectat pe 19 octombrie a.c., din Hawaii, este un asteroid care provine dintr-un alt sistem solar, potrivit theguardian.com . Descoperitorii sai l-au…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 681 de persoane, 100 de autovehicule, 42 de documente și o arma, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, transmite IGPR. In urma schimbului suplimentar…

- Pe 16 noiembrie va fi marcata Ziua Nationala fara Tutun. Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Caras-Severin organizeaza si in acest an o actiune menita a atrage atentia asupra impactului pe care il are fumatul asupra sanatatii oamenilor. Ziua Nationala fara Tutun este marcata, in fiecare…

- Centrul National britanic pentru Securitate Cibernetica (NCSC) a confirmat miercuri, pentru prima data, ca hackerii rusi au atacat presa britanica, telecomunicatiile si companiile energetice, informeaza cotidianul The Guardian. Directorul executiv si fondatorul Centrului pentru Securitate…

- Ziua Statului Major al Apararii Foto: MapN. Dupa actul Unirii din 24 ianuarie 1859, cele doua armate ale Principatelor aveau sa se contopeasca, marcând, astfel, "întâiul pas catre unirea definitiva a țarilor surori", dupa cum se arata în volumul "Calendarul…

- Aproape 700 de persoane si 100 de autovehicule care erau semnalate prin Sistemul Informatic Schengen au fost depistate, in ultima saptamana, de politistii romani si de autoritatile de pe teritoriul celorlalte state membre. Totodata, 310 persoane cautate de autoritatile romane au fost identificate…

- Marți, 14 noiembrie 2017, de la ora 17.00, la cladirea Casino din Parcul Central va avea loc o prima intalnire a tuturor persoanelor interesate de a participa la consultarile privind gasirea celor mai bune soluții in vederea revitalizarii urbane a strazii Mihail Kogalniceanu și a celor adiacente. Intalnirea…

- Un copil de un an si unsprezece luni din judetul Gorj a fost adus cu un elicopter SMURD la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu din Capitala, dupa ce a alunecat si a cazut intr-o oala cu ciorba fierbinte. Copilul este in stare grava, prezentand arsuri pe fese, coapse si trunchi. „E o arsura tipica…

- Academia de Poliție, sub lupa Corpului de Control al MAI. Ministrul de Interne a precizat ca se se fac verificari în legatura cu mai multe acuzații potrivit carora s-ar fi modificat notele de la examenul de absolvire.

- La editurile “Școala Ardeleana” (Cluj-Napoca) și “Caiete Silvane” (Zalau), cu sprijinul Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj, a aparut ediția a doua, revazuta și adaugita, a albumului artistului vizual Ion Pop, “Transfigurari in metal”. Sculptorul Ion Pop s-a nascut in 20 septembrie 1948,…

- Durerea este semnalul ce alarmeaza corpul cand ceva ceva in neregula cu el. Daca anumite segmente ale corpului incep sa ne doara aparent nemotivat, fara a ne imbolnavi de ceva sau fara a suferi vreo leziune, mai mult ca sigur ca aceasta durere reprezinta o reacție a corpului asupra lucrurilor ce ni…

- La doi ani de la tragedia de la Colectiv, de facilitațile pentu ingrijirea marilor arși au ramas doar promisiunile. La Spitalul Județean Timișoara au fost finalizate, inca de anul trecut, trei din cele cinci saloane ale Centrului de Mari Arși. O investiție de 900.000 de euro sta nefolosita, pentru ca…