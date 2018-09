Semnale tot mai dure cu privire la derapajele din economie! Le aude cineva?

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata seara, Parchetul de pe langa Tribunalul București și Poliția Capitalei - Serviciul Omoruri audiaza 6 persoane cu privire la evenimentele din seara anterioara din Piața Victoriei.Anterior, de la momentul producerii evenimentului, au fost audiate alte 13 persoane cu privire la incidentele…

- ”Afirmatiile publice emise de Maria Grapini, o persoana cunoscuta la nivel national si international si care exercita puterea publica, au efectul de a umili si demoraliza pe cei vizati. Mai mult, faptul ca o persoana publica foloseste exprimari atat de jignitoare asupra unei intregi comunitati, doar…

- Miercuri, 8 august 2018, la Sebeș, Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, s-a angajat cu privire la dotarea APM Alba cu un autolaborator mobil de masurare a calitații aerului, care sa fie funcțional cel tarziu in data de 15 octombrie 2018 și de care sa beneficieze și Municipiul Sebeș. Raspunzand scrisorii…

- Deputata PSD Andreea Cosma vine cu noi informații despre plangerea depusa astazi in dosarul in care sunt cercetați procurorii DNA Ploiești Lucian Onea și Mircea Negulescu pentru fabricare de probe."Am facut o plangere penala și am solicitat extinderea urmaririi penale cu privire la fapte noi…

- Coreea de Nord pare sa construiasca rachete balistice noi, in ciuda relatiilor deschise recent cu administratia Trump, scrie BBC care citeaza presa internationala. In acest context, reprezentantii Coreei de Nord si ai Coreei de Sud s-au intalnit marti pentru a discuta despre activitatea militara, relateaza…

- O intalnire intre diplomati americani de rang inalt si reprezentanti ai talibanilor desfasurata in ultimele zile la Doha (in Qatar) pe tema posibilitatii incetarii focului in Afganistan s-a incheiat cu 'semnale foarte pozitive' si cu decizia de a organiza si alte intalniri, potrivit unor…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a adresat doua intrebari presedintelui Autoritatii Electorale Permanente, Constantin Barbu, in care cere lamuriri in legatura cu modul de finantare a campaniei electorale de la alegerile parlamentare din 2016 de catre PNL si USR. Astfel, Dragnea vrea sa stie cum a fost sanctionat…

- In scrisoarea adresata conducerii AEP, Liviu Dragnea intreaba care au fost masurile dispuse de catre reprezentantii Autoritatii cu privire la modalitate de executare a obligatiilor rezultate din incheierea Contractelor de Prestari Servicii de catre filialele PNL, la alegerile din 2016.De…