Semnal de alarma: Scumpirea locuintelor din Romania a depasit nivelul de alerta al UE

- Dupa ce saptamana trecuta anuntam ca albumul “Firepower” de la Judas Priest e cel mai bine plasat album al formatiei in topul Billboard, fiind pe pozitia 5, in aceasta saptamana acesta a ajuns pe primul loc in US Top Hard Rock Albums Billboard. Cel de al 18 material al britanicilor este prezent in toate…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- Calin Popescu-Tariceanu, Președintele Senatului Romaniei, i-a primit pe șefii delegațiilor participante la Prima Reuniune a Miniștrilor Apararii a Formatului București (B9), inalți oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia și Ungaria, precum și reprezentanți…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- Textul remarca ratele mari ale cresterii economice din Europa Centrala si de Est in toate trimestrele anului trecut, de peste 3-4- (Ungaria, Estonia, Lituania, Bulgaria, Slovacia, Croatia) si chiar 5-6- (Romania, Letonia, Slovenia, Polonia, Cehia, Estonia), fata de o medie a UE sub 3-, sustinuta de…

- Pretul mediu solicitat in luna februarie pentru apartamentele din Romania a crescut atat pentru cele noi, cat si pentru cele vechi, spre deosebire de ianuarie, cand avansul a fost sustinut, in marile orase, doar de segmentul locuintelor noi, iar cele mai mari scumpiri s-au inregistrat in Capitala,…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate in februarie in Romania a fost 50.756, cu 4,5% mai mare decat in februarie 2017, arata datele transmise vineri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).In februrie 2017, numarul tranzactiilor a fost de 48.567. ”Cele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a ajuns la Bucuresti, unde il asteapta o zi plina de intalniri pe tema justitiei. Primele discutii au fost cu Dragnea si Tariceanu, urmeaza intrevederi cu presedintele si premierul, dar si cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si cu ministrul Justitiei,…

- Raiul pasionatilor de bijuterii rare s-a deschis la Bucuresti. Timp de zece zile, iubitorii pietrelor pretioase si semipretioase, dar si cei fascinati de cristale ca produse terapeutice sau obiecte de decor sunt asteptati la Targul de Martisor din cadrul Muzeului National de Geologie. "Vizitatorii…

- De ce vin investitorii imobiliari la Cluj. Doua orașe, cap la cap in topul randamentelor imobiliare Municipiile Cluj-Napoca și București sunt cele care ofera cele mai bune randamente pentru investițiile in imobiliare din Romania. La randul sau, țara noastra are oportunitați mai bune pentru investitorii…

- Viscolul care a cuprins țara noastra in aceasta perioada este de bun augur pentru fermele eoliene: vantul producea luni, la ora 11.13, aproximativ 24% din energia Romaniei, adica 2.654 MW, mai mult decat carbunele (23,31%), energia hidro (20,06%) sau gazele naturale (18,2%), potrivit informațiilor furnizate…

- Premierul Boiko Borisov sustine ca Olanda se opune primirii Bulgariei si Romaniei in spatiul Schengen, pentru astfel refugiatii nu vor mai avea unde sa fie opriti, in drumul lor spre Europa, si vor ajunge direct in Amsterdam. "Riscul egoist provine din frontierele terestre, deoarece cand Bulgaria…

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Criza fortei de munca pare sa fi cuprins tarile din Europa Centrala si de Est. Desi Slovacia este un magnet pentru producatorii de autovehicule, industria se concentreaza doar intr-o parte a tarii, creand acolo un deficit de forta de lucru calificata rezolvat partial cu muncitori "importati" din Serbia,…

- Din aceasta pozitie, Luiza Moraru va gestiona cei aproape 500 de consultanti CBRE care desfasoara in zona CEE activitati de management de proprietati imobiliare - cladiri de birouri si centre comerciale. Astfel, ea va conduce de la Bucuresti echipele de administratori de proprietati din Austria,…

- Producatorul german de medicamente Stada Arzneimittel va analiza posiblitatea preluarii unor mici producatori de medicamente cu produse de nisa din Europa Centrala si de Est, pe masura ce transfera o parte din productie la propriile sale fabrici, a declarat directorul regional al companiei germane Ronald…

- In Japonia repectarea cuvantului dat este "esentiala", prin urmare diplomatia nipona va evalua foarte serios "daca si cand" se mai pun in miscare contactele bilaterale cu Romania, dupa gesturile "nefericite" facute de Guvernul de la Bucuresti, spune fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.…

- Potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei din Romania (OPCOM), pretul orar minim de inchidere pe PZU in luna ianuarie a fost de 0,02 euro/MWh. Insa, in toate pietele care sunt cuplate cu cea romaneasca, aceste preturi minime au fost negative. In Ungaria s-au inregistrat - 25,97 euro/MWh, in…

- Fostul guvern condus de Mihai Tudose voia sa reglementeze Uber. Unul dintre motive era volumul de taxe platite. Daca vei compara Uber cu firme de taxi, vei vedea si diferentele. Una dintre criticile aduse Uber a fost, la debutul in Romania, ca nu plateste taxe. Exista insa o firma inregistrata…

- Prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV ar urma sa fie construita intre Budapesta si Cluj-Napoca. Exista consens intre Ungaria si Romania pentru acest lucru, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Romania a iesit ieri pe piata internationala de obligatiuni pentru prima data in 2018, in conditiile in care suma tintita pentru intregul an este de pana la 5 miliarde de euro, scrie Bloomberg. Statul roman a vandut obligatiuni cu scadenta la 12 ani, cu un randament de 150 puncte de baza…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat ca, din cauza supraaccizei la carburanti, tarifele vor fi majorate cu aproximativ 20%, ceea ce va duce la o crestere a preturilor atat pentru produsele de stricta necesitate, cat si pentru transportul public. „UNTRR atrage atentia…

- De la 20 mai 2019 pachetele de tigarete si tutun de rulat vor fi marcate cu un identificator unic pentru a permite urmarirea fiecarui produs din momentul producerii pana in momentul vanzarii catre primul distribuitor retail, in conformitate cu Sistemul Track&Tracing -T&T, vizat de Art. 15 si 16 ale…

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Volumul investitiilor imobiliare in Romania in anul 2017 este estimat la un miliard de euro, valoare cu aproape 10% mai mare decat cea inregistrata in 2016 (890 milioane euro), conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis joi AGERPRES . Valoarea reprezinta 8% din totalul…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- Zecile de mii de oameni adunati in fata Palatului Parlamentului, sambata seara, si-au aprins la unison lanternele telefoanelor si au intonat imnul. Inainte si dupa acest moment au scandat impotriva Guvernului si a Parlamentului. Pe unul dintre blocurile din fata Palatului Parlamentului…

- Romania a inregistrat la finele anului 2017 o inflatie anuala de 2,6%, potrivit datelor comunicate de Eurostat pentru toate statele membre. Ne plasam, astfel, pe locul patru in ce priveste cresterea preturilor, la distanta mare de Lituania (3,8%), Estonia (3,8%), in spatele Marii Britanii (3,0%) si…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- De mult nu s-a mai intamplat ca, timp de trei zile, pe aproape toate intervalele orare, preturile pe piete spot din Romania, Ungaria, Cehia si Slovacia sa fie identice, anunta Focus Energetic.ro. Focus Energetic: Potrivit Opcom (bursa de energie din Romania), pe 8 ianuarie, au mai existat…

- Echipa Germaniei, detinatoarea titlului continental, a surclasat formatia Muntenegrului cu scorul de 32-19, sambata, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia. In alta partida, Macedonia a invins neasteptat Slovenia, cu scorul de 25-24,…

- Case, masini, telefoane si abonamente - toate au preturi in euro, in Romania - iar de cand moneda europeana a crescut spectaculos, dam pe aceste bunuri si servicii din ce in ce mai multi bani. Fenomenul este unul aparte, spun specialiştii, deoarece nici Polonia, Ungaria şi Bulgaria sau Cehia…

- Incepand de miercuri, a intrat in vigoare decizia Consiliului Local Municipal Arad de majorare a tarifelor la transportul public cu tramvaiele si autobuzele in oras. Preturile biletelor au crescut cu 50 la suta, dar au fost afectate si abonamentele lunare si biletele de pe traseele din judet, ceea…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), conform unui raport al Comisiei Europene „Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica…

- Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI).Astfel, cele mai multe vanzari de imobile au fost inregistrate,…

- Clujul imobiliar, campion la scumpiri in 2017. La cat a ajuns metrul patrat Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru…

