- Primaria Capitalei a publicat un document oficial potrivit caruia intenționeaza sa inceapa ridicarea mașinilor parcate neregulamentar pe carosabilul drumurilor publice care se afla pe rețeaua principala de strazi a Bucureștiului. Activitatea de ridicare a mașinilor va avea loc permanent, 24 de ore din…

- Gabriela Firea a anunțat, joi, ca Primaria Capitalei vrea sa cumpere sute de case pentru medicii din București, iar Nicușor Dan o acuza „ca se grabește sa faca achiziții imobiliare la sfarșit de an”. Potrivit lui Dan, punctajul de acordare a caselor ar fi unul discriminatoriu, conform Mediafax.„Sa-i…

- La sfarsitul lunii septembrie, Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta a dat aviz de oportunitate PUZ ului lacului Tabacarie, initiat de Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral. Proiectantul general al PUZ ului este societatea Mas Art Design SRL.…

- Deputat PSD, despre Firea: CEx sa ia o masura drastica – excludere sau ridicarea sprijinului politic Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca la sedinta de luni a CExN al partidului ar trebui sa fie luata o masura „cat mai drastica”, si anume excluderea din formatiune…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat duminica, pentru MEDIAFAX, ca la ședința de luni a CExN al partidului ar trebui sa fie luata o masura „cat mai drastica”, și anume excluderea din formațiune sau retragerea sprijinului politic pentru primarul Capitalei, Gabriela Firea.„Sper sa se ia…

- Miscarile tectonice ale zonei seismice Vrancea sunt urmarite continuu la Observatorul Seismologic "Dr. Cornelius Radu" din Vrincioaia, locul unde sunt raportate in prima faza toate cutremurele produse aici, inclusiv cele sub 4 grade Richter, care nu sunt resimtite in mod normal de catre populatie.

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat marți, in București, la un eveniment de comemorare a Holocaustului, ca „iliberalismul, naționalismul și intoleranța amenința sa se intensifice astazi in vestul Europei”.„In timp ce aducem azi un omagiu victimelor Holocaustului din Romania,…