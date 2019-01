SEMNAL DE ALARMĂ! Pușcăriile patriei vor da în clocot ”Estimam ca peste trei ani sistemul penitenciar va avea cu trei – cinci mii de deținuți mai mult decat a avut in octombrie 2017. Promoția Toader se va adauga la acea dinamica normala de intrari-ieșiri din inchisori”, a declarat Dumitrașcu. Liderul Federației Sindicatelor din Penitenciare subliniaza ca se așteapta ca din cei peste 13.000 de deținuți eliberați in perioada octombrie 2017 – noiembrie 2018 (dintre care 10.880 in baza legii recursului compensatoriu), aproximativ 10.000 sa se intoarca in inchisori ”pe masura ce vor comite infracțiuni, vor fi prinși și condamnați”. Dumitrașcu spune… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

