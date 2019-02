SEMNAL DE ALARMĂ! Orașul lui PANDELE va deveni ghetou Vehiculata in spatiul public, solutia liniei supraterane de metrou intre Baneasa si Aeroportul Otopeni este criticata de surse apropiate metroului. Acestea au explicat pentru Economica.net de ce metroul nu poate fi construit la suprafata, precum si ce s-ar intampla in situatia ipotetica in care acesta va fi scos din subteran. "Metroul are sina la minus 12 metri, la etajul patru de subsol. Daca il ridici, trebuie sa ai grija sa nu blochezi totul. Daca il asezi pe pamant nu mai trece decat pasarea pe acolo, cum se intampla in Berceni, unde e linia de proba. Apoi vor plange ca nu pot ajunge la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

