- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Arad, Marinel Henteș, a declarat, pentru Agerpres, ca instituția a primit notificari de concedieri colective de la cateva companii. Anterior a fost relatat in presa locala ca mai multe companii mari din zonele industriale…

- Aproape 5,5% din somerii din județul Alba, inregistrati la sfarsitul lunii decembrie, erau cu studii universitare, iar un sfert dintre cei fara un loc de munca au absolvit un liceu sau o scoala postliceala, potrivit unui raport al Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM). "Referitor…

- Peste 200 de locuri de munca vacante sunt disponibile in aceasta perioada in județul Salaj, toate in mediul privat. Oferta de munca a angajatorilor a fost transmisa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj. Majoritatea locurilor de munca se adreseaza persoanelor cu studii medii,…

- Vaslui este judetul cu cea mai mare rata de somaj din Romania. Pentru a determina somerii sa se apuce de munca, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca a hotarat sa adopte o masura mai neobisnuita. Astfel, vor fi acordate prime uriase!