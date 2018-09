Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu mai este competitiva din punct de vedere al disponibilitatii fortei de munca calificate si are probleme legate de competitivitate in domeniul fiscal, dar majoritatea investitorilor straini se asteapta la o crestere a veniturilor in urmatorul an si la dezvoltarea afacerilor pe plan local,…

- Consiliul Investitorilor Straini (FIC) a anuntat miercuri ca, pentru prima data din 2015 pana in prezent, de cand realizeaza un chestionar in randul membrilor sai, majoritatea respondentilor a declarat ca Romania nu mai este competitiva din punctul de vedere al disponibilitatii fortei de munca calificate.…

- Indicele de perceptie FIC privind mediul de afaceri din Romania Cele mai recente rezultate ale indicelui perceptiei membrilor Consiliului Investitorilor Straini (FIC) despre mediul de afaceri (realizat in septembrie 2018) aduc cateva noutati legate de piata muncii si de fiscalitate. In acelasi timp,…

- Romania se confrunta cu o situație dificila privind disponibilitatea forței de munca, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Investitorilor Straini (FIC), care precizeaza ca lipsa predictibilitații și a investițiilor erodeaza competitivitatea economiei și potențialul acesteia de creștere.

- Raportat la intreaga populație din Romania rata ocuparii forței de munca de anul trecut a fost de 63,9%, nivel sub care se mai aflau doar cinci țari din Uniunea Europeana (UE), arata datele agregate ale Eurostat și comunicate de Comisia Europeana (CE), scrie Mediafax. Acest nivel din…

- ''Din punct de vedere politic, domnul Dragnea poate pleca din fruntea partidului cand PSD va pierde alegerile europarlamentare, prezidențiale, parlamentare. Inainte nu cred ca ar face acest lucru. Din punct de vedere al poliției politice, poate pleca din fruntea PSD daca il ia miliția. Altminteri…

- Persoanele in cautarea unui loc de munca ar putea avea o putere mai mare de negociere, in ultimul trimestru din acest an, avand in vedere tensiunea din piața muncii și intențiile companiilor de a crește numarul de personal. In aceste condiții, cei care vor sa angajeze vor trebui, in mare masura, sa…

