Semnal de alarmă de la Ministerul Sănătății: Numărul cazurilor de gripă ar putea crește la începutul școlii De maine incepe școala, iar Ministerul Sanatații trage un semnal de alarma in ceea ce privește gripa, virozele și pneumoniile. Aceste cazuri s-ar putea inmulți din 14 ianuarie, o data cu revenirea copiilor la școala. Ministrul Sanatații Sorina Pintea a declarat ca in Romania nu este epidemie de gripa, deși cazurile se inmulțesc pe zi ... The post Semnal de alarma de la Ministerul Sanatații: Numarul cazurilor de gripa ar putea crește la inceputul școlii appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de viroze și pneumonii au fost de ordinul sutelor in Timiș la acest inceput de an. In plus, un tanar din Arad care suferea de gripa a murit din cauza complicațiilor in spital, la Timișoara. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, spune ca nu se pune problema unei epidemii de gripa, dar atrage atenția…

- Cursurile reincep luni, in 14 ianuarie, dupa vacanța de iarna. Reprezentanții Ministerului Sanatații atrag atenția ca odata cu inceperea cursurilor, in unitațile de invațamant numarul cazurilor de gripa și viroza ar putea crește. „O importanța majora o reprezinta triajul efectuat de catre…

- Ordonanța de Urgența anunțata de Guvern prin care sunt introduse masuri fiscale și economice extreme va genera pagube serioase economiei și cetațenilor și slabește increderea in instituțiile statului, au avertizat, vineri, reprezentanții Asociației Marilor Rețele Comerciale din Romania (AMRCR), potrivit…

- Romania este pe primul loc in Europa la numarul de decese din accidentele rutiere, avand o medie de 98 de decese la un milion de locuitori, media europeana fiind de 49 de decese la milionul de locuitori, anunța Asociația pentru Promovarea Asigurarilor (APPA). “Avem ținta la nivel european…

- Tibi Balan (37 de ani) a fost invitat la GSP Live, unde a vorbit despre flagelul pariurilor in lumea fotbalului. "Am jucat la pariuri cand m-am lasat de fotbal. Doar asta faceam cu prietenii mei. Nu prindeam deloc. Toate ieșeau invers. Jucam tot ce era, handbal, tot ce știau ei.E un flagel acum.…

- Foarte multe din padurile pe care le vedem din mașina, pe marginea raurilor, pe dealuri sau in varful munților, in timp ce facem naveta sau calatorim nu sunt recunoscute oficial ca atare și nu sunt tratate ca fiind paduri. Chiar daca arata precum și indeplinesc funcțiile unei paduri (dupa criterii de…

- Deputat USR Cornel Zainea scrie pe blogul sau ca analizele de laborator arata ca apa din localitatea Buftea este plina de bacterii, iar ministerul Sanatatii recunoaste situatia recomandand ca aceasta sa fie fiarta inainte de a fi folosita in cazul copiilor.

- Școala lui Scripca era cunoscuta astfel dupa numele directorului sau, Anastasie Scripca, un dascal de mare valoare al Campinei. Nascut pe 27 aprilie 1869, Scripca a intrat in invațamant pe 1 mai 1892 și avea sa fie director al Școlii nr. 1 de Baieți Campina intre anii 1905-1906 și 1919-1934, pana s-a…