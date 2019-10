Semnal de alarma: circa 20.000 de dascali risca sa isi piarda locul la catedra

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 15.000 – 20.000 de profesori risca sa-si piarda locurile de munca, dupa ce Senatul a adoptat legea cu privire la reducerea numarului de ore in invatamant, avertizeaza sindicatele din Educatie. “Senatul Romaniei a aprobat cu unanimitate de voturi modificarea art. 66 din Legea Educatiei Nationale.…

- Probleme pentru detinatorii de animale din Bucuresti! Proiectul ce priveste recensamantul animalelor cu detinator ilegal din Capitala urmeaza sa fie pus sub dezbatere in urmatoarele zile ale acestei saptamani.

- Articolele de pe primele pagini ale editiilor de luni ale marilor publicatii australiene au fost acoperite cu tus negru, parte a unei campanii prin care se cere Guvernului sa asigure o mai buna protectie a libertatii presei.

- Presedintele Asociatiei Nationale pentru Protectia Pacientilor, Vasile Barbu, a facut, miercuri, un apel public pe pagina sa de Facebook, tragand un semnal de alarma privind disparitia din tara noastra a 70 de mediamente, dintre care 18 nu au alternativa terapeutica.

- Coalitia pentru Siguranta la Incendiu a Cladirilor atrage atentia, cu ocazia Zilei Internationale pentru Prevenirea Incendiilor, ca Romania trebuie sa-si aduca la zi legislatia pentru a asigura un nivel ridicat de protectie a cetatenilor sai in fata hazardului focului. „In Romania am avut peste 40.000…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, și ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, se plang de faptul ca Parlamentul nu schimba Codurile Penale in acord cu o serie de recomandari ale Comisiei Europene, lucru care risca sa conduca atat la o lovitura de imagine pentru Romania pe plan…

- Scoala de urmat si meseria de invatat, ca teme fundamentale pentru economie, societate si individ, pe cat de justificat au reaparut in actualitate la acest inceput de an scolar, pe atat de repede au esuat in politizare si diletantism. De fapt, s-au concentrat in jurul unei singure prevederi, fixate…

- Referitor la Ordinul nr. 4948 2019 privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020 2021, emis joi, 5 septembrie a.c., de ministrul Educatiei Nationale, interimar, Administratia Prezidentiala face urmatoarele precizari: Guvernarea PSD continua sa faca…