Stiri pe aceeasi tema

- Un ucigaș silențios amenința zeci de mii de romani. Este vorba despre un ”asociat” al zaharului – zaharul este supranumit și ”moartea alba” de catre specialiști -, unul cel puțin la fel de periculos. Aceasta substanța din alimentație poate face ravagii in intregul organism. Și, de foarte multe ori,…

- O substanta din alimentatie este numit și „ucigașul silențios”, pentru ca produce pagube intregului organism. De multe ori, pacientul nu este conștient de efectele pe care consumul acestei substante il are asupra organismului sau.Zeci de mii de romani sufera de pe urma acestei substante, fara…

- Glutenul este numit si „ucigasul silentios“ pentru ca produce pagube intregului organism. De multe ori, pacientul nu este constient de efectele pe care consumul de gluten le are asupra organismului sau. Zeci de mii de romani sufera de intoleranta la gluten, fara ca macar sa stie acest lucru.

- 40% din cazurile de cancer diagnosticate in SUA sunt legate de fumat, informeaza un studiu federal. In SUA, fumatul este in scadere neta de decenii in randul adulților, dar ramane totuși principala cauza evitabila a cancerului, subliniaza raportul Centrului pentru controlul și prevenirea maladiilor,…

- Cristian Tudor Popescu a tras un semnal de alarma înainte de mitingul din data de 10 august, din Piata Victoriei. Jurnalistul a afirmat ca &"premizele desfașurarii acestui miting nu sunt foarte bune&".

- Ploile abundente au incurcat teribil campania agricola, dar si mai grav au compromis culturile agricole din Mehedinti. Fermierii sunt nevoiti sa recolteze graul, desi nu este copt, pentru ca a innegrit. Daca la inceputul anului fermierii din zona de sud a judetului Mehedinti se asteptau la un an mai…

- „Imi este indiferent daca in istorie vom intra ca barbari”, regizat de Radu Jude, film ce a avut premiera mondiala luni, in competitia oficiala a Festivalului de la Karlovy Vary, este elogiat de presa internationala de specialitate, care il considera „un semnal de alarma inteligent”, „un film in…

- Procurorul sef DIICOT, Daniel Horodniceanu, a anuntat, marti, ca articolul din noul Cod de procedura penala care impune clasarea dosarului daca, in termen de un an, procurorul nu incepe urmarirea penala fata de persoana, ar putea duce la inchiderea a 4.770 de dosare.