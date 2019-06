Semn divin la sosirea Papei Francisc la Șumuleu Ciuc De dimineața, de la ora 07:00 ploua torențial la Șumuleu Ciuc. Pelerinii au ajuns pe ploaie la locul intalnirii cu Papa Francisc, mergand prin noroi cațiva kilometri. La ora 09:30, DCNews v-a prezentat imagini triste pentru zecile de mii de pelerini, ajunși la Șumuleu Ciuc. O ceața densa se lasase peste locul unde se aflau pelerinii. Cand Papa Francisc a ajuns in fața pelerinilor, cerul s-a luminat și ploaia s-a oprit. Pentru cei care nu cred, dovada stau imaginile. In curs de actualizare Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc merge cu automobilul la sanctuarul Fecioarei Maria de la Șumuleu-Ciuc, unde celebreaza, incepand de la ora 11.00, Sfanta Liturghie cu pelerinii prezenți și ține omilia celebrarii euharistice. Ceața densa vine ca o dezamagire pentru pelerini. Zeci de mii de oameni nu…

- La aceasta ora, ploua torențial și miile de pelerini merg, prin ploaie și, implicit, noroi, spre locul unde-l vor intalni pe Papa Francisc. Iata imaginile transmise de catre Alexandru Ichim, redactorul DCNews care urmarește drumul Papei Francisc la Șumuleu Ciuc: …

- Papa Francisc soseste astazi in Romania pentru o vizita istorica de trei zile intre 31 mai si 2 iunie. Calatoria apostolica a Papei Francisc in Romania are loc la 20 de ani dupa cea efectuata de Sfantul Ioan Paul al II-lea, in 1999, si se desfasoara sub genericul „Sa mergem impreuna”.Papa Francisc se…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența pregatește echipajele și dispozitivele pentru vizita de sambata a Papei Francisc in Șumuleu Ciuc. Zeci de echipaje și mașini de intervenție sunt pregatite pentru pelerinii care vor veni sa-l vada pe Suveran, potrivit mediafax.Inspectoratul General…

- Papa Francisc in Romania. Obiectele INTERZISE la evenimente Pelerinii care doresc sa participe la evenimentele programate cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania sunt obligați sa respecte o serie de masuri foarte

- Primaria Sfantu Gheorghe a anuntat, marti, ca mai are disponibile locuri de cazare gratuita pentru pelerinii care vor merge la Sumuleu Ciuc pe 1 iunie, cu ocazia vizitei Papei Francisc. Aproape 50 de persoane...

- Pelerinii il vor astepta pe Suveranul Pontif pe muntele Sumuleu Ciuc cu o poarta traditionala secuiasca din lemn de stejar. Un harghitean, ajutat de copiii sai și de elevii unei școli, muncesc de zor pentru ca sculputura monumentala sa prinda contur.

- Autoritațile de la București și reprezentanții Bisericii Catolice fac ultimele pregatiri pentru vizita Papei Francisc in Romania. Calatoria apostolica a Sfantului Parinte este stabilita in cele mai mici detalii și va cuprinde pe langa București și orașele Iași și Blaj.