- Liviu Dragnea nu-si pune in joc mandatul de presedinte al PSD la Congresul din 10 martie, restul functiilor de conducere vor fi alese in conditiile dorite de el. In pofida unor declaratii critice...

- Președintele executiv al PSD, Nicolae Badalau, a declarat, luni, inainte de CEx, ca nu este sigur daca va candida, din nou, pentru functia pe care o detine, desi presedintele PSD, Liviu Dragnea, si-a aratat sustinerea fata de acesta in repetate randuri.

- ”Suprafata de joc oficiala (parchetul) de la FIBA Eurobasket2017, competitie ce s-a desfasurat la Sala Polivalenta Cluj, este la dispozitia micilor floresteni pentru a practica sportul la Sala de Sport ANL. Asta, întrucât niciun efort nu este prea mare pentru o dezvoltare sanatoasa,…

- Detaliile privind organizarea Congresului extraordinar al PSD din data de 10 martie si ordinea de zi a acestuia se afla pe ordinea de zi a reuniunii Comitetului Executiv National care va avea loc luni la Palatul Parlamentului. Conducerea PSD urmeaza sa stabileasca astfel modul de organizare…

- Simona Halep are parte de antrenamente de lux înaintea turneului de la Indian Wells, numarul 1 mondial întâlnindu-se cu Novak Djokovic si cu Andre Agassi, antrenorul sârbului, într-un complex modern din Las Vegas.Simona Halep se pregateste întro…

- Incepand cu anul universitar 2018-2019, Universitatea din Pitesti va organiza un nou program de studii, unul revolutionar cum l-a numit rectorul Dumitru Chirlesan, și anume „Limbaj mimico-gestual”.Programul de studii va avea o durata de 3 ani, ca orice alt program de licenta, si va fi incadrat, cel…

- Polițiști din cadrul Secției 3, in timp ce efectua azi noapte serviciul de patrulare, au depistat pe Calea București pe S. Emilian, de 23 de ani, din Craiova, in timp ce conducea un autoturism, avand autorizația de circulație provizorie expirata ...

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa amiaza in sectorul Ciocana al Capitalei, noteaza Noi.md. Flacarile au lasat in fum casele d elocuit din apropiere. Deocamdata nu se cunoaste cauza izbucnirii acestuia, pompierii aflindu-se la fata locului.

- Se spune ca, ieri, a fost pericol pentru directorul CSM Ploiesti, Silviu Crangasu, care ar fi trebuit sa „treaca” de la … mana edilului, care are in atributiuni numirea acestuia, la „votul” consilierilor din Comitetul de coordonare, „stapanit” de alte interese politice! S-a depasit momentul, inca nu…

- Mijlocasul central spaniol Omar Mascarell (25 de ani) va fi primul transfer al lui Real Madrid in vara, dupa ce oficialii gruparii blanco s-au hotarat sa activeze clauza de rascumparare a fotbalistului, in valoare de 4 milioane de euro. Decizia a venit dupa ce jucatorul lui Eintracht Frankfurt…

- Cristian Niculae și-a exprimat astazi intenția de a candida pentru funcția de primar al municipiului Bistrița la urmatoarele alegeri. Deocamdata, PSD Bistrița nu are, oficial, niciun candidat, insa Niculae nu exclude aceasta opțiune.

- Conducerea PSD convoaca un congres extraordinar Presedintele PSD, Liviu Dragnea. Foto:Arhiva. Biroul Permanent National al PSD a stabilit miercuri, 21 februarie, ca pe 10 martie va avea loc Congresul extraordinar al partidului, eveniment care se va desfasura la Sala Palatului…

- 'Am stabilit data congresului care va fi 10 martie, la Sala Palatului, am stabilit un calendar de organizare pentru acest congres, am stabilit detaliile privind organizarea acestui congres. Mai ramane sa avem un CExN pana in data de 10 martie, in care sa discutam cateva aspecte si dupa aceea pe 10…

- Conducerea judetului a purtat discutii pe rand cu ambele parti implicate in scandalul de pe Muntele Mic. Li s-a explicat si autoritatilor locale din Turnu Ruieni si omului de afaceri care sunt punctele slabe ale fiecaruia si ce trebuie sa indrepte fiecare. Deocamdata, este nerealizabil, din punct…

- Primarul Marcel Romanescu este dispus sa preia șefia Organizației Județene a PNL Gorj, insa numai in anumite condiții. Președintele PNL Targu-Jiu a explicat ca acest lucru ar fi posibil, numai daca actualul președinte al PNL Gorj, deputatul Dan Valceanu ar candida și ar caștiga un post de europarlamentar.…

- Romania doreste sa completeze escadrila de F16 cu inca patru aeronave si are in proiectie achizitionarea a inca 36 de astfel de aparate de zbor, a declarat, marti, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor. Citeste si: Prezenta SURPRIZA la intalnirea decisiva Toader-Iohannis: Membri ai CSM,…

- Chiar daca dezbaterea publica pe marginea proiectului de buget inca nu a avut loc și chiar daca acesta inca nu a trecut de votul consilierilor locali, primarul Nicolae Robu este convins ca anul acesta vor demara doua investiții dragi lui: amenajarea unui aquapark și construcția „fantanii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, ii cere președintelui Klaus Iohannis sa ia atitudine. „Consider ca președintele țarii nu poate sa ramana indiferent la tot ce a aparut public, sa fie pe mai departe un complice al instituțiilor de forța. Nu trebuie sa pierdem din vedere ca toate acestea…

- Ce se intampla cu noul spital de copii de la Cluj Consiliul Judetean Cluj are printre obiectivele importante de investitii construirea unui spital de urgenta monobloc pentru copii. Forul judetean clujean urmeaza sa aprobe saptamâna viitoare bugetul judetului pe acest an, din care bugetul…

- Handbalistii oradeni au obtinut doua victorii in primele meciuri ale turneului: 34-33 (15-16) cu Universitatea Cluj-Napoca, respectiv 35-29 (21-21) cu echipa gazda, HCM Sighisoara. „Am castigat mai greu prima partida, cu Clujul, pentru ca unii jucatori nu au fost complet refacuti dupa…

- Bianca Dragușanu, despre o relație eșuata. Realizatoarea tv a vorbit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre ce probleme ar putea aparea in cuplu, daca nu ești atent la replicire dure. Nu este pentru prima data cand Bianca da sfaturi in privința unei relații. Vedeta traiește o frumoasa…

- O crima, avand ca victima un om al strazii, a avul loc in Galati. Un barbat a fost gasit injunghiat si cu urme de arsura pe corp in cladirea abandonata a unui fost oficiu postal din Galati din cartierul Tiglina III. "Era victima unei agresiuni si a unui incendiu, din pacate s-a constatat decesul, nu…

- Implementarea programului Start-Up Nation 2017 va fi finalizata in perioada martie-aprilie 2018, iar, pentru editia din acest an, noul ministru de resort, Radu Oprea, propune o comunicare mult mai aplicata si concentrata, astfel incat problemele sa poata fi identificate si remediate rapid, se arata…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) considera ca incidentul in urma caruia un elev a fost agresat in unitatea de invatamant de trei femei, mame ale altor elevi, ridica semne de intrebare privind capacitatea scolilor de a asigura securitatea fizica a elevilor. AEC solicita Inspectoratului Scolar si…

- Cand se intoarce Simona Halep in Romania de la Australian Open 2018. Invinsa in finala de la Mebourne de daneza Caroline Wozniacki , Simona Halep revine la București luni dimineața. ACTUALIZARE 29 ianuarie, ora 09.40. Simona Halep va ieși din aeroport pe la unul dintre terminalele normale, nu pe la…

- Nici timișorenii și nici primarul orașului nu se arata satisfacuți de transportul public. Dupa precedentul sondaj facut pe o rețea de socializare, Nicolae Robu a prezentat rezultatele unui chestionar realizat dupa criterii mai științifice, direct in mijloacele de transport in comun, pe baza unei aplicații…

- In ultimele zile au aparut informații pe surse ca Mihai Tudose l-ar putea inlocui pe Bogdan Chirițoiu la conducerea Consiliului Concurenței, inainte de expirarea mandatului acestuia.Tudose infirma insa zvonurile, intr-o declarație pentru money.ro. „Sigur NU”, a raspuns Mihai Tudose. In…

- Sindicatele si administratia din Complexul Energetic Oltenia au decis vineri sa distribuie suma de 24 de milioane de lei carierelor si sucursalelor, in vederea cresterii unor salarii. Deocamdata nu au fost date publicitatii criteriile in...

- Cel mai activ vulcanul din Filipine, Mayon, a erupt violent. Peste 32 de mii de oameni au fost evacuati. Autoritatile locale le-au cerut turistilor sa evite zona in urmatoarea perioada. Deocamdata, nu exista informatii despre persoane ranite sau decedate.

- "Evenimentul numarul 1 al momentului este, fara indoiala, celebra sedinta CEx a PSD, insa, inaintea acesteia, a mai fost inregistrat un eveniment, mai putin mediatizat, dar care, pentru noi, giurgiuvenii, este important. De ce? Pentru ca este vorba despre o realizare a unui giurgiuvean.Mai…

- Enache Costea va suna peste cateva zile adunarea, in vederea pregatirii returului campionatului, Unirea sperand inca la promovarea in eșalonul secund. 15 ianuarie 2018 este data stabilita pentru reunire și tot atunci vom cunoaște probabil o parte din noutațile lotului. Deocamdata nu se știe nimic la…

- Alegerile pentru președinția Organizației Județene Suceava a PMP vor avea loc pe 10 martie, iar candidaturile vor putea fi depuse pina cu 10 zile inaintea scrutinului. Decizia a fost luata in ședința de ieri a Comitetului Executiv Județean al partidului. Deocamdata, singurul care și-a anunțat candidatura…

- Mai mult de 50 la suta din parcul de autobuze destinat transportului în comun a fost distrus în urma incendiului care a izbucnit în aceasta dimineața la societatea de transport public din Tulcea,. 15 din cele 27 de autobuze au ars, iar autoritațile se gândesc la soluții pentru…

- Producatorii din industria alimentara anunța ca romanii vor fi loviți de un nou val de majorari de prețuri la carne, oua și paine. Creșterea euro in raport cu leul și producția slaba de anul acesta sunt principalele cauze. Deocamdata, producatorii din domeniu nu avanseaza procente clare. Veștile…

- Primaria Brasov vrea sa investeasca intr-o sala polivalenta de 15.000 de locuri, care ar urma sa fie construita pe locul fostului stadion municipal din oras, demolat de mai multi ani. Deocamdata, de la bugetul local a fost alocata suma de 1,5 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate. Primaria…

- Primarul Ploiestiului a sustinut, astazi, o conferinta de presa la sediul Primariei, facand declaratii despre proiectele care vor fi implementate in oras, in 2018. Deocamdata, acestea sunt simple promisiuni, dar haideti sa vedem ce planuri are edilul Adrian Dobre pentru dezvoltarea municipiului: Canalizari…

- Cristi Tanase (30 de ani) iși va rezilia contractul cu Karabukspor in aceasta iarna, iar prima oferta a venit din partea FCSB. Mijlocașul i-a transmis lui Gigi Becali ca ii e dor de FCSB, insa nu va reveni acum in Romania. "Deocamdata nu m-aș intoarce in Romania. Vreau sa mai joc inca 2-3 ani in Turcia!…

- Economia Romaniei ar putea primi o veritabila gura de oxigen daca Drumul Matasii va traversa Romania. Sorin Chinde spune ca țara noastra și-ar putea dezvolta infrastructura, numai ca decizia este la mana Chinei. Daca drumul va deveni realitate, portul Constanța și-ar putea dubla volumul de marfuri.…

- Bogdan Chitic In Ajunul Craciunului, Sala Sporturilor „Olimpia” a fost gazda a peste 500 de copii proveniți de la cele 12 secții ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești, care au primit cadouri specifice Sarbatorilor de Iarna. De la festivitatea de final de an nu au lipsit directorul clubului, Silviu…

- “E primul an in care o mare televiziune concurenta m-a invitat sa povestesc despre cele 18 Revelioane pe care le-am facut la televizor. E un semn de normalitate! Cu niște ani in urma am fost aproape de o amenda interna doar pentru ca am pronunțat numele altei tv intr-o emisiune. Lumea e in mișcare,…

- Procurorul Antonia Diaconu, care a protestat luni pe treptele de la Curtea de Apel Bucuresti fata de proiectele de modificare a Legilor Justitiei si initiativele legislative pentru modificarea codurilor penale, a afirmat ca parlamentarii ar trebui sa tina cont si de ce spun magistratii, dar si oamenii.…

- Viceprimarul Cristian Ganea i-a solicitat primarului Adrian Dobre constituirea de urgenta a unei comisii de disciplina care sa analizeze activitatea lui Silviu Crangasu, directorul CSM, despre care s-a aflat ca a amenintat angajati ai Clubului Sportiv, in acest sens existand si o inregistrare ascunsa…

- Agenția de Plați și Intervenție in Agricultura – centrul local Iași a contestat in instanța o decizie a Curții de Conturi care a solicitat reverificarea tuturor dosarelor de plata a subvențiilor Șefii APIA Iași au spus ca ar avea asftfel prea mult de munca, dar nu au reușit sa-i induplece pe judecatori…

- "Nu stiu daca cineva imi va citi randurile/gandurile, dar nu-mi dau pace si voi sunteti mereu "mai receptivi". Asadar... Domnilor, pe peron, in departare, se vad 2 sau 3 calatori. Suspect de putini. Imediat ce metroul loveste victima acestia dispar dupa cate stalp. Unde este multimea care…

- Marius Șumudica a recunoscut interesul lui Kayserispor pentru Alex Ionița. Ba chiar a povestit ca președintele Astrei, Dani Coman, a fost in Turcia și au demarat negocierile. Deocamdata suma de transfer dorita de Astra este cu mult peste ceea ce ofera Kayserispor. "E decizia lui Ionita, dar va fi…

- De ieri, la Los Angeles, s-a dat startul ultimei competiții importante de League of Legends a anului: All-Star Los Angeles 2017. Și dupa prima zi, aceasta este situația grupelor: Conform regulamentului competiției, doar primele doua clasate vor merge mai departe in playoff-uri. Deocamdata,…

- CHIȘINAU, 7 dec — Sputnik. Ucraina a procurat la sfârșitul lunii noiembrie 22,2 tone de petrol produs de compania ”Arnaut Petrol” din Republica Moldova, informeaza enkorr.com.ua. Potrivit Enkorr, este pentru prima data când Ucraina cumpara petrol moldovenesc.…