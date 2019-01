Seminar privind aspecte de mediu, organizat de CCIA Timiș Programul anual al Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis de informare a firmelor cu privire la reglementari europene și nationale in diferite sectoare de activitate, debuteaza cu seminarul dedicat mediului. Tema acestuia privește responsabilitațile agenților economici in domeniul protecției mediului și a gestionarii deșeurilor. Organizat in parteneriat cu Garda Naționala de Mediu – Comisariatul ... The post Seminar privind aspecte de mediu, organizat de CCIA Timiș appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, a organizat pentru prima oara in Timișoara un seminar de afaceri cu tema: „Hong Kong: Your Perfect Partner in Belt and Road Business”. Evenimentul a avut loc astazi. Au fost prezentate oportunitațile…

- Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), cu sprijinul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, organizeaza pentru prima oara in Timișoara un seminar de afaceri cu tema: „Hong Kong: Your Perfect Partner in Belt and Road Business”. Vor fi prezentate oportunitațile de afaceri oferite de firme…

- Prim ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a prezidat astazi, 7 noiembrie 2018, un forum economic organizat la Doha, cu prilejul vizitei sale oficiale in Statul Qatar. Evenimentul a reunit numerosi oameni de afaceri qatarezi, a caror delegatie a fost condusa de prim vice presedintele Camerei de…

- Cu prilejul vizitei oficiale la Muscat, in Sultanatul Oman, prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, a participat, la data de 5 noiembrie 2018, la un forum de afaceri organizat in capitala omaneza. Evenimentul a reunit membri ai Cabinetului de la Muscat, președinții Camerei de Comerț și Industrie,…

- Direcția Formare și Perfecționare Profesionala a Camerei de Comert, Industrie și Agricultura Timis organizeaza, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, o noua serie a cursului de arhivar. The post Curs de arhivar, din nou la CCIAT appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Intre 3-8 noiembrie 2018, fara mandat de la președinte! In perioada 3-8 noiembrie 2018, prim-ministrul Romaniei, doamna Viorica Dancila, va efectua o vizita oficiala in zona Golfului, la Muscat, in Sultanatul Oman, respectiv la Doha, in Statul Qatar. Turneul Primului Ministru in cele doua state urmarește…

- Direcția Formare și Perfecționare Profesionala a Camerei de Comert, Industrie și Agricultura Timis organizeaza in perioada 5 noiembrie – 3 decembrie 2018, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT o noua serie a cursului de ARHIVAR (Cod COR: 441501). Conform Art. 31 din Legea Arhivelor Naționale nr.16/1996,…

- Pana duminica, Centrul Regional de Afaceri Timișoara este locul unde gasiți mobilierul dorit pentru casa ideala. Cele mai noi tendințe in design, dar și mobilier clasic, sunt prezentate in cadrul ediției a patra a Expomobila, evenimentul organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura…