- Potrivit unui comunicat de presa emis de catre Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”, din Sfantu Gheorghe, in ultima saptamana au fost consemnate primele doua cazuri de ințepaturi de capușa. Deși vremea din ultimele zile a fost deosebit de rece, am avut parte și de temperaturi ridicate,…

- Primarii municipiilor Sfantu Gheorghe si Targu Secuiesc, Antal Arpad si Bokor Tibor, au declarat luni, in cadrul unei conferinte de presa comune, ca vor contesta amenzile aplicate in urma cu cateva zile de catre Prefectura Covasna, pentru nearborarea drapelului Romaniei alaturi de cel al Ungariei, cu…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis are de lucru in perioada urmatoare. Institutia a pregatit un program bogat de actiuni, din domenii care mai de care mai interesante. Primele evenimente au loc chiar in aceasta saptamana.

- Inginerul Ovidiu Lucian Dumbrava, profesor de aeromodelism la Palatul Copiilor din Sfantu Gheorghe, a realizat o istorie a aviatiei, axata preponderent pe contributiile romanesti la dezvoltarea aeronauticii, pe care doreste sa o prezinte in cadrul manifestarilor dedicate Centenarului Marii Unirii. Pasionat…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna organizeaza astazi, la sediul sau, un curs de formare a responsabililor de gestionarea deșeurilor. Cursul, primul de acest fel din anul curent, derulat „in baza legii nr. 211/2011, privind regimul deseurilor”, va avea loc astazi, 19 martie, intre orele 14:00…

- Firmele care doresc sa afle mai multe informații despre Regulamentul general privind datele personale sunt invitate sa participe la un seminar organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Acest regulament intra in vigoare la data de 25 mai și obliga toate companiile care prelucreaza…

- O intalnire de lucru cu tema „Oportunitați in Emiratele Arabe Unite” se va desfașura in data de 26 martie 2018, la sediul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna. Intalnirea va fi organizata de catre compania AGT Marketing, in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna și va fi moderata…

- In perioada 26 martie – 30 aprilie 2018, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Arad organizeaza cursul autorizat de inspector resurse umane - cod COR 333304. „Programul se adreseaza persoanelor care doresc sa se califice in intocmirea și gestionarea documentelor ce țin de evidența muncii intr-o…

- Fundatia Comunitara Covasna (HKA), care a demarat in urma cu un an o campanie de promovare si incurajare a consumului de produse si servicii locale, a anuntat miercuri ca va realiza un parteneriat cu Camera de Comert si Industrie (CCI) Covasna si cu Asociatia Intreprinzatorilor Mici si Mijlocii din…

- Centrul de Recuperare Medicala „Prevent” din Sfantu Gheorghe a anunțat ieri ca ofera pe tot parcursul lunii martie (a.c.) ședințe gratuite de terapia „Vojta”, pentru copiii cu varsta pana la șase ani. Bazata pe locomoția reflexa și este folosita pentru tratarea unor afecțiuni ale sistemului nervos central…

- Cei care vor dori sa achiziționeze in acest an o mașina prin intermediul Programului “Rabla Plus”, in acest an, vor putea achiziționa un singur autovehicul pe parcursul unui an calendaristic pe baza ecotichetului specific, așa cum se arata in proiectul de Ordin pentru completarea Ghidului de finantare,…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a demarat, sambata, la sediul sau din Sfantu Gheorghe, un nou curs de arhivar. Cursul, organizat in colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L.- furnizor autorizat de formare profesionala – este la cea de-a doua ediție, reunind, de aceasta data, aproximativ…

- Calitatea vietii este un parametru important pentru retinerea si atragerea oamenilor intr-un oras, iar un oras nu se poate dezvolta urban fara parteneri de calitate si fara o stransa colaborare intre investitori, autoritatea publica locala si comunitate, reiese din concluziile celei de-a sasea editii…

- Proiectul de colaborare transfrontaliera dintre Romania si Serbia, in zona Banatului, continua pe piata muncii. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis va organiza cel de-al doilea targ de job-uri in cadrul proiectului LaborNet.

- Sportivul de performanta Vlad LAȘCU, legitimat la Clubul Sportiv Municipal (CSM) Sfantu Gheorghe, pregatit de antrenorul de judo si arte marțiale Petru Oltean, component al Lotului National de Ju-Jitsu al Romaniei, va reprezenta Romania si judetul Covasna la Campionatele Mondiale de Ju-Jitsu organizate…

- Miercuri, 28 februarie a.c., cu ocazia Zilei Porților Deschise, conducerea gradiniței „Benedek Elek” din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Centrului de Transfuzii Sanguine din Sfantu Gheorghe a inițiat o acțiune de donare de sange, chiar in incinta gradiniței. „Mirosul unei flori nu poate sa zboare impotriva…

- O noua ediție a atelierelor de creație intitulate „Sarbatorile Marțișorului – Tradiție și modernitate” s-a derulat in organizarea Fundației „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe. Evenimentul este unul cu tradiție, organizat de peste 20 de ani, de catre Fundația „Mihai Viteazul” din municipiu, insa ediția…

- Tradiția șezatorilor inflorește in județul Covasna. O noua astfel de manifestare a debutat sambata, 24 februarie, la Sfantu Gheorghe și se va derula periodic, sub genericul „Romancuțele”. Șezatoarea a fost inițiata și condusa de catre Maria Mariș, originara din județul Mureș și stabilita cu mulți ani…

- Zeci de antreprenori din județ au participat, astazi, la un nou seminar organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș. Este vorba de o conferința privind modificarile legislative, și nu numai, susținuta de Simona Poting, directorul general al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței…

- COMUNICAT DE PRESA – NOUTAȚI LEGISLATIVE In vederea punerii in aplicare a prevederilor Programului de guvernare 2017 – 2020 referitoare Post-ul ITM Dambovița anunța o serie de noutați legislative din domeniul de competența apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Desfasurata in perioada 16-18 februarie, expozitia tematica “Nunta de la A la Z” 2018 constituie o realizare remarcabila a echipei care a administrat evenimentul. Devenita deja o traditie pe agenda anuala a Camerei de Comert si Industrie Maramures, expozitia a reunit o oferta generoasa de produse si…

- Astazi, la hotelul Best Western Park din Sfantu Gheorghe, intre orele 14.00 și 16.00 se desfașoara un seminar gratuit de promovare turistica, la care sunt așteptați toți cei interesați de promovarea turismului covasnean, a afacerilor locale, dar și de planificarea concediului ideal. Activitatea este…

- Ca in fiecare inceput de an, la Timisoara este sezonul programarii nuntilor. Astfel, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis organizeaza o noua editie, a sasea, a Salonului Mirilor. Este vorba de un targ de nunta complet, unde viitorii miri vor putea alege toate serviciile pentru…

- Centrul de Cultura Arcuș organizeaza, astazi, la sediul din Sfantu Gheorghe, un eveniment inedit: recitalul susținut de pianistul oradean Zoltan Thurzo, eveniment ce se va derula sub tema „Compozitori indragostiți – cum erau ei in realitate?!” Recitalul se deruleaza de la ora 19.00, la Centrul de Cultura…

- Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), Mihai Daraban, aflat intr-o vizita la Londra, a avut o intrevedere cu ambasadorul Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Sorin Dan Mihalache.

- Astazi, incepand cu orele 10.00, batranii de la Caminul „Zathureczky Berta” participa la un program de educație sanitara, cu tematica „Persoanele cu dizabilitați”. Cei 87 de beneficiari ai serviciilor oferite de caminul pentru batrani „Zathureczky Berta” participa astazi, intre orele 10.00 și 12.00…

- Camera de Comerț și Industrie Covasna organizeaza astazi, la sediul sau din Sfantu Gheorghe, un seminar pe tema modificarilor aparute in Codul Muncii și in Revisal, cu participarea a doi specialiști din județul Harghita. La eveniment au anunțat participarea peste 30 de persoane. Seminarul va fi organizat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, anunța organizarea ediției 2018 a Climate-KIC Journey, cea mai mare școala de vara din Europa de inovație și antreprenoriat. The Journey („Calatoria”)…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe se alatura campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, initiata de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER) in anul 2002 in scopul sprijinirii artistilor varstnici. Directoarea teatrului, Anna Maria Popa, a declarat, marti, ca spectacolul „Orb de mina” in…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, in parteneriat cu OTP Consulting Romania S.R.L. și Camera de Comerț și Industrie Prahova, anunța lansarea activitaților proiectului POCU/82/3/7/105848 cu titlul „SMART Start-up – Antreprenoriat inovativ și sustenabil in Sud Muntenia”, care se va desfașura pe…

- Un numar de 70 de echipe din intreaga tara, insumand 210 elevi, vor participa la cea de-a XII-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Saint George City of Debate”, ce va avea loc la inceputul lunii viitoare la Sfantu Gheorghe, a declarat vineri, managerul de proiect, Vlad Vidican.…

- S-a dat startul seminariilor organizate de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș pentru firmele interesate sa afle care sunt ultimele noutați legislative din diferite domenii, și nu numai. Astazi, la Centrul Regional de Afaceri din Timișoara, CCIA Timiș a organizat primul seminar din acest…

- Peste 1.000 de pasari rare si animale mici vor putea fi vazute in cadrul unei expozitii ce va avea loc in municipiul Sfantu Gheorghe la sfarsitul acestei saptamani. Presedintele Asociatiei Crescatorilor de Pasari si Animale Mici „Trei Scaune” din judetul Covasna, Bartha Balazs, a declarat joi, pentru…

- Editia a XXVII-a a expozitiei „Fabricat in Moldova”, traditional desfasurata de catre Camera de Comert si Industrie, sub patronajul Guvernului Moldovei, a fost inaugurata miercuri, 31 ianuarie, la Moldexpo, transmite IPN.

- Salonul International de Automobile Bucuresti (SIAB), cel mai important eveniment din domeniul automobilelor organizat in Romania, recunoscut de catre Organizatia Internationala a Constructorilor de Automobile (OICA), va avea loc in perioada 23 martie - 1 aprilie, la Centrul Expozitional Romexpo,…

- Preșcolarii din județ, cu varsta cuprinsa intre 3 și 6 ani, sunt invitați sa participe la concursul județean de arta plastica, derulat de Gradinița cu Program Prelungit (GPP) „Gulliver” și Asociația „Pro Gulliver” din Sfantu Gheorghe, cu tema „Lumea poveștilor”. Competiția se desfașoara cu avizarea…

- Astazi s-a lansat Curtea de de Arbitraj Comercial Bucuresti de pe langa Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), unde companiile isi pot rezolva litigiile fara a apela la instanta.

- Implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane a fost marcata la Sfantu Gheorghe, pe parcursul a doua zile. Programul a cuprins un simpozion dedicat evenimentului, dar și un ceremonial militar și religios, alocuțiuni și o Hora a Unirii. Manifestarile dedicate Micii Uniri au debutat marți,…

- O mica distilerie din municipiul Sfantu Gheorghe a obtinut 30 de medalii la un concurs international desfasurat recent in Ungaria, printre bauturile care au impresionat juriul numarandu-se distilatele din telina si dovleac. Fustos Imre, unul dintre proprietarii distileriei, a declarat marti, pentru…

- Noul sezon expozițional se deschide la Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș cu o noua ediție a Salonului Industriei Ușoare. Evenimentul va avea loc in perioada 14 – 18 februarie, la Centrul Regional de Afaceri.

- Urmare intrarii in vigoare, incepand din 1 ianuarie 2018, a prevederilor OUG nr. 103/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul asigurarilor sociale și a prevederilor OUG nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare precum și modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2018, estimat la peste 105 milioane de lei, a fost supus, luni, dezbaterii publice pe site-ul Primariei, cetatenii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 6 februarie a.c. Bugetul a fost proiectat la un nivel…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a lansat inscrierile la un seminar interactiv pe tema modificarilor aparute in Codul fiscal și in Codul muncii, pe care il va organiza in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Seminarul va fi derulat in 12 februarie 2017, intre orele 9:00-14:00, in…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arges impreuna cu Camera de Comert si Industrie Argeș organizeaza in data de 22 ianuarie 2018, ora 11:00, o sesiune de informare si constientizare a angajatorilor din judetul Arges care ...

- Companiile romanești vor avea posibilitatea sa-și promoveze produsele pe o piața in continua dezvoltare cum este piața Georgiei. De asemenea, un punct forte al Forumului organizat de Camera de Comerț și Industrie il va reprezinta intalnirile de lucru cu partenerii georgieni. Zonele de…

- Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna a anunțat lansarea inscrierilor la cursul de arhivar pe care și-a propus sa il organizeze in februarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe. Cursul va fi derulat de Camera de Comert si Industrie Covasna, in colaborare cu S.C. Candle Business S.R.L.- furnizor…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Premierul Mihai Tudose a reluat mesajul lipsit de menajamente la adresa Casei Regale. Tudose spune ca România nu este monarhie și ca, la fel cum Camera de Comert si Industrie a României este o fundatie, un ONG de interes national, tot așa stau lucrurile și

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…

- In anii 1938-1940, in Sf. Gheorghe, in actualul local al Colegiului National „Mihai Viteazul”, a funcționat Centrul de Pregatire a Strajerilor. Din articolul Activitatea desfasurata de Centrul de initiere al organizatiei „Straja tarii” din Sf. Gheorghe reflectata in Buletinul Astrei al Despartamantului…