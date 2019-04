Semifinalele Cupei României: CFR Cluj a pierdut acasă cu Astra Giurgiu cu scorul de 3-1 Liderul din Liga I, CFR Cluj, a pierdut, miercuri, prima mansa a semifinalelor Cupei Romaniei, pe teren propriu, scor 1-3 cu echipa Astra Giurgiu, relateaza News.ro. Citește și: GALERIE FOTO-VIDEO Fostul fotbalist Helmuth Duckadam a fost sarbatorit la resedinta ambasadorului Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt Golurile invingatorilor au fost marcate de V. Gheorghe ‘5, Begue ’35 si Butean ’51. Pentru CFR Cluj a inscris Bud, in minutul 15. CFR Cluj: Fernandez - Peteleu, Lang, A. Muresan, Camora - Hoban, Males (Omrani ’61) – Ionita (Deac ’60), Moutinho (Paun ’79),… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

