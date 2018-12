Daniel Funeriu, pedelistul pixelului albastru, a scris pe facebook ca sta de 30 de ani la Strasbourg. De atunci vede cum “monstrul terorismului islamic creste in casa mea”, “dar nu mai sunt dispus la niciun compromis” si tot asa, de ziceai ca-i Viktor Orban. Tarziu, Funeriule, tarziu! Dupa ce l-ati cobzarit pe Juncker, e tarziu. […] Semifinala cu Rusia, la handbal. Basescu a avut si o finala cu Rusia is a post from: Ziarul National