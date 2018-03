Stiri pe aceeasi tema

- Extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma cele mai sarace natiuni ale Europei, dar si lucratorii necalificati, adancind si mai mult discrepantele economice la nivelul Uniunii Europene, potrivit reportului BM. "Tehnologia genereaza beneficii pentru cei cu venituri…

- Presedintele USR, Dan Barna, a apreciat joi, intr-o postare pe Facebook, ca raportul de tara al Comisiei Europene (CE) prezentat miercuri indica si in scris ca "Romania merge prost". "In documentul de lucru emis ieri de Comisia Europeana in ce priveste Raportul de tara pentru Romania constatam…

- MAE sustine ca Raportul de tara pentru Romania al Comisiei Europene confirma avansul inregistrat anul trecut de economia Romaniei, desi CE a constatat ca cresterea economica a tarii risca sa fie afectata de lipsa reformelor structurale.

- Comisia Europeana a prezentat saptamana trecuta Propunerea de Acord privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, care va avea loc la data de 30 martie 2019. Documentul prezinta, totodata, si prevederi pentru o perioada de tranzitie, 30 martie 2019 - 31 decembrie 2020, ceruta de Guvernul…

- In loc sa avem o tara ca afara, avem o tara corupta care s-a oprit intr-o halta darapanata in drumul spre modernitate. Din ultimul Raport de Tara intocmit de Comisia Europeana rezulta ca avem o populatie si mai saraca si ca orizonturile si perspectivele Romaniei sunt din ce in ce mai inguste.

- Azi, la Bruxelles, a fost dat publicitatii „Romania: Raportul de tara 2018“, parte integranta din analiza Semestrului European, analiza a progresului in domeniul reformelor structurale ale tarii noastre.

- Aviz negativ pentru proiectul de lege prin care procurorii sefi de parchete sunt numiti de Senat , inițiat de deputatul PSD Catalin Radulescu. Votul a fost dat, marți, in comisia de munca din camera Deputaților. Proiectul a primit insa un aviz favorabil de la comisia pentru drepturile omului. Senatul…

- Comisia Europeana va decide miercuri daca lanseaza ori nu procedurile de sanctionare a celor noua state membre UE, printre care se numara si Romania, evaluate in privinta masurilor de imbunatatire a calitatii aerului in zone urbane. Karmenu Vella, comisarul UE pentru Mediu, Afaceri maritime si Pescuit,…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat, joi, la Bucuresti, ca el a fost cel care a adus de fiecare data in discutiile cu oficialii romani Directia Nationala Anticoruptie si i-a spus liderului PSD Liviu Dragnea ca social-democratii ar trebui sa fie preocupati in primul…

- Raportul elaborat de ministerul Justitiei pe activitatea DNA a fost unul dintre subiectele controversate discutate de prim-vicepresedintele Comisiei Europene. Frans Timmermans sustine insa ca verificarile de acest gen ar trebui facute de magistrati si nu de Guvern, pentru a se asigura independenta…

- Premierul britanic Theresa May a avertizat miercuri ca nu va accepta vreodata vreun acord care sa puna in discutie integritatea constitutionala a Regatului Unit, comentand pe marginea proiectului de tratat cu privire la Brexit publicat de Bruxelles miercuri, care mentioneaza Irlanda, relateaza AFP conform…

- Deranjati ca nu li s-a permis preluarea TNT Express, reprezentantii UPS au dat in judecata Comisia Europeana, argumentand ca blocarea acordului a impiedicat compania sa isi materializeze beneficiile asociate cu tranzactia propusa.

- Argumentele din Raportul ministrului justitiei Ministrul Justitiei Tudorel Toader Foto: arhiva Cererea de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns în aceasta dupa amiaza la CSM. Documentul va intra în circuitul administrativ al CSM,…

- Documentul in baza caruia oficialul guvernamental propune, practic, revocarea Laurei Kovesi din fruntea DNA-ului poate fi citit de opinia publica, incepand de vineri dupa-amiaza, dupa ce este descarcat in prima faza de pe site-ul Ministerului Justitiei. In conditiile in care, pana sa anunte, in declaratia…

- Ministerul Justiției a publicat, azi, raportul privind activitatea conducerii DNA, acesta conținând discursul lui Tudorel Toader de joi seara, când a prezentat motivele pentru care solicita revocarea Laurei Codruța Kovesi. Documentul conține și 11 anexe, decizii ale unor instituții și regulamente…

- Documentul, care are 36 de pagini si este insotit de 11 anexe, poate fi descarcat AICI . Raportul de 36 de pagini are ca suport argumentativ: *Doua comunicate de presa ale Inspectiei Judiciare (unul din 16 februarie 2018, celalalt din 12 ianuarie 2018) *Codul deontologic al magistratilor (aprobat…

- Raportul de analiza a activitații DNA și a procurorului șef anticorupție, pe baza caruia ministrul Justiției Tudorel Toader a propus revocarea Laurei Codruța Kovesi, a fost facut public. Documentul poate fi descarcat de pe site-ul oficial al Ministerului Justiției, just.

- Comisia Europeana a anuntat ca permisele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE, in urma retragerii statului britanic din blocul comunitar. In cazul in care cele doua parti nu vor putea ajunge la un acord privind transportul, recunoasterea reciproca a permiselor…

- O masura initiata cu aparent bune intentii (plafonarea dobanzilor la credite), care ar reduce povara romanilor imprumutati la banci si la IFN-uri, sa aiba in realitate un efect de bumerang si sa ingreunezede fapt accesul la credite in viitor. Cel putin asa arata un studiu comandat de Comisia Europeana…

- "(...) statul de drept din Romania este sub asediul sistemului paralel de putere. Majoritatea romanilor vad cu ingrijorare ca Romania a cunoscut un regres urias in ceea ce priveste respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale, inclusiv fata de primii ani de dupa 1990, cand o serie de institutii…

- Problema standardelor duble ale calitatii produselor alimentare vandute de unele companii in Est, fata de cele din Vest, este luata in serios de Comisia Europeana, care a anuntat, vineri, ca metodologia comuna de testare va fi gata in aprilie.

- Comisia Europeana a avertizat marti un numar de noua state membre, printre care se numara si Romania, ca au timp pana la finele saptamanii viitoare sa prezinte noi masuri pentru reducerea poluarii aerului si, astfel, sa evite sa fie trimise in fata justitiei europene, informeaza AFP, preluata de Agerpres.…

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) “Spiru Haret" atrage atentia, intr-o scrisoare deschisa adresata clasei politice din Romania, ca scoala romaneasca este "bombardata in mod haotic" de masuri manageriale, financiare, fiscale si de personal cu efecte dezastruoase asupra intregii societati. In…

- Dur, precis si fara niciun fel de manusi sau dulceturi diplomatice este comunicatul Comisei Europene, sub semnatura comuna a presedintelui Jean Claude Juncker si prim-vicepresedintelui Frans Timmermans privind "evolutiile recente din Romania" in domeniul justitiei

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, potrivit Agerpres . Tarile respective fac parte din…

- Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionita, directorul general al Directiei Generale Anticoruptie, isi exprima acordul pentru a fi imputernicit in functia de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Politiei Romane, facem urmatoarele precizari: Documentul…

- Comisia Europeana nu are intenția de a suspenda regimul fara vize a Republicii Moldova, cu referire la declarațiile lui Dimitris Avramopoulous, Comisarul European pentru migrație, afaceri interne și cetațenie. Solicitat de UNIMEDIA, ministerul a venit cu o reacție mai detaliata privind primul raport…

- Fiecare inceput de an vine cu schimbari, unele reușite, altele nu prea, asta ca sa pastram un ton optimist. Educația nu face excepție de la regula. 2018 se anunța a fi, pentru a cata oara (?!), anul schimbarilor majore in educație, debusoland, din nou, actorii invațamantului. Cele mai importante modificari…

- Anul 2018 vine cu schimbari in ceea ce priveste desfasurarea examenului de Bacalaureat, un manual unic si, in continuare, cu cel mai mic buget din tarile UE. Cat despre anul ce este pe cale sa se incheie, acesta nu a fost unul deloc stralucit pentru Educatie. Scolile daramate, abandonul scolar, profesorii…

- Centrul pentru Studiul Democrației (CSD), think tank fondat in 2006 de Facultatea de Științe Politice a Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a examinat in perioada martie-noiembrie 2017 subiectul saraciei energetice și consumatorului vulnerabil din Romania și Europa, intr-un proiect de cercetare…

- Proiectul bugetului de stat pentru anul 2018 a fost adoptat, vineri, de plenul Parlamentului. In favoarea proiectului bugetului de stat au votat 255 parlamentari, iar 95 au fost impotriva. Plenul Parlamentului a votat, de asemenea, și proiectul bugetului asigurărilor sociale de stat pentru…

- Comisia Europeana a prezentat un raport privind progresele înregistrate în sensul asigurarii unei reciprocitati depline în materie de vize cu Canada si Statele Unite, în care analizeaza evolutiile din ultimele sapte luni, potrivit unui comunicat al Executivului UE. Documentul…

- ISTORIE…Scoala Gimnaziala “Alexandru Ioan Cuza” Vaslui si Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui vor organiza a IV-a editie a simpozionului national ”Pro educatia – de la reformele lui Cuza la educatia mileniului III.” Acesta se adreseaza cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar si se va desfasura…

- Tudorel Toader ia in calcul sa dea in judecata CSM, care ieri a spus ca ministrul Justiției a incalcat independența justiției in cazul Belina . „CSM – o hotarare emotionala” – sesizarea instantei de contencios administrativ! Luand in considerare: 1. Identitatea de continut dintre declaratia data si…

- Restricții cu privire la comercializarea produselor de lux in mediul online Evolutia rapida a pietelor online din ultimii ani a impus o regandire a formelor de comercializare a produselor si serviciilor. O data cu aceasta, apare necesara si adaptarea cadrului juridic existent, acordandu-se o atentie…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a prezentat astazi raportul pentru un an de mandat prezidential, in care a specificat ca “increderea cetatenilor in instituția prezidențiala a crescut semnificativ”, comunica MOLDPRES. Documentul prezentat de Presedinte a fost clasificat pe patru capitole…

- Potrivit deciziei luate de comitetul liderilor grupurilor parlamentare, primul punct de pe ordinea de zi de miercuri a Camerei Deputatilor va fi modificarea regulamentului, astfel incat, in plen, dupa epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele admise se supun votului la pachet, iar cele…

- Legea privind funcționarea CMS dar și modificarile care vizeaza organizarea judiciara vor intra miercuri la vot final in Camera Deputaților. Senatul este camera decizionala. Comitetul liderilor a decis marti sa introduca pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor de miercuri celelalte doua legi…

- Comisia Europeana a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca au semnat o declaratie prin care 25 de state membru UE se angajeaza sa coopereze in domeniul apararii si securitatii colective, inclusiv in spatiul cibernetic, in cadrul Cooperarii Structurate Permanente (PESCO).