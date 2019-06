Semaforul alimentar, defectat de interesele procesatorilor

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, fostul premier Victor Ponta, ureaza "La multi ani" copiilor, spunand ca nu trebuie le stricam viitorul pentru interesele noastre egoiste."1 Iunie - La multi ani tuturor copiilor! Sa ii vedem sanatosi si fericiti, sa ne bucuram de ei si sa nu le stricam viitorul pentru…

- Presedintele Aliantei Liberalilor si Democratilor (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, a declarat, sambata, la Botosani, ca Parlamentul European "nu este o adunatura de maicute de manastire", ci "un loc in care se ciocnesc interesele". Tariceanu afirma ca Romania trebuie sa fie asezata pe acelasi plan cu…

- Participand la construcția conductei de gaze Nord Stream și Nord Stream-2, Germania și-a pus interesele economice peste interesele vecinilor sai și deasupra intereselor geostrategice ale intregii Europe, afirma fostul ministru polonez de externe Radoslaw Sikorski, intr-un interviu acordat Die Welt.…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a comentat, joi, anuntul Presedintiei privind semnarea de catre seful statului a decretului privind referendumul pe Justitiei, si cele doua intrebari la care romanii vor fi chemata sa raspunda, pe 26 mai. Senatorul PSD a precizat ca vede demersul presedintelui "in aceeasi…

- Elvetia a anuntat vineri ca a acceptat sa reprezinte "interesele" americane in Venezuela, in conditiile in care Washingtonul si-a retras tot personalul diplomatic din aceasta tara, adaugand ca Caracasul trebuie acum sa valideze acest acord, relateaza AFP. Seful diplomatiei elvetiene, Ignazio…

- Doua persoane au fost ranite și patru autoturisme au fost avariate in Piața Ștefan cel Mare din Cluj-Napoca. De vina este un șofer care a forțat semaforul, iar mai apoi nu a apucat sa franeze la timp. Accidentul s-a produs in jurul orei 14:30, marți 26 martie. Potrivit polițiștilor care au efectuat…

- Pe cat de necesar le este gospodinelor, pe atat de periculos poate deveni atunci cand este deversat in locuri nepotrivite. Vorbim aici despre uleiul alimentar, care poate provoca daune majore, atunci cand ajunge in apa

- Interesele bancilor și companiilor straine sunt mai importante pentru cei din opoziție, decat bunastarea romanilor, spune deputatul social-democrat Ioana Bran. Parlamentarul satmarean a votat astazi, 20 martie, impotriva moțiuni simple orientate catre miniștrii de Finanțe și Justiție. “Am respins astazi,…