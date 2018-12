Stiri pe aceeasi tema

- Au fost introduse alte diagrame decat cele autorizate provocand riscuri de accidente Reprezentanții Companiei Municipale Management Trafic București S.A., in calitate de operatori ai sistemului de semaforizare din Capitala, au depus astazi o plangere penala dupa ce ieri și astazi (28 și 29 decembrie…

- Andreea Cosma, fiica fostului președinte al CJ Prahova Mircea Cosma, a fost condamnata, marți, la 4 ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave in dosarul Ciuperceasca. In același dosar, fostul președinte al CJ Prahova, Florin Anghel, a fost condamnat tot…

- Odata cu aprinderea luminitelor de sarbatori Primaria Capitalei anunta ca vineri, 30 noiembrie, se vor aprinde luminitele de Craciun in Bucuresti, de la ora 19.00. In aceeasi zi se va deschide si Targul de Craciun, amenajat in Piata Constitutiei. „Municipiului Bucuresti organizeaza „Targul de Craciun…

- Bucureștenii care au implinit varsta de 100 de ani sau mai mult vor primi, din bugetul Capitalei, 5.000 de lei, alaturi de o placheta onorifica, potrivit unui proiect de hotarare aprobat joi de Consiliul General al Municipiului București. Premiul de 5.000 de lei va fi acordat de Primaria Capitalei,…

- "Am solicitat de la fiecare minister in parte punctul de vedere, un punct de vedere bazat pe legislatie, pe ceea ce se poate sau nu se poate. O sa avem o discutie saptamana viitoare cu doamna primar general tocmai pentru a explica fiecare punct din cele trei solicitari ale domniei sale. Cred ca cea…