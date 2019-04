Stiri pe aceeasi tema

- „Noi avem o lege, din 2007, intamplator eu am fost inițiatoarea acelei legi, 35/2007. Acea lege am gandit-o și am scris-o impreuna și cu alți colegi din dorința de a reduce violența din școli. Sigur ca sunt foarte multe masuri acolo. Ma intorc la Ploiești, la ce s-a intamplat la Colegiul Spiru Haret.…

- Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, spune ca se gandește la o formula prin care școlile sa nu mai inceapa toate programul la ora 8, astfel incat aceasta masura sa ajute la fluidizarea traficului din marile orașe, relateaza Agerpres. Precizarile au fost facute in Adunarea Generala a Asociatiei…

- Ministrul educatiei nationale, Ecaterina Andronescu, este invitata luni, in plenul Camerei Deputatilor, la "Ora Guvernului". La solicitarea Grupului parlamentar al PNL, ministrul educatiei participa la dezbaterea politica cu tema "Stopati schimbarile daunatoare din invatamantul romanesc".…

- Membrii Comisiei pentru drepturile omului din Camera Deputațilior o vor audia, marți, pe Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, dupa ce aceasta a anunțat ca elevii cu nevoi speciale ar trebui sa aiba clase speciale. Intalnirea membrilor Comisiei pentru drepturile omului cu Ecaterina Andronescu,…

- In ultimele zile, ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a facut mai multe anunturi referitoare la anul scolar care va incepe in septembrie. Tot ministrul Educatiei a anuntat si o serie de modificari legate de simularile pentru evaluarile nationale la incheierea ciclului gimnazial, dar si pentru…

- "Pentru elevii care au dificultati de invatare, profesorul ii poate aduce dupa-amiaza, macar de doua ori pe saptamana, in scoala, in asa fel incat acestia sa poata sa recupereze. Ii aduce pe cei care au nevoile acestea speciale, in asa fel incat sa nu mai ajungem la clasa a opta cu decalaje. Nu ai cum…

- "Scoala profesionala in Romania e de doua tipuri: scoala profesionala clasica si scoala profesionala duala. Mi-am propus ca toata scoala profesionala sa fie de tip dual. Care e diferenta dintre cele doua tipuri? In scoala profesionala duala intervine angajatorul, intervine si cu sustinere, intervine…

- Intrebata, intr-o emisiune de la Digi24, ce ar trebui sa faca elevii din școlile in care nu exista sapun la baie, unele aflate chiar in centrul Bucureștiului, Ecaterina Andronescu a dat un raspuns halucinant. „Sa plece de acasa cu șervețele umede. Șervețelul este un element extrem de important și…