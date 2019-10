Selly, cel mai urmărit vlogger din România, gest emoționant pentru o fetiță de 14 ani La doar 18 ani, Selly (Andrei Șelaru) este cel mai urmarit vlogger din Romania, avand 2,3 milioane de abonați pe canalul de YouTube. Zilele trecute, adolescentul și-a impresionat fanii cu un gest emoționant, facand fericita o fetița de 14 ani. Invitat in matinalul Europa FM pentru a o cunoaște pe Crina, o fetița de 14 ani, care il urmarește și il admira, Selly i-a facut acesteia o surpriza de proporții. Afland ca tanara iși dorește la randul sau sa faca vlogging, și ca e pasionata de editare video, Selly i-a oferit acesteia prima lui camera video. In ciuda visului ei de a deveni vlogger, Crina… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un centru similar mai funcționeaza doar la Atena, iar cel de la București a fost inaugurat saptamana trecuta. Zilele trecute, Bucureștiul a devenit al doilea oraș din Europa in care funcționeaza un centru de pregatire medicala bazat pe inovație simulare și invațare, fiind vorba de un proiect al companiei…

- Aeronavele Forțelor Aeriene Române au facut spectacol la Ostrava, în Cehia, la evenimentul „Zilele NATO”. România participa cu 70 de militari din Forțele Aeriene, cu doua avioane MiG-21 LanceR, doua avioane IAR 99 „Șoim”, doua elicoptere IAR 330 SOCAT și un…

- Comerțul online din Romania este promovat ca o industrie inovativa ce beneficiaza de creșteri spectaculoase la care alte industrii pot doar visa. Aceasta prima imagine ascunde, din pacate, o industrie distrusa de un monopol, plina de cifre false, in care pierderile datorate prostiei și incompetenței…

- Invitat in emisiunea lui Cozmin Gușa de la Realitatea TV, jurnalistul a explicat de ce crede acest lucru. ”Liviu Dragnea este la pușcarie. Eu nu cred ca merita sa fie inchis daca oameni din Parlamentul European, anchetați pentru același lucru, sunt liberi. Nu mi se pare ok. Eu nu-l judec pe…

- Urmare a aparitiei unor statistici potrivit carora Romania este pe primul loc in Europa la numarul de accidente de circulatie grave, Avocatul Poporului a emis o serie de Recomandari autoritatilor centrale, in care solicita masuri urgente in vederea cresterii gradului de siguranta a participantilor la…

- Abia a implinit 18 ani, insa a batut deja toate recordurile in online. Selly are peste doua milioane de abonati pe Youtube, face parte din 5GANG, e lider in trending si a devenit deja idolul unei generatii.

- Un barbat in varsta de 65 de ani traiește singur intr-un sat de munte din Romania, aflat in Masivul Poiana Rusca, in județul Caraș-Severin. Are inima franta și refuza sa iși paraseasca locuința.

- Ceea ce parea, la inceput, o gaselnița a primarului Dumitru Flucuș, s-a dovedit a fi o investiție de excepție in cultura și tradițiile din Șinca Noua. Ansamblul folcloric din Șinca Noua a fost infiintat in anul 2007, la initiativa lui Mitruț, cum ii spun satenii. „Obiectivul principal al Ansamblului…