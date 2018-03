Selfie-urile, interzise la Cannes Selfie-urile creeaza “o dezordine intempestiva” atunci cand starurile de cinema urca scarile celebrului Palais des Festivals et des Congres din Cannes, isi motiveaza decizia organizatorii festivalului de film de pe Croazeta. ”Spectatorii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri pe covorul rosu. Selfie-urile merg impotriva lucrurilor care au contribuit la faurirea reputatiei pe care […] Selfie-urile, interzise la Cannes is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis sa interzica includerea unor productii Netflix in competitia oficiala a editiei din 2018 a evenimentului, dar si selfie-urile pe covorul rosu. Productiile Netflix au fost interzise dupa ce reprezentantii acestei companii americane de…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis ca incepand de anul acesta sa interzica selfie-urile pe covorul rosu intrucat acestea conduc la o “dezordine inoportuna”, a anuntat directorul festivalului, Thierry Fremaux. Fremaux a declarat ca “spectatorii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes, eveniment ce se va desfașura in perioada 8 - 19 mai, vin cu noi reguli: fara selfie-uri pe covorul rosu, fara proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti și mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului.

- Fara selfie-uri pe covorul rosu si proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti, insa mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului, sunt elementele de noutate pentru editia din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit delegatului general al evenimentului, informeaza AFP.…

