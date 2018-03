Stiri pe aceeasi tema

- Selfie-urile creeaza “o dezordine intempestiva” atunci cand starurile de cinema urca scarile celebrului Palais des Festivals et des Congres din Cannes, isi motiveaza decizia organizatorii festivalului de film de pe Croazeta. ”Spectatorii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri pe covorul rosu. Selfie-urile…

- Realizatoarea franco-elvețiana Ursula Meier va prezida juriul care va acorda premiul Camera d’Or din cadrul Festivalului de Film de la Cannes, recompensa ce este acordata pentru cel mai bun film de debut. Camera d’Or este un premiu oferit pentru cel mai bun film prezentat intr-una din selecțiile juriului…

- Organizatorii au anunțat al doilea val de artiști pentru Untold 2018, festival care se va desfașura la Cluj, in perioada 2-5 august 2018 . Duo-ul american THE CHAINSMOKERS ajunge pentru prima data in Romania, in luna august, la festivalul UNTOLD. Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart sunt caștigatori…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis sa interzica includerea unor productii Netflix in competitia oficiala a editiei din 2018 a evenimentului, dar si selfie-urile pe covorul rosu. Productiile Netflix au fost interzise dupa ce reprezentantii acestei companii americane de…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis sa interzica includerea unor productii Netflix in competitia oficiala a editiei din 2018 a evenimentului, dupa ce reprezentantii acestei companii americane de streaming video au refuzat in mod constant sa isi lanseze filmele in cinematografe,…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis sa interzica includerea unor productii Netflix in competitia oficiala a editiei din 2018 a evenimentului, dupa ce reprezentantii acestei companii...

- Criticii de film francezi protesteaza fata de modificarile anuntate de organizatorii Festivalului de la Cannes privind proiectiile pentru presa din dimineatile de dinaintea premierelor de gala. Syndicat Francais de la Critique de Cinema a transmis luni o scrisoare in care sustine ca delegatul general…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes au decis ca incepand de anul acesta sa interzica selfie-urile pe covorul rosu intrucat acestea conduc la o “dezordine inoportuna”, a anuntat directorul festivalului, Thierry Fremaux. Fremaux a declarat ca “spectatorii nu vor mai avea voie sa faca selfie-uri…

- Kylie Jenner e de ani de zile regina selfie-urilor iar fanii se așteptau la cateva astfel de fotografii cu ea și fiica ei Stormi. Și asta au și primit. Deși micuța și-a facut deja debutul pe Instagram, aceasta este prima poza in care fetița lui Kylie chiar se vede clar. Selfie-ul de pe Instagram a...…

- Organizatorii Festivalului de Film de la Cannes, eveniment ce se va desfașura in perioada 8 - 19 mai, vin cu noi reguli: fara selfie-uri pe covorul rosu, fara proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti și mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului.

- Fara selfie-uri pe covorul rosu si proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti, insa mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului, sunt elementele de noutate pentru editia din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit delegatului general al evenimentului, scrie AGERPRES,…

- Fara selfie-uri pe covorul rosu si proiectii in avanpremiera pentru jurnalisti, insa mai multe dezbateri pe tema locului femeilor in industria filmului, sunt elementele de noutate pentru editia din 2018 a Festivalului de Film de la Cannes, potrivit delegatului general al evenimentului, informeaza AFP.…

- Familia Regala are reguli foarte bine puse la punct si stricte, ceea ce inseamna ca au o conduita ordonata si respectabila. Evident, insa, in cartea regulilor lor exista si sectiunea de gastronomie, care spune ca membrii Familiei Regale nu au voie sa consume anumite alimente.

- Filmul unei studente a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca a fost acceptat la categoria Short Film Corner a Festivalului de Film de la Cannes 2018. ”Bloc 5” este primul scurtmetraj al Ioanei Baila.

- Filmul ”Bloc 5”, realizat de o absolventa a Facultații de Teatru și Televiziune din cadrul Universitații Babeș-Bolyai, a fost acceptat la secțiunea de scurt metraje, din cadrul Festicașului de Film de la Cannes.Astfel, filmul regizat de catre Ioana Baila, în prezent…

- Astazi, in Sala Ovala a Institutiei Prefectului judetul Constanta are loc conferinta de presa dedicata Cazinoului din Constanta. La eveniment participa Decebal Fagadau, primarul municipiului Constanta, Raluca Barrbulescu, de la Asociatia ARCHEacute; si reprezentantii festivalului NEVERSEA.Cu aceasta…

- Cineastul francez Bertrand Bonello va fi presedintele juriului pentru scurtmetraje si al sectiunii Cinefondation in cadrul celei de-a 71-a editii a Festivalului de la Cannes, pepiniera tinerelor talente provenite din scolile de cinema din intreaga lume, au anuntat vineri organizatorii citati de AFP.…

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

- Noul director artistic al Quinzaine des Realisateurs, sectiune paralela a Festivalului de Film de la Cannes, este Paolo Moretti, potrivit unui anunt facut de Societe des Realisateurs de Films.

- Tradiționalul Festival de Muzica "Marțișor" vine si in acest an cu multe surprize. Editia din acest an va avea loc in perioada 1 - 10 martie, timp in care vor fi organizate peste 50 de concerte. La spectacole vor fi prezenti artisti din tara si din strainatate.

- Joi s-a dat startul celei de-a 68-a ediție a Festivalului de film de la Berlin, unul dintre cele mai așteptate evenimentele de premiere ale anului. Romania este reprezentata la aproape toate categoriile de la Berlinala, ba mai mult, Regizorul Calin Peter Netzer, care a caștigat Ursul de Aur in 2013…

- Katy Perry nu a reușit sa-l dea uitarii pe Orlando Bloom. La aproape un an de cand s-au desparțit, cei doi au fost vazuți impreuna intr-o vacanța in Maldive. O sursa apropiata vedetelor a declarat pentru ”The Sun” ca Katy a ales sa-i mai dea o șansa actorului pentru ca-și dorește foarte mult o familie…

- Anul acesta, festivalul Internațional de Chitara va gazdui cursuri de maiestrie și conferințe la Sala Orpheum a Facultații de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, recitaluri și concerte cu artiști de renume internațional și nu numai desfașurate la Sala Capitol…

- Evenimentul are loc pe 17 februarie, in parcarea Era Park. „La Craciun, cand taia tata porcul si-l parlea, si-l oparea, si-l invelea iute cu paie, de-l innadusa, ca sa se poata rade mai frumos, eu incalecam pe porc deasupra paielor si faceam un chef de mii de lei”. Asa era in…

- Cunoscuta Halsey merita o medalie pentru curaj pentru vestimentația purtata pe covorul roșu la Gala amfAR de la New York. Cantareața și-a aratat lenjeria intima in deschiderea evenimentului. Vezi galeria foto + 6 + 6 Tanara cantareața Halsey, in varsta de 23 de ani, a purtat o rochie neagra, taiata…

- Primele 5000 de abonamente pentru festivalul NEVERSEA scoase la vanzare miercuri, 7 februarie s au epuizat, potrivit reprezentantilor festivalului.Pentru ca interesul din partea fanilor este unul extrem de mare, organizatorii festivalului au decis ca luni, 12 februarie, de la ora 12.00 va fi disponibila…

- Primaria municipiului Constanta si organizatorii festivalului NEVERSEA au anuntat, cu putin timp in urma, perioada in care se va desfasura editia 2018 a festivalului NEVERSEA ndash; 5 8 IULIE 2018.Edy Chereji, unul dintre organizatorii festivalului, a declarat ca prima editie a avut un mare succes,…

- Cineastul austriac Michael Haneke, dublu castigator al trofeului Palme d'Or atribuit in cadrul Festivalului de Film de la Cannes, va crea in premiera un serial de televiziune, care se va intitula "Kelvin's Book", a anuntat compania germana de productie UFAFiction intr-un comunicat, informeaza…

- Cele mai ravnite trofee ale industriei muzicale au fost decernate aseara la New York, iar vedetele au pașit pe covorul roșu in ținute care de care mai extravagante! Pentru prima data la Grammy, Cardi B a incercat sa fie ingerul alb al ceremoniei. De altfel, albul a fost laitmotivul celei de a 60-a ediție…

- In perioada 17- 18 februarie 2018, pe partia amenajata in Pasul Prislop din orașul Borșa, județul Maramureș, va avea loc o noua ediție a Festivalului „Serbarile Zapezii”. Organizatorii evenimentului le-au pregatit participantilor multe surprize, muzica de calitate, numere de dans cu animatori costumati…

- Simona Halep a inceput anul cu un mindset de invidiat. A schimbat cu totul felul in care percepe fiecare meci și reușește sa se relaxeze, ba chiar sa și rada in loc sa puna și mai multa presiune pe ea. A afișat zambetul acela de self confidence atat in semifinala, cat și in optimi și le-a facut... View…

- Kendrick Lamar, Kygo si Mumford & Sons vor fi capete de afis la editia din 2018 a Festivalului de la Sziget. Organizatorii acestui eveniment muzical, care se va desfasura pe parcursul unei saptamani, au anuntat luni primele nume ale artistilor care vor sustine concerte la Sziget 2018, iar printre…

- In perioada 17-18 Februarie, la Partia din Pasul Prislop (Borsa) se va desfasura o noua editie a Festivalului “Serbarile Zapezii”. Ajuns la editia cu numarul XV, Festivalul va cuprinde, printre altele, concursuri de schiuri, sarituri cu snowboardul, dar si coborarea partiei cu torte. Organizatorii au…

- Inainte sa termine facultatea, actorul Alexandru Potocean (33 de ani) a pasit pe covorul rosu al Festivalului de la Cannes, dupa ce pelicula „4 luni, 3 saptamani si 2 zile“, in care a jucat, a obtinut premiul Palme d'Or. Dar n-a fost in al noualea cer si nici n-a apucat sa se dezmeticeasca, cu atata…

- Actorul si umoristul Manu Payet va fi maestru de ceremonie, dupa ce anul trecut a fost Jerome Commandeur. In 1995, Vanessa Paradis a oferit unul dintre cele mai frumoase momente ale Festivalului de Film de la Cannes cand a cantat faimoasa melodie "Tourbillon de la Vie" din filmul "Jules et Jim" incheind…

- Maria Sharapova a fost aleasa de organizatorii de la Australian Open pentru a aduce trofeul pe arena Margaret Court inaintea tragerii la sorti a tabloului feminin. Decizia a starnit controverse, insa oficialii Marelui Slem australian au o explicatie plauzibila. Traditia turneului spune ca trofeul poate…

- Piesa Scene dintr-o casnicie va fi pusa in scena la Teatrul Național Timișoara, miercuri, 10 ianuarie de la ora 19. Traducerea este semnata Carmen Vioreanu iar regia ii aparține lui Radu Jude. Povestea piesei este despre un cuplu (Johan și Marianne) care ar putea figura pe coperta oricarei…

- Actrița australiana Cate Blanchett a fost desemnata președintele juriului celei de-a 71-a ediții a Festivalului de la Cannes 2018, care se va desfașura in acest an intre 8 și 19 mai. „De-a lungul anilor, am luat parte la festivalul de film de la Cannes ca actrița, producator, in cadrul Galei, al competițiilor,…

- Blanchett, in varsta de 48 de ani, care a contribuit la lansarea initiativei „Time's Up" in aceasta saptamana, in urma lansarii a numeroase acuzatii la adresa unor personalitati puternice din industria de film, va deveni cea de-a 12-a femeie care va conduce juriul la Cannes, scrie AFP.com. „Suntem foarte…

- Platforma Netflix pregateste continuarea lungmetrajului fantasy „Bright”, cu Will Smith si Joel Edgerton in distributie, regizat de David Ayer.Citeste si: Cate Blanchett va prezida juriul Festivalului de la Cannes in 2018 Actiunea filmului „Bright” are loc intr-un Los Angeles fictiv,…

- Viata actritei Meghan Markle se va schimba radical dupa ce va deveni sotia Printului Harry. Actritei îi vor fi interzise o serie de activitati care pentru o femeie obisnuita, nu par deloc iesite din comun. Meghan Markle are un cont de Instagram în care selfie-urile…

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…