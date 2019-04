Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie papusa Barbie aniverseaza 60 de ani de cand a ajuns pentru prima data in mainile unei fetite. Inca din 1959 Barbie a inspirat fetitele de pretutindeni sa fie orice si doresc. De la printesa la presedinte, de la astronaut la zoolog, nu exista nicio bariera pe care Barbie sa n-o fi daramat,…

- Alegerile anticipate ar putea fi o problema serioasa pentru țara și cetațeni. Iar blocul electoral ACUM, care refuza dialogul, va fi direct responsabil, daca se ajunge în aceasta situație și va trebui sa dea socoteala în fața oamenilor. Declarația a fost facuta de catre președintele…

- Ion Cristoiu povestește din culisele intalnirii cu Sebastian Ghița la Belgrad și ce anume conține celebra poza cu Kovesi pe care a vazut-o. Totodata, jurnalistul spune ca operațiunea de aducere a lui Nicolae Popa a fost cunoscuta de toata lumea și avea drept scop preluarea postului Realitatea TV.Citește…

- Lumea "are o imagine falsa despre Romania", a declarat Razvan Marin, mijlocasul echipei Standard Liege, pentru revista belgiana Sport/Foot Magazine. "Lumea cunoaste foarte putin Romania, are o imagine falsa despre ea. Daca mergi la Bucuresti, te indragostesti repede de oras, fiindca e…

- Fenomenul „Selfie“ creste exponential si nu da semne ca ar scadea in intensitate. Conform Infogram, peste 1 milioane de fotografii de tip selfie sunt incarcate zilnic in Social Media, cei mai multi avand varste cuprinse intre 18 si 24 de ani.

- Cu toate ca fenomenul Facebook scade in popularitate in detrimentul surorii lui mai mici Instagram, fenomenul Selfie crește exponențial și nu da semne ca ar scadea in intensitate. Conform Infogram, peste 1 milioane de fotografii de tip selfie sunt incarcate zilnic in Social Media, cei mai mulți avand…

- Cu toate ca fenomenul Facebook scade in popularitate in detrimentul surorii lui mai mici Instagram, fenomenul Selfie crește exponențial și nu da semne ca ar scadea in intensitate. Conform Infogram, peste 1 milioane de fotografii de tip selfie sunt incarcate zilnic in Social Media, cei mai mulți avand…