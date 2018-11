Stiri pe aceeasi tema

- De-o cruzime greu de imaginat a dat dovada un tanar din Brazilia, acuzat ca și-a ucis unchiul, matușa și cei doi veri din Spania și apoi a facut selfie-uri cu cadavrele dezmembrate. Dezvaluirea șocanta a fost facuta de un martor in timpul procesului in care suspectul este judecat pentru omor. In a doua…

- Un tanar din Valea Calugareasca a fost injunghiat, dupa ce petrecuse la un majorat din localitate. Victima a fost atacata chiar de colegul de pahar cu care a intrat in conflict in drum spre casa, dupa terminarea petrecerii. Poliția din localitate a fost chemata impreuna cu un echipaj de ambulanța. Victima…

- Romania este obligata, printr-o decizie a CEDO, sa despagubeasca cu 9000 de euro un tanar din Bistrita care, in 2011,a fost agresat si torturat de politistii din Bistrita pentru a recunoaste o fapta pe care nu a comis-o. Lovit cu un baston in cap, i-a fost crapat timpanul si de durere, a facut pe el.

- Tragedie in județul Vrancea. Un tanar de 22 de ani a murit dupa ce s-a urcat pe un vagon de marfa sa-și faca un selfie impreuna cu un prieten. Baiatul a murit electrocutat, iar insoțitorul sau a supraviețuit, dar a suferit arsuri. Incidentul s-a produs in gara Focșani, miercuri in jurul orei 3.50. Un…

- Un tanar din Gherla a ajuns la spital dupa ce a fost injunghiat in plina strada! Scena a avut loc noaptea trecuta, fara sa existe, in prealabil, niciun scandal intre cei doi, a anunțat dejeanul.ro. Incidentul a avut loc azi noapte in jurul orei 2:50 pe strada Ștefan cel Mare, din centrul orașului. Tanarul…

- Un tanar de 31 de ani din Arad s-a inecat, miercuri dupa-amiaza, la Constanța. Acesta este cea de-a 26-a victima inregistrata pe litoral vara aceasta, scrie Mediafax. Victima era angajat la un bar de pe faleza din Constanța, iar miercuri, a fost vazut aruncandu-se in mare de pe stabilopozi intr-o zona…

- Caz revoltator in județul Braila! Un tanar de 19 ani din Braila și-a violat mama, in noapte de 18 spre 19 august. Victima l-a reclamat pe fiul ei la Poliția din Ianca, de care ține satul Perișoru, duminica (20 august). La scurt timp, violatorul a fost reținut, iar pe 21 august judecatorii au dispus…