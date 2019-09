Salutat de critici si de public, mini-serialul realizat de HBO despre catastrofa produsa in 1986 la centrala nucleara din orasul Cernobil, in fosta Uniune Sovietica, a readus in memorie cum explozia unui reactor nuclear a dus la raspandirea unui nor radioactiv deasupra Europei.

Astazi, o zona de protectie cu o raza de 30 de kilometri in jurul centralei din nordul Ucrainei este in continuare nelocuita, insa o mica parte este deschisa turistilor. In ultimele luni, din ce in ce mai multi turisti cauta locurile pe care le-au vazut in serial, care a fost filmat in Lituania, spune cu regret…