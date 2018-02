SELFIE. O tânără a murit în timp ce încerca să-și facă un selfie O femeie din Bangkok a murit in timp ce incerca sa-și faca un selfie pe calea ferata. Un prieten al victimei spune ca aceasta consumase alcool, nu a vazut ca de pe cealalta linie venea un tren, scrie BBC News. Femeii, in varsta de 24 de ani, i-a fost taiat un picior și apoi a murit la spital din cauza ranilor grave suferite. Incidentul a avut loc in gara Samsen din Bangkok. Autoritațile investigheaza cazul. Realizarea de selfie-uri in fața unui tren a devenit un trend periculos. [citeste si] De menționat ca numarul persoanelor care mor in timp ce iși fac… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- O tanara de 24 de ani din Bangkok și-a pierdut viața dupa ce a fost lovita de tren in timp ce iși facea un selfie pe șine, alaturi de un prieten. Un alt prieten al celor doi a spus ca erau in stare de ebrietate și au vrut sa faca o poza cu trenul.

- Inca un argesean a murit dupa ce a fost lovit in plin de un tren. Incidentul s-a petrecut ieri dimineata in zona Autobazei Prundu. Un barbat de 49 de ani s-a aruncat in fata trenului, acesta murind pe loc. Conform anchetatorilor, se pare ca acesta a vrut sa se mai sinucida si in urma cu cateva zile,…

- Un tanar a ramas paralizat de la brau in jos dupa ce, mai bine de 20 de ore, s-a jucat pe calculator. Incidentul a avut loc la un internet cafe iar prietenii tanarului au fost nevoiți sa solicite ambulanța. Cu toate ca a fost preluat de paramedici pe o targa, tanarul a strigat catre colegii sai sa termine…

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Un ofiter al Serviciului de Combatere a Crimei Organizate Olt a fost impuscat in cap din greseala de iubita sa, care se juca cu pistolul politistului.Incidentul a avut loc putin in noaptea de marti spre miercuri, iar potrivit unui comunicat al IPJ Olt, tanara si-a sunat un amic, care apoi a anuntat…

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- Denis Alibec a trecut prin mari tragedii de-a lungul anilor. Sora sa a murit cand era mica, iar parinții sportivului au divorțat cand acesta avea doar 6 ani. Denis Alibec, care și-a petrecut vacanța de iarna la schi, este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai momentului. Denis Alibec, care are…

- Doi utilizatori ai criptomonedei bitcoin au fost amenintati cu arme si jefuiti la domiciliul lor din zona rurala a Marii Britanii, fiind fortati sa faca transferuri de criptomonede catre wallet-urile atacatorilor, potrivit Business Insider. Danny Aston si prietena sa Amy Jay, care conduc…

- Patru oameni au murit in urma unui incident armat ce a avut loc in Pennsylvania. Incidentul a avut loc la o spalatorie auto din orasul orasul Saltlick, situat la aproximativ 89 de kilometri de Pittsburgh. Atacatorul se afla si el in spital in stare critica. Autoritatile nu au stabilit ce l-a…

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala), a izbucnit la camera de urgente de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong din oras, situat la 280 km de Seul, potrivit autoritatilor. Focul a fost stins dupa o ora si 40 de minute. Se crede ca, la…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- O tanara in varsta de 27 de ani din Roman a murit in conditii suspecte. Georgiana era insarcinata in 21 de saptamani, dar a decedat la cateva zile de la internarea in Spitalul de Boli Infectioase din Iasi.

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Rusia a lansat o campanie sofisticata de influentare a scrutinului prezidential din Mexic, programat sa se desfasoare in iulie 2018, a declarat H.R.McMaster, consilier prezidential pentru Siguranta Nationala a SUA, potrivit unei inregistrari pe site-ul cotidianului mexican Reforma,relateaza Reuters.…

- Tragedie in raionul Hancești. Un copil de zece ani a murit dupa ce o piatra a cazut peste el. Incidentul s-a produs vineri dupa amiaza in satul Nemțeni. Baiatul a venit in vacanța de iarna la rude. Acesta a fost chemat de prieteni la joaca, in timp ce bunica sa era cumparaturi.

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat în urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice lânga baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie. Incidentul a avut loc pe 31 decembrie la…

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Cel puțin cinci oameni au murit, luni, dupa ce un autobuz plin cu pasageri a intrat intr-o gura a unei stații de metrou. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Kutuzovsku, in vestul capitalei Rusiei, transmite RT.com, potrivit realitatea.net Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea…

- Dezastru natural in sudul Filipinelor. Cel putin 130 de oameni au murit in urma unor inundatii severe si a alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Tembin. Autoritatile au anuntat disparuti zeci de localnici.

- Un barbat in varsta de 27 ani, tata al unei fetițe de numai 2 saptamani, a murit, iar cumnatul sau a fost ranit, dupa ce un copac a cazut peste ei. Incidentul a avut loc ieri, in jurul orei 15.00, in Mușunoaiele, comuna Fitionești. Barbatul ranit este internat la Spitalul Județean Focșani…

- O tanara de 22 de ani a murit sfașiata, dupa ce proprii cainii au atacat-o. Pitbulii au mușcat-o de cap și de gat. Bethany Lynn Stephens a avut parte de o moarte ingrozitoare. Tatal fetei a sunat la poliție dupa ce fata ieșita sa plimbe cainii, nu s-a mai intors acasa, potrivit thesun.co.uk. Fata a…

- Romanul ar fi cazut pe sine, din motive momentan necunoscute, scrie cancan.ro. Acesta muncea de mai multi ani in Marea Britanie. Informatii despre moartea acestuia au inceput sa se raspandeasca: numele romanului ar fi Cosmin. Citeste si O tanara nu vrea sa mai auda de amor cu un barbat viu…

- Potrivit The Guardian, trei persoane au urmarit dupa o serie de impușcaturi dintr-un liceu din New Mexico, potrivit autoritaților locale. Șeriful Ken Christesen din San Juan a declarat reporterilor ca trei liceeni au murit și zece persoane au fost ranite. Șeriful a declarat ca atacatorul este…

- Cinci persoane au murit, în Guatemala, în timp ce decorau un brad de Craciun, într-un parc. Victimele au atins din greșeala cabluri de înalta tensiune în timp de decorau bradul facut din oțel și cabluri, scrie BBC. Incidentul a avut loc în orașul…

- Un accident rutier teribil s-a petrecut in aceasta dimineata in judetul Buzau! Doi tineri si-au pierdut viata, dupa ce masina in care erau a fost izbita de un tir. Incidentul rutier s-a petrecut pe DN 2B, drumul care leaga Buzaul de Braila, in zona localitatii Cilibia.

- Un camion care transporta aproximativ 70 de persoane s-a rasturnat in zona Jimila / Sipepa, in provincia Tsholotsho, situata in vestul statului Zimbabwe.Bilantul accidentului este de cel putin 22 de morti si 30 de raniti, au comunicat autoritatile duminica.Camionul apartinea Directiei…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, duminica, in orasul american New York, afirma surse citate de presa locala. Incidentul a avut loc duminica in jurul orei 4.40 (11.40, ora Romaniei) in zona Richmond Hill,…

- Cel putin un muncitor a murit, iar alti 11 au fost raniti intr-o explozie, vineri, intr-o uzina chimica, in centrul Japoniei, ai carei riverani au primit ordin de evacuare imediata, au anuntat serviciile de interventie

- Doi oameni si-au pierdut viata, iar alti doi au fost grav raniti, dupa ce autoturismul in care erau a fost implicat intr-o coliziune cu un TIR. Incidentul violent a avut loc in aceasta seara, pe Drumul National 79 Arad-Oradea, aproape de intersectia cu Drumul Judetean 792C (Santana-Curtici). In urma…

- Autoritatile iesene au demarat o ancheta dupa ce in ultima vreme patru nou-nascuti au fost infectati cu Klebsiella la Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Cuza Voda din Iasi, iar doi dintre copii au...

- Trezita din somn în toiul noptii de o alarma discreta, o femeie din Nebraska a privit îngrozita cum un hot i se plimba prin casa. S-a încuiat în dormitor, iar apoi a chemat politia, dar hotul plecase fara sa ia nimic. Autoritatile americane spun ca numarul spargerilor…

- "Fortele armate si Politia ii vor razbuna pe martirii nostri si vor restabili cu forta securitatea si stabilitatea cat mai curand", a declarat presedintele Egiptului, potrivit Mediafax. Autoritatile au raportat ca cel putin 235 de persoane au murit si alte 125 au fost ranite in urma atentatului…

- A fost sau nu o greșeala atunci cand cetațeanul de etnie germana a deschis focul mortal spre un urs pe care l-a confundat, spune el, cu un porc mistreț? Aceasta este intrebarea la care vor trebui sa raspunda organele de ancheta. Partida de vanatoare ce a avut loc in noaptea de miercuri spre joi (22-23…

- Autoritatile au declarat ca a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, potrivit procedurilor. Partenerul sau de scena, Alexandru Arșinel, a dezvaluit ca Stela Popescu ar fi murit inca de miercuri, pentru ca nu mai raspundea la telefon. "Maine la ora 11 va fi adusa de la IML…

- Un barbat in varsta de 49 de ani a murit la spital, dupa ce a fost incendiat de un amic. Incidentul a avut loc la mijlocul lunii noiembrie.Potrivit politiei, intre cei doi barbati, care au consumat impreuna alcool, s-a iscat un conflict.

- Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale a oferit primele detalii despre accidentul inregistrat in aceasta seara la mina de extragere a calcarului din satul Pașcani, raionul Criuleni. Sursa citata subliniaza ca salvatorii au fost alertați in aceasta seara despre accident, in jurul orei…

- Autoritatile din Grecia au anuntat luni ca bilantul indunatiilor produse la periferia Atenei a ajuns la 20 de morti, alte doua persoane sunt date disparute, iar Guvernul elen a decretat stare de urgenta in zonele puternic afectate de ploile masive, informeaza The Associated Press,

- Moartea lui Thi Xoan a fost investigata de polițiști, care au concluzionat ca de vina nu ar fi fost incarcatorul, ci faptul ca acesta era rupt și prins cu o banda de scotch. In momentul in care adolescenta s-a atins de el, firele care ieșeau din cablu ar fi curentat-o. Trupul fetei a fost…

- Tragedie pe DN6.Trei barbati au murit. Tata si fiu morti in timp ce incercau sa salveze soferul unui camion, din judetul Maramures Trei barbati au murit, vineri, intoxicati cu vaporii de alcool pe care i-au inhalat dintr-o cisterna de transport bere, intr-o spalatorie pe marginea DN6, in judetul Caras-Severin.…

- Avionul, de tip Cessna Caravan, decolase din oraselul Arusha cu destinatia Rezervatia naturala Serengeti, o populara zona turistica. Avionul, la bordul caruia se aflau zece pasageri si pilotul, s-a prabusit in zona Craterului Ngorongoro, a anuntat Autoritatea aeronautica din Tanzania. Toate…

- Elena Popa este femeia care a murit in urma cu o luna, in urma unei diete cu bicarbonat de sodiu. Medicii nu si-au putut explica decesul, iar nepotul femeii a avut o reactie socanta atunci cand a vazut-o pe una dintre doamnele doctor, intamplator.

- Autoritatile au fost anuntate ca intr-un apartament aflat la parterul unui bloc din Moinesti, judetul Bacau, s-a produs o explozie urmata de un incendiu. Trei persoane au avut de suferit de pe urma episodului nedorit. Incidentul, raportat cu putine minute dupa ora 10, a alertat salvatorii, care au pornit…

- Pompierii au fost sesizati sa intervina, marti dupa-amiaza, pentru scoaterea unui persoane suprinse sub excavator, evenimentul avand loc pe strada Zambilelor din municipiul Craiova, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dolj. In zona s-a deplasat un echipaj de descarcerare…

- O femeie in varsta de 53 de ani din Aiud, cu antecedente penale, a fost retinuta si va fi propusa pentru arestare preventiva, dupa ce l-a injunghiat pe un barbat cu care consumase alcool. Incidentul s-a petrecut duminica seara, in apartamentul femeii, din municipiu. Cazul a ajuns in atentia Parchetului…