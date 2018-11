Selena Gomez a părăsit centrul de psihiatrie: „Se simte revigorată” Selena Gomez a fost externata de la centrul de psihiatrie in care a fost internata timp de o luna dupa ce a suferit o cadere emoționala. Potrivit TMZ, Selena, in varsta de 26 de ani, a parasit spitalul și se ține departe de atenția publica. „Selena a terminat programul de tratament și se simte mult mai bine”, a dezvaluit o sursa pentru E!News, precizand ca artista se simte „revigorata și este intr-o stare mentala buna”. In luna octombrie, Gomez a mai fost supusa unui tratament medicamentos dupa ce numarul celulelor albe i-au scazut foarte mult. O sursa a afirmat atunci ca Selena a urmat terapia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

