- ROMANIA - SUEDIA. ''Daca jucatorii isi schimba ideile, trebuie sa fiu informat si apoi vom avea o discutie. Este amuzant ca toti vor ca el sa joace la nationala, dar asta nu imi va schimba punctul meu de vedere. Ii respect decizia si chestiunea este inchisa pentru mine'', a declarat Andersson, dupa…

- Selectionerul echipei de fotbal a Suediei, Jan Andersson, care a anuntat lotul pentru meciul amical cu România, a declarat ca daca atacantul Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) vrea sa revina la nationala pentru a participa la Cupa Mondiala 2018, trebuie mai

- Israel și Romania vor disputa pe Stadionul Netanya din orașul cu același nume un meci amical, pe 24 martie, care va incepe la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Antrenorul interimar al naționalei Israelului, Alon Hazan, a publicat lotul de 23 de juncatori pe care se va…

- Scandal imens in direct la Romania TV. Un deputat PNL a lansat acuzatii uluitoare chiar la adresa sefului partidului, Ludovic Orban. Chiar daca acesta nu se afla de fata, Daniel Zamfir l-a ironizat dur.Tot scandalul a pornit de la legea pe care o promoveaza Daniel Zamfir in Parlament, cea…

- Au mai ramas cateva zile pana cand nationala feminina isi va intra pe deplin in drepturi in aceasta perioada a anului. Romania va juca saptamana viitoare doua meciuri cu Rusia pentru calificarea la Campionatul European din decembrie, nu decisive, dar cu un rol important in perspectiva turneului…

- Economistul Cosmin Marinescu, consilierul pe probleme economice al președintelui Klaus Iohannis, analizeaza situatia economiei Romaniei in anul 2017 si principalele masuri care trebuie luate pentru a asigura o dezvoltare sustenabila."Romania a inregistrat in anul 2017 o creștere economica…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca sambata Congresul PSD nu a fost unul al unui partid democratic si a apreciat ca noul slogan al social-democratilor este "Baga-i in duba" sau "Vine duba"."In Cartea Neagra elaborata de PNL veti vedea toate raspunsurile la povestile vanatoresti de…

- Adrian Iencsi le transmite oficialilor dinamovisti ca ar trebui sa aiba rabdare cu Florin Bratu, abia instalat pe banca tehnica, si e convins ca cei din "Stefan cel Mare" au nevoie de un presedinte care sa stie sa faca legatura dintre vestiar si cei din birouri. In prezent, functia de detinuta…

- Biletul zilei: Pariem pe cel mai important meci al sferturilor Cupei Romaniei, CS ”U” Craiova – Dinamo. Programata inițial saptamana trecuta și amanata din cauza vremii nefavorabile, aceasta confruntare se anunța una extrem de disputata. Craiova ataca primul sau trofeu dupa o pauza de mai…

- Federația Romana de Fotbal a pus in vanzare in aceasta dupa-amiaza biletele pentru amicalul Romania - Suedia, care va avea loc pe 27 martie, pe noul "Ion Oblemenco" din Craiova. Cel mai ieftin bilet costa 30 lei și poate fi achiziționat la cele doua peluze, in timp ce un bilet la VIP ajunge la 350 de…

- Diferenta de opinie dintre Bucuresti si Bruxelles a fost rezolvata prin vizita prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, in Romania, a declarat la RFI deputatul PSD Florin Iordache, seful comisiei parlamentare speciale pentru legile justitiei, el adaugand ca "Eu n-am sesizat un discurs critic al…

- Romania, umilita de Italia, la Cluj-Napoca. Zare Markovski: Nu este vina jucatorilor pentru acest eșec Antrenorul echipei naționale de baschet masculin a facut apel la sprijinul suporterilor și al Federației, dupa infrangerea istorica din meciul cu Italia, scor 101-50. Tehnicianul macedonean al…

- Vremea nefavorabila a dus la anularea a 85 de trenuri si 15 curse aeriene, potrivit unui comunicat al Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, transmis marti AGERPRES. Cele mai afectate au fost regionalele CFR din sudul tarii. Este vorba de Constanta, cu 36…

- Atacul lansat de omul de afaceri Elan Schwartzenberg la adresa actualei conduceri a Realitatea TV are mai multe mize, atat una personala, cat si una mult mai serioasa, care implica politicieni, oameni din serviciile secrete si oameni de afacer ce vor sa scape basma curata in fata Justitiei, este…

- Tehnicianul echipei CSU Craiova, Devis Mangia, s-a plans de starea gazonului dupa meciul de pe teren propriu cu ACS Poli Timisoara, scor 1-1, din etapa a XXVI-a a Ligii I. "Nu stiu cine s-a ocupat de acest teren, a fost unul mizerabil. Au trecut patru luni de zile si arata in continuare rau. Nu stiu…

- „Raportul citit de ministrul justiției este un atac politic la adresa independenței justiției. Oricine a putut observa in ultimul an ca PSD a facut un scop din oprirea luptei impotriva corupției, iar incercarea de demitere a șefei DNA se inscrie in aceasta direcție. Este evident ca ministrul justiției…

- Girbovan, la adresa lui Lazar: Are obligatia nu de a gasi mereu scuze procurorilor, ci de a investiga dezvaluirile Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a postat un comentariu critic la adresa posturilor Antena 3 si Romania TV in care le ironizeaza ca nu au verificat o informatie inainte s-o difuzeze, iar cazul relatat este doar o potrivire de nume cu cel al sau. ”Sa nu lasam adevarul sa ne strice o stire-bomba!”, scrie…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Mihai Stoica a lansat inca un atac la adresa rivalei de la CFR Cluj, considerand ca lupta la titlu ar fi trebuit sa se dea intre FCSB și U Craiova. "Daca arbitrajele ar fi fost corecte, la titlu s-ar fi luptat doar Steaua și Craiova. CFR a castigat forate multe puncte in urma unor erori colosale.…

- Deputatul Liviu Plesoianu iese la inaintare cu ironii dure la adresa fostului sef din SRI, Florian Coldea. Totul dupa ce a iesit la iveala faptul ca acesta din urma va urma sa predea un curs la Universitatea Babes-Bolyai din Cluj. Citeste si: VICTORIE pentru Romania, la Fed Cup: Sorana Cirstea…

- Fundasul Stelu Costache, jucator care a evoluat in prima parte a sezonului cateva meciuri in Liga A Prahova, la CSO Plopeni, a prins “pe ultima suta de metri” o convocare in Naționala Under 18 a Romaniei. Echipa formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2000 se afla, de ieri, la Centrul Național…

- Calin Popescu Tariceanu, președintele Senatului, iși continua razboiul cu statul paralel. Liderul ALDE susține ca statul de drept din Romania este sub asediu, iar unul dintre factorii care contribuie din plin la aceste evenimente sunt televiziunile controlate.

- Semifinala de la Craiova a editiei Eurovision 2018 va avea loc la Teatrul National, astazi, duminica 4 februarie. In acest an, Selectia Nationala se desfasoara sub sloganul "Eurovision uneste Romania!". Mares Pana are o experienta muzicala vasta, cu o activitate de 17 ani pe scene din intreaga lume.

- Florin Tanase, capitanul FCSB-ului, a facut autocritica echipei pentru primele doua meciuri de pregatire, ambele soldate cu infrangeri. Ca sa echilibreze balanta, Tanase a vorbit si despre lucrurile bune aratate de elevii lui Nicolae Dica in partiele amicale care au urmat. Decarul vicecampioanei…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a vorbit, joi, de un complot al ungurilor, prin care CFR Cluj sa ia campioantul in anul in care se implinesc 100 de ani de la Marea Unire. “Dar eu, Becali, am sa-i spulber”, a precizat omul de afaceri, conform News.ro . “Parerea mea ca nu intra (n.r. – Dinamo, in play-off).…

- LOOK TV si LOOK Plus vor transmite simultan derby-urile din campionatul intern, in luna februarie, insa fiecare dintre echipele de comentatori va fi favorabila uneia dintre echipe, acest experiment inedit avand scopul de a aduce "un plus de culoare" meciurilor din cadrul Ligii 1 Betano. Comentatorii…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca nu isi da seama ratiunea pentru care Comisia Europeana a transmis scrisoarea in care isi exprima ingrijorarea cu privire la modificarea legilor justitiei din Romania, subliniind ca…

- Federatia Romana de Fotbal a mai anuntat ca negocieaza si cu alte federatii pentru perfectarea unui alt meci amical in luna martie. Nationala Romaniei va disputa urmatoarele jocuri oficiale in septembrie 2018, odata cu debutul noii competitii Liga Natiunilor UEFA. Tragerea la sorti a grupelor va avea…

- Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova va gazdui partida amicala pe care Romania o va susține in compania Suediei in 27 martie, anunța vineri site-ul Federației Romane de Fotbal. „Primaria Municipiului și-a dat acordul pentru disputarea meciului pe noul stadion al ...

- Grupul Statelor impotriva Coruptiei (GRECO), organism al Consiliului Europei, a publicat joi raportul pentru Romania privind prevenirea coruptiei in randul membrilor Parlamentului, al judecatorilor si procurorilor, in cadrul celei de-a patra runde de evaluare, potrivit unui comunicat al ...

- ACS Poli Timisoara se afla in continuare in cantonament in Poiana Brasov, iar Ionut Popa are sub comanda sa si jucatori pe care inca ii testeaza. Deocamdata, antrenorul i-a luat de la bun inceput pe Adrian Zaluschi si tunisianul Alaeddine Bouslimi ca certitudini, si a dat o lista conducerii, de…

- 600 de masini EcoSport ies zilnic pe poarta fabricii din Craiova, iar primele unitati au fost livrate anul trecut clientilor din pietele europene. Noul autoturism este cel mai avansat si complex produs in Romania.

- Victor Ponta lanseaza un atac fara precedent la adresa liderului PSD. Fostul premier considera ca Liviu Dragnea s-a razbunat pe el, jignindu-i inteligența.Victor Ponta, despre Tariceanu: 'O persoana pe care o apreciez și de la care am avut mereu de invațat' ”S-a razbunat pe mine. S-a…

- Oana Radu, cantareața care a ajuns cunoscuta dupa ce a devenit finalista la „Vocea Romaniei”, a recunoscut in repetate randuri ca renumele sau celebritatea nu i-au ținut de foame și ca a trebuit sa faca sacrificii pentru a reuși in viața. Totuși, cu puțin timp inainte sa implineasca 24 de ani, Oana…

- Guvernul Ungariei si-a mobilizat resursele diplomatice pentru a ataca Romania, interpretand distorsionat, laolalta cu protipendada UDMR, declaratia premierului roman fata de arborarea steagului secuiesc pe institutiile publice ale statului roman. Reactia guvernului maghiar este exagerata si este o interferenta…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- "Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani. O autostrada de la Ungheni-Iași, pe Valea Oituzului pana la Brașov. (...) O autostrada care sa plece din nordul țarii, de la Suceava sa ajunga la Focșani și de acolo sa ajunga spre Buzau și București. (...) O autostrada despre care…

- Sorin Colceag, selecționerul reprezentativei de juniori U17, a anunțat lotul pentru cele doua amicale cu Turcia, programate pe 16 și 18 ianuarie, in Antalya. Reprezentativa Under 17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001, s-a reunit duminica, 7 ianuarie, la Centrul Național…

- CSU Craiova incearca sa-l impace pe Alex Baluța, ofertat de Becali, pariind ca s-au terminat exporturile steliștilor, din cauza "țepelor" pe care le-au dat in Europa. CSU Craiova nu crede ca Baluța are de ce sa fie tentat de FCSB. Argumentul principal pe care l-a pronunțat Becali, "de la Steaua poate…

- Antrenorul echipei Manchester United, Jose Mourinho, i-a raspuns in stilul caracteristic lui Paul Scholes, dupa ce fostul international englez a criticat jocul pe care il practica fosta sa formatie. Portughezul spune ca ii doreste lui Paul Scholes sa aiba macar un sfert din succesul sau ca antrenor.…

- Abia revenit pe teren dupa o absența de mai bine de trei luni, cauzata de o accidentare la genunchi, Martin Zeno a suferit o noua leziune in acelasi loc, in timpul meciului cu CSM Steaua. Jucatorul american a devenit iarasi indisponibil pentru o perioada mai lunga. Nu este exclus ca el sa aiba nevoie…

- Constantin Nica, 24 de ani, a jucat doar doua meciuri pentru Dinamo, fiind chinuit de mai multe probleme musculare, dar spune ca nu regreta revenirea in Romania și anunța ca roș-albii se lupta la titlu dupa cantonamentul de iarna. - Costi, nu prea ai apucat sa joci din cauza accidentarilor. Doar doua…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anunțat, miercuri, care sunt planurile FRF pentru echipa naționala. Selecționerul Cosmin Contra dorește ca tricolorii sa dispute partide amicale cu echipe europene in cele doua date stabilite de UEFA din luna martie a anului 2018, pentru a…

- Oficialii producatorului auto Ford, companie cu 4.200 de angajati la Craiova, vor sa mareasca salariile brute ale salariatilor incepand cu 2018 numai daca acestia sunt de acord ca sindicatul si compania sa semneze un contract colectiv de munca valabil pe o durata de doi ani, si nu de un an, asa cum…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a incheiat anul 2017 cu o victorie in minimum de seturi pe terenul vicecampioanei la zi SCM U Craiova, in cadrul etapei a II-a din faza intai a Diviziei A1, desfasurata la finalul saptamanii trecute. Astfel, echipa antrenata de Sergiu Stancu…