Selectionerul Mirel Radoi a declarat, luni, ca nationala de tineret a Romaniei nu vrea sa dezamageasca la meciul cu Danemarca din preliminariile CE-2021, dupa ce a ridicat nivelul asteptarilor in urma evolutiilor de la Campionatul European din vara, informeaza frf.ro, potrivit news.ro.

Mirel Radoi a decis sa-l cheme de urgența in lotul naționalei Romaniei U21 pe Cosmin Dur-Bozoanca in locul lui Andrei Vlad pentru partida cu Danemarca, de pe 10 septembrie, de la Aalborg. Meciul conteaza pentru preliminariile EURO 2021. „Modificare in lotul convocat de selecționerul Mirel Radoi! Cosmin…

Selectionerul echipei nationale de tineret a Romaniei, Mirel Radoi, a convocat 22 de jucatori pentru meciul cu Danemarca din 10 septembrie, primul din cadrul campaniei de calificare la Campionatul European din 2021, informeaza site-ul oficial al FRF. Pentru campania care va demara in aceasta toamna…

Echipa naționala de tineret va debuta in aceasta toamna in preliminariile EURO 2021, iar selecționerul Mirel Radoi s-a decis asupra stranierilor pe care ii va avea in lot. Pentru aceasta campanie de calificare eligibili sunt jucatorii nascuți dupa 1 ianuarie 1998. Romania U21 joaca pe 10 septembrie…

FRANȚA U21 - ROMANIA U21 0-0 // Dan Petrescu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat calificarea naționalei U21 in semifinalele Campionatului European de tineret. „Bursucul" a vorbit la superlativ despre Ianis Hagi, unul dintre liderii echipei lui Mirel Radoi. Romania U21 va juca impotriva Germaniei…

Romania U21 joaca, azi, meciul cu Franța U21, capital pentru calificarea in semifinalele Campionatului European. Dupa ultimele partide disputate in Grupa B (Danemarca - Serbia 2-0 și Germania - Austria 1-1), tricolorii au aflat care sunt scenariile care ii duc in penultimul act al competiției.

Selectionerul nationalei de tineret, Mirel Radoi, a declarat, duminica, intr-o conferinta de presa, ca ar fi pacat ca Romania sa pice in aceeasi capcana ca Polonia, echipa eliminata de la Campionatul European desi obtinuse sase puncte in primele doua etape ale grupelor.