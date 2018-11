Stiri pe aceeasi tema

- Mirel Radoi a vorbit cu ProSport cu doar cateva ore inaintea tragerii la sorti pentru Campionatul European din 2019, desfasurat in vara in Italia si San Marino. Selectionerul tricolorior mici are incredere ca unul dintre jucatorii Romaniei U21 poate ajunge Luka Modric de la...

- Mirel Radoi (37 de ani) a plecat ierii spre Bologna, unde va avea loc tragerea la sorti pentru stabilirea grupelor de la Campionatul European U21, de la anul. Selectionerul este constient ca toate nationalele sunt puternice si este exclus ca tricolorii sa aiba avantaj in fata adversarelor. "Toate sunt…

- Poli Iasi a inceput sezonul cu o deplasare infernala, pe terenul Craiovei, iar in ultimul meci al turului sezonului regulat va intalni o alta echipa grea a Ligii 1 Betano, CFR Cluj. Elevii lui Flavius Stoican vor juca vineri, de la ora

- Romania – Liechtenstein, meci decisiv pentru calificarea la Euro 2019 de tineret. Elevii lui Radoi joaca la Ploiești, pe ”Ilie Oana”. ACTUALIZARE 13 octombrie. CALIFICAREA e aproape! Mai e nevoie de un punct cu Liechtenstein! Romania – Țara Galilor 2-0, in preliminariile Euro 2019 Clasamentul grupei…

- Mirel Radoi a raspuns invitației lui Gabi Tamaș, insa doar dupa ce va califica naționala U21 la Campionatul European din 2019. Selecționerul U21 a ingropat "Eu am spus de foarte multe ori de Gabi Tamas ca este un fotbalist foarte bun. Pentru mine conteaza foarte putin varsta si, probabil, daca ar fi…

- Echipa nationala Under 21 a Romaniei, antrenata de Mirel Radoi, a castigat cu 2-0 meciul de acasa cu Bosnia. Cu acest succes, tricolorii sunt aproape calificati la Campionatul European din 2019, care va avea loc in Italia.

- Mirel Radoi a debutat cu dreptul pe banca echipei naționale Under 21 a Romaniei. Tricolorii mici au invins in deplasare Portugalia cu scorul de 2-1, și au in acest moment șanse mari de a se califica la turneul final al Campionatul European de anul viitor, avand in vedere ca Romania mai are de disputat…

- Selecționerul reprezentativei sub 21 de ani a Romaniei, Mirel Radoi, a anunțat lotul pentru urmatoarele doua jocuri din preliminariile Campionatul European 2019.Pe 7 septembrie, de la ora 19:15, tricolorii intalnesc Portugalia, in deplasare, pentru ca pe 11 septembrie, de la ora 19:00, sa intalneasca…