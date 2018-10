Selecționerul Cosmin Contra a fost operat la Madrid Cosmin Contra s-a operat la Madrid dupa problema de la piciorul stang, aparuta in urma unei cazaturi. Selectionerul s-a ales cu o ruptura a tendonului Ahilian, iar singura varianta era interventia chirurgicala. Dupa ce a iesit din operatie, Contra le-a transmis un mesaj fanilor nationalei. "Dragi suporteri ai nationalei, operatia a decurs bine, fara probleme. Ma simt bine. Voi fi cat mai repede aproape de baieti. Imi pare rau ca la meciul cu Serbia nu am putut sa va facem fericiti cu cele trei puncte, dar ne vom bate ca si pana acum sa va facem in continuare fericiti. Multumim pentru… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Totul a decurs bine”, a afirmat selecționerul, care a intrat in operația la doua zile dupa meciul cu Serbia, scor 0-0. ”Gurița” a fost operat cu succes la picior, astazi, la Madrid. Selectionerul Romaniei, 42 de ani, a suferit o ruptura la tendonul lui Ahile, la inceputul acestei luni, dar ”dubla”…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a aparut la meciurile cu Lituania, 2-1, și Serbia, 0-0, din Liga Națiunilor, cu piciorul stang imobilizat din cauza unei rupturi la tendonul lui Ahile, accidentare suferita la inceputul lunii. Contra și-a amanat operația pana dupa meciurile naționalei,…

- E liga a treia a fotbalului european, deci jucam cu Lituania. Un meci pe care, vorba lui Stanciu, il vom castiga pentru ca suntem mai buni. Indrazneata declaratie din partea fotbalistului care joaca la o nationala ce nu se mai califica pe nicaieri. Indrazneata, dar realista....

- Selecționerul Cosmin Contra a numit cei 2 fotbaliști care l-au impresionat in noul sezon, chiar daca respectivii n-au prins convocarea pentru "dubla" cu Lituania și Serbia. Lituania - Romania e joi, de la 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. "Nu l-am urmarit pe Antal, nu a fost luat in…

- Fotbalistul Constantin Budescu a devenit indisponibil pentru partidele echipei nationale a Romaniei cu Lituania si Serbia din Liga Natiunilor, din cauza unei accidentari la genunchiul drept, el parasind, luni seara, cantonamentul primei reprezentative de la Mogosoaia. „Constantin Budescu nu va putea…

- Fotbalistul formatiei Hapoel Haifa, Gabriel Tamas, a fost convocat de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala pentru meciurile cu Lituania si Serbia din Liga Natiunilor in locul fundasului Valerica Gaman, informeaza, joi, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Selectionerul Cosmin…

- Reporterul GSP trimis la Belgrad a intalnit un roman nascut in Serbia in timp ce-și cumpara bilete de la stadion pentru partida de maine cu naționala Romaniei din Liga Națiunilor. Acesta a surprins cand a declarat ca majoritatea romanilor nascuți pe taram sarbesc țin cu Serbia in partida de luni. "Numele…

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Vlad Chiriches, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca e foarte important ca prima reprezentativa sa inceapa Liga Natiunilor cu o victorie in partida de la Ploiesti cu Muntenegru, pentru a avea un moral bun in meciul din deplasare cu Serbia.…