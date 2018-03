Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Florin Andone a suferit o leziune musculara de gradul I la muschii gemeni ai gambei stangi si va rata partidele amicale pe care nationala Romaniei le va sustine cu Israel si Suedia, a anuntat, duminica, gruparea la care este legitimat, Deportivo La Coruna.

- Mijlocasul roman Paul Anton a marcat primele sale goluri in campionatul de fotbal al Rusiei, sambata, cand a punctat de doua ori pentru Anji Mahacikala, invingatoare cu 2-0 in meciul de acasa cu FC Tosno, din etapa a 23-a. Anton, venit iarna aceasta de la Dinamo Bucuresti, a marcat in…

- Clujenii au anuntat cu 27 de ore inainte de meci ca nu mai sunt biletele pentru derby-ul de titlu. CFR n-a mai jucat cu casa inchisa de la ultima partida cu FCSB. Cu banii luati pe cele doua partide cu stelistii ii pot plati salariul lui Balde. Meciul primelor doua clasate in Liga I inchide…

- Alexandru Cicaldau, tanarul mijlocas al campioanei Romaniei, FC Viitorul, a fost convocat in premiera de selectionerul Cosmin Contra la echipa nationala de seniori a Romaniei pentru meciurile amicale cu Israel si Suedia.Partida cu Israel se va disputa pe 24 martie, la Netanya, iar cea cu Suedia va fi…

- Ionut Nedelcearu a debut pentru Ufa, in meciul caștigat sambata, pe teren propriu, cu Anji Mahacikala, scor 3-2, in etapa a 22-a din campionatul Rusiei. Fostul fundaș central dinamovist a fost integralist și l-a avut ca adversar pe un alt ex-dinamovist, Paul Anton. Inchizatorul a jucat 90 de minute…

- CHEMAT… Dragos Grigore, fundasul echipei Al Sailiya (Qatar), va face parte din lotul cu care echipa nationala a Romaniei va aborda meciurile amicale din aceasta luna, cu Israel si Suedia. Vasluianul Dragos Grigore a fost anuntat de selectionerul Cosmin Contra ca se afla in vederile sale pentru meciurile…

- Alexandru Crețu, surpriza lui Cosmin Contra de pe lista preliminara a stranierilor convocați pentru meciurile cu Israel și Suedia. Mijlocașul de la Maribor a oferit o prima reacție dupa convocarea de principiu primita. "M-au sunat toti prietenii buni sa ma felicite. Am vorbit si cu parintii. Tatal…

- “U” Cluj, o noua infrangere in Liga Florilor Echipa de handbal feminin a fost invinsa, in deplasare, de HCM Ramnicu Valcea, scor 34-27. "U" a început slab meciul din Sala "Traian", iar clujencele au reușit primul gol abia dupa primele 5 minute de joc. Totuși, echipele au mers cap la…

- Italienii au anunțat cand revine Vlad Chiricheș la Napoli, dupa accidentarea suferita pe 10 februarie. Conform Gazzetta dello Sport, capitanul naționalei de fotbal a Romaniei ar putea intra din nou in calculele antrenorului Maurizio Sarri pentru meciul cu Inter Milano, programat pe 11 martie, pe San…

- Echipa feminina a Romaniei a fost invinsa, vineri, cu 3-0 de Hong Kong, in sferturile de finala ale Cupei Mondiale la tenis de masa, la Londra. In primul meci al confruntarii cu Hong Kong, Daniela Dodean-Monteiro si Eliza Samara au fost invinse cu 3-1 (6-11, 18-16, 11-6, 11-5) de Hoi Kem Doo si Ho…

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Germaniei va juca prima sa finala olimpica dupa ce a invins surprinzator cu 4-3, in semifinale, puternica echipa a Canadei, castigatoarea ultimelor doua editii ale Jocurilor. Cu o aparare solida si un atac agresiv, Germania a condus in primele doua reprize (1-0,…

- Sambata seara Moldova va decide pe cine trimite sa ne reprezinte tara la Eurovision Song Contest 2018, ce se va desfasura in Lisabona, Portugalia.Dupa auditiile live, din cele circa 40 de dosare depuse la concurs, in finala nationala s-au calificat 16 piese.

- Selecționerul Cosmin Contra a incercat personal sa-l determine pe Bogdan Stancu sa renunțe la decizia de a se retrage de la echipa naționala, insa n-a reușit. "Bogdan este o pierdere importanta pentru echipa naționala. Ii mulțumim pentru tot ce a reușit in tricoul naționalei. ...

- Revenirea lui Ianis Hagi (19 ani) in Liga 1 pare sa faciliteze drumul fiului lui Gica Hagi catre echipa naționala. Acesta a fost apreciat de staff-ul naționalei dupa primul meci jucat de la revenirea la Viitorul, 1-1 cu Astra Giurgiu. "L-am urmarit pe Ianis Hagi in Antalya, a crescut mult, este mult…

- Ianis Hagi a fost anuntat ca se afla pe lista cu jucatorii pe care Cosmin Contra intentioneaza sa-i aduca la nationala mare a Romaniei. Antrenorul secund Ionel Gane afirma ca Ianis Hagi este monitorizat intens, dupa ce a lasat o impresie buna. Ianis Hagi s-a cuplat cu nepoata unui fost portar…

- Echipa masculina de handbal a Spaniei, dupa patru finale pierdute, a castigat primul sau titlu continental, duminica seara, la Zagreb, dupa ce a invins Suedia cu scorul de 29-23 (12-14), in finala Campionatului European din Croatia - EURO 2018. Ibericii au confirmat astfel progresul din…

- Nationala de handbal masculin a Spaniei este noua campioana europeana, dupa ce a invins duminica, in finala CE din Croatia, reprezentativa Suediei, cu scorul de 29-23 (12-14).Spania a cucerit prima medalie de aur europeana, dupa alte patru finale disputate, in timp ce Suedia aduna si ea cinci…

- Nationala masculina de handbal a evitat cele mai importante nume din Europa pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019. Astfel, in urma tragerii la sorti care a avut loc la Zagreb, Romania va infrunta Macedonia pentru un loc la turneul final. Prima mansa va avea loc in deplasare.…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic.

- Nationala de handbal masculin under 18 a Romaniei va intalni reprezentativele Frantei, Danemarcei si Norvegiei, in grupa B a Campionatului European din 2018, care va avea loc in Croatia. Potrivit tragerii la sorti de joi, componenta celor patru grupe ale CE2018 este: Croatia, Serbia, Portugalia,…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat ca echipa nationala va disputa un al doilea meci amical in luna martie, in compania selectionatei Israelului, la 24 martie. Pe langa meciul cu Suedia, programat pe 27 martie, la Craiova, nationala Romaniei va disputa o alta partida de verificare, in deplasare,…

- Naționala de fotbal a Romaniei va disputa o partida amicala impotriva reprezentativei similare a statului Israel, pe 24 ianuarie, in deplasare, la Nethanya. Pe langa amicalul cu Israel, Romania va mai disputa un joc demonstrativ și in fața Olandei, la Craiova, pe 27 martie. Va fi prima partida a echipei…

- Nationala de fotbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 4-a a Ligii C din Liga Natiunilor, alaturi de Serbia, Muntenegru si Lituania, potrivit tragerii la sorti efectuate astazi, la „SwissTech Convention Center” din Lausanne, informeaza Agerpres. Partidele se ...

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa principala I (Zagreb) CLASAMENT 1. Franța …

- Florin Prunea, unul dintre posibilii candidați la șefia FRF, a lasat sa se ințeleaga ca daca echipa formata din membrii Generației de Aur va caștiga, Cosmin Contra va fi inlocuit, pe lista de posibili selecționeri fiind Victor Pițurca, Dan Petrescu, Costel Galca și Gica Hagi. Comitetul Executiv…

- Nationala de handbal masculin a smuls punctul de care avea nevoie pentru a trece in urmatoarea faza a calificarilor pentru Campionatul Mondial din 2019. Romania si Ucraina au terminat 26-26, astfel ca tricolorii au castigat grupa preliminara de la Bolzano si vor juca in play-off-ul din luna iunie. Finala…

- Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. "Meciul va avea loc in afara Bucurestiului, orasul gazda urmand a fi anuntat in functie de disponibilitatea…

- Cosmin Contra, selecționerul echipei naționale, a comentat transferul lui Paul Anton (26 de ani), care a fost achiziționat de Anji Makhachkala de la Dinamo in aceasta iarna. "Gurița" susține ca il are pe fostul dinamovist in vederile sale pentru echipa naționala. "Pentru nationala este un pas inainte.…

- Cosmin Contra susține ca a analizat jocul naționalei Romaniei sub comanda lui Christoph Daum și a remarcat lipsa ocaziilor de gol, adaugand ca in astfel de condiții nu li se pot cere prea multe atacanților Keșeru și Florin Andone. Andone a avut multe evoluții șterse sub comanda selecționerului neamț,…

- Nationala masculina de handbal a Romaniei a fost invinsa de formatia Rusiei cu scorul de 25-18 (13-10), vineri, la turneul Yellow Cup, care are loc la Winterthur (Elvetia). In celalalt meci, Elvetia a dispus de Serbia cu 32-28 (18-15). Sambata, in finala, Elvetia va infrunta…

- Ilie Dumitrescu a marturisit cele doua mari regrete pe care le are ca fotbalist. Primul regret e legat de echipa de club, faptul ca n-a jucat in finala CCE contra lui AC Milan, iar al doilea e de la naționala, sfertul de finala din SUA cu Suedia. "Nu-mi pare rau de nimic din ce am facut ca fotbalist,…

- Gica Popescu a comentat refuzul lui Ștefan Radu de a veni la naționala Romaniei. Spune ca-l ințelege pe fundașul lui Lazio, dar totodata il lauda pe Cosmin Contra pentru incercarea de a discuta cu el despre aceasta posiblitate. "Eu il inteleg foarte bine pe Stefan Radu. E un jucator profesionist, iar…

- Cosmin Contra iși aduce aminte de anii trecuți, in care in Spania, in unul dintre campionatele de top ale Europei, jucau mult mai mulți romani. Acum sunt mult mai puțini și aceștia au probleme. "Din punctul meu de vedere sunt prea puțini romani in Spania. Inainte eram foarte multi. Inainte am fost…

- Juriul Eurovision Romania a ales, vineri, 60 de semifinalisti care vor intra in selectia nationala, ce va avea loc la inceputul anului viitor.Intre interpretii ale caror piese vor participa in semifinale se numara Feli, Jukebox feat Bella Santiago, Tom Leo Wiart si Rafael. Juratii vor…

- Nationala de handbal feminin a Frantei a castigat duminica, la Hamburg, cel de-al doilea titlu mondial din istoria sa, dupa ce a invins in finala competitiei disputata la Hamburg reprezentativa Norvegiei, detinatoarea trofeului, cu scorul de 23-21 (11-10). Cele doua echipe s-au confruntat pentru a treia…