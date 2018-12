Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Norvegia se infrunta in aceasta seara, de la ora 22:00 (live pe TVR), intr-un meci pentru locul 1 in Grupa D a Campionatului European din Franta. Pentru prima data in ultimii multi ani, reprezentativa nordica se afla in spatele tricolorelor inaintea unei partide...

- Dialog savuros cu antrenorul Romaniei, Ambros Martin, dupa ce Romania a invins Germania, scor 29-24, la Campionatul European din Franța. Romania- Norvegia e miercuri, de la ora 22:00, in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Partida se joaca pentru primul loc S-a incheiat meciul cu Germania, interviurile…

- Melinda Geiger, interul dreapta al echipei naționale, vrea sa batem Norvegia in duelul de miercuri, considerand ca acesta e cel mai bun moment. Marian Ursescu e corespondentul GSP in Franța și transmite cele mai noi informații de la Campionatul European! Melinda Geiger, 31 de ani, e una dintre veteranele…

- Campionatul European de handbal feminin din Franta aduce o noua victorie importanta naționalei Romaniei. Dupa victoria in fața Cehiei , a venit o a doua victorie in fața Germaniei care reușise sa invinga, in primul meci de la Europene, Norvegia, campioana en titre. Scorul final a fost 29 la 24, iar…

- Romania s-a impus in fața Cehiei, scor 31-28, in partida de debut de la Campionatul European de handbal feminin din Franța. Aneta Udristoiu (29 de ani) a prins curaj dupa victoria cu Cehia. "Germania si Norvegia sunt adversare tari, dar nu de nebatut!". Aneta Udristoiu a dat satisfactie pe extrema dreapta…

- Campioana europeana en-titre la handbal feminin, Norvegia, a pierdut sambata, primul meci din grupa D, cu reprezentativa Germaniei, scor 32-33 (16-15). Romania joaca, de Ziua Nationala, de la ora 19.00, cu Cehia, informeaza News.ro.Sambata se disputa primele partide in grupele C si D la Campionatul…

- Franța gazduiește in perioada 29 noiembrie - 16 decembrie Campionatul European de handbal feminin. Fața de ediția de acum doi ani nu s-a schimbat mare lucru, echipele putand fi imparțite in (nordicele au șase titluri la ultimele șapte ediții). Fetele noastre (conduse din teren de Cristina Neagu) au…