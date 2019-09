Selectionata masculina a Romaniei a ratat calificarea in sferturile de finala ale Campionatelor Europene de tenis de masa pe echipe de la Nantes (Franta), dupa ce a fost invinsa de Suedia cu scorul de 3-0, joi, in ultimul sau meci din Grupa a 2-a, potrivit Agerpres. Vicecampionul european la individual Ovidiu Ionescu a fost invins fara drept de apel in primul meci de Jon Persson, cu 3-0 (11-5,11-8, 11-4).



In urmatoarele doua intalniri, tinerii Rares Sipos si Cristian Pletea au fost in avantaj si putea obtine victorii spectaculoase, dar lipsa de experienta si-a spus cuvantul, iar punctele…