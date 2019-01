Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Satu Mare anunta organizarea selecției pentru studenții care doresc sa lucreze in Germania pe perioada vacanței de vara (minim 2 luni). Menționam ca pot participa studenții cu varsta cuprinsa intre 18 – 35 de ani, care urmeaza cursuri de zi, la o facultate…

- Locuri de munca in Germania, pentru studenți romani. Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti va organiza o selectie pentru studentii care doresc sa lucreze in industria ospitalitatii pe teritoriul Germaniei in vacanta de vara (minim doua luni), informeaza miercuri institutia.

- Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti va organiza o selectie pentru studentii care doresc sa lucreze in industria ospitalitatii pe teritoriul Germaniei in vacanta de vara (minim...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita anunta organizarea selectiei pentru studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei, pe ...

- Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti organizeaza selectia pentru studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara (minim 2 luni).

- Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti anunta organizarea selectiei pentru studentii care doresc sa desfasoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacantei de vara (minim 2 luni).

- Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti dispune, prin intermediul Retelei EURES, de 363 de locuri de munca in Germania. Salariile incep de la 1.500 de euro brut/luna si depasesc 4.000 de euro/luna.

- Firmele din Germania scot la concurs peste 500 de joburi, unele dintre ele fiind platite cu pana la 74.000 de euro brut pe an. Potrivit unui anunț al Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă București (AMOFM), angajatorii din Germania au ănscris ăn rețeaua…