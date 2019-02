Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) organizeaza, prin EURES Romania, selectie pentru ocuparea a 150 de locuri de munca sezoniere in domeniul agricol (recoltare, ambalare fructe) in Spania, informeaza AMOFM Bucuresti, potrivit agerpres.ro.Citeste si Judecatorii explica…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din Calarasi organizeaza, in luna februarie, in colaborare cu Centrul Regional pentru Formare Profesionala a Adultilor, sase programe de formare profesionala adresate somerilor.

- Studentii romani care doresc sa lucreze in Germania in industria ospitalitatii in vacanta de vara pot depune dosarele pana pe 14 februarie 2019, in intervalul luni–joi, orele 9:30-15.30, si vineri, intre 9:30 si 12:30, anunta Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti. Pentru…

- Nu, nu este in Romania. Sau poate fi și in Romania, dar prea puțini angajatori ofera un asemenea salariu pentru o munca necalificata. Este salariul oferit de o firma din Spania. Pentru acest salariu, angajații vor munci la recoltarea de fructe: capșuni, afine, nectarine, etc. Potrivit…

- Se fac recrutari pentru campania agricola din Spania. Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania care ofera cele 150 locuri de munca in agricultura este compus din mai multe ferme dedicate producerii și comercializarii fructelor (mere, cireșe, nectarine, caise, etc.). Muncitorii vor lucra in…

- •Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 20.02.2019. Firma Fresgilera S.L. din regiunea Huelva, localitatea Lepe-Huelva, Spania ofera 50 locuri de munca in agricultura la recoltare fructelor: capșuni, nectarine, afine, etc. Descriere loc de munca: muncitorii vor lucra in camp, la culesul fructelor…

