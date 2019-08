Selecția tractorului de tuns iarba - Ghidul cumpărătorului Te-ai mutat recent la casa și ești interesat sa descoperi cele mai eficiente modalitați prin care poți ingriji ușor și rapid gazonul din curte? Nu ai mult timp la dispoziție și vrei sa mizezi pe eficiența celei mai performante mașini de tuns iarba? Atunci te afli in locul potrivit, intrucat am alcatuit un ghid complet al cumparatorului pentru tine. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Precizarile au intervenit in contextul in care, potrivit RADET, in spatiul public ar fi aparut informatii potrivit carora Primaria Capitalei intarzie nemotivat preluarea activitatii regiei de Compania municipala Termoenergetica. Potrivit unui comunicat al RADET transmis sambata AGERPRES, Primaria…

- Odata cu incalzirea globala, unul dintre cele mai mari pericole la care ne expunem vara și toamna, nu numai primavara, este mușcatura de capușa. Practic orice moment de distracție și relaxare in mijlocul naturii, la iarba verde, poate fi urmat de suferințe grave cauzate de o boala transmisa de capușa…

- Parchetul Militar Iași a deschis un dosar penal in cazul intervenției unui echipaj de jandarmi din Vatra Dornei care a folosit spray lacrimogen asupra unui barbat care a ajuns in coma la spital și apoi a murit. Jandarmii au intervenit vineri in Vatra Dornei, in timpul unui spectacol de muzica populara,…

- "Joc cel mai bun tenis al meu pe iarba", a afirmat romanca Simona Halep dupa ce s-a calificat joi in semifinale la Wimbledon in duna chinezoaicei Shuai Zhang, pe care a invins-o cu 7-6 (7-4), 6-1. "Am luptat din greu in primul set, chiar si cand eram condusa cu 4-1. Stiam ca ea va lovi foarte tare,…

- "Consider ca am jucat destul de ok. Ea a jucat bine si e normal, pentru ca are incredere pe iarba. Mingea ei nu sare deloc, iar iarba o avantajeaza. Consider ca am jucat destul de agresiv, destul de apasat dar, in unele momente cand trebuia sa inchei punctul ori a ghicit ea, ori nu am dat eu destul…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, campion de noua ori la Halle (Germania), a debutat cu dreptul la editia din acest an a turneului ATP pe iarba, dotat cu premii totale de 2.081.830 euro, printr-o victorie cu 7-6 (1), 6-2 in fata australianului John Millman. ''E important de fiecare…

- Vineri, 14 iunie, gasiti la toate chioscurile de ziare, Ghidul EURO U21, GRATUIT numai cu Gazeta Sporturilor. Ghidul EURO U21 cuprinde calendarul Europenelor U21 din Italia 2019, echipe favorite, vedete, "11-ele" probabile, loturi complete. ...

- La cererea parinților, Școala Gimnaziala „Dacia” va avea, din anul școlar 2019-2020, doua clase cu predare intensiva a limbii engleze. Curriculum-ul cuprinde patru ore de limba engleza pe saptamana. Inscrierile pentru clasa a V-a cu predarea intensiva a limbii engleze se vor…